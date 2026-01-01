Το EmbyStat είναι μια ειδική εφαρμογή αναλύσεων και στατιστικών για τους media servers Emby και Jellyfin. Συνδέεται απευθείας με το API του media server σας για να συλλέξει δεδομένα σχετικά με τη βιβλιοθήκη σας, τις συνήθειες προβολής και την απόδοση του server, παρουσιάζοντας τις πληροφορίες μέσω οπτικών πινάκων ελέγχου (dashboards) και λεπτομερών αναφορών.

Η εγκατάσταση του EmbyStat σε ένα VPS διασφαλίζει συνεχή συλλογή δεδομένων στο παρασκήνιο και αναλύσεις πάντα προσβάσιμες, χωρίς να καταναλώνει πόρους στον ίδιο τον media server σας. Η μόνιμη αποθήκευση διατηρεί ιστορικά στατιστικά στοιχεία για μακροπρόθεσμη ανάλυση τάσεων, και η προγραμματισμένη συλλογή διατηρεί τις αναφορές ενημερωμένες χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.