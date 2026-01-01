Αναπτύξτε το EmbyStat με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πίνακας ελέγχου στατιστικών και αναλύσεων για Emby και Jellyfin media servers με λεπτομερείς πληροφορίες βιβλιοθήκης και αναφορές προβολής.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με EmbyStat
Το EmbyStat είναι μια ειδική εφαρμογή αναλύσεων και στατιστικών για τους media servers Emby και Jellyfin. Συνδέεται απευθείας με το API του media server σας για να συλλέξει δεδομένα σχετικά με τη βιβλιοθήκη σας, τις συνήθειες προβολής και την απόδοση του server, παρουσιάζοντας τις πληροφορίες μέσω οπτικών πινάκων ελέγχου (dashboards) και λεπτομερών αναφορών.
Η εγκατάσταση του EmbyStat σε ένα VPS διασφαλίζει συνεχή συλλογή δεδομένων στο παρασκήνιο και αναλύσεις πάντα προσβάσιμες, χωρίς να καταναλώνει πόρους στον ίδιο τον media server σας. Η μόνιμη αποθήκευση διατηρεί ιστορικά στατιστικά στοιχεία για μακροπρόθεσμη ανάλυση τάσεων, και η προγραμματισμένη συλλογή διατηρεί τις αναφορές ενημερωμένες χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.
Βασικά χαρακτηριστικά του EmbyStat
Στατιστικά βιβλιοθήκης
Λεπτομερείς αναλύσεις της βιβλιοθήκης ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών σας ανά είδος, ποιότητα, γλώσσα και βαθμολογία δίνουν μια πλήρη εικόνα της συλλογής πολυμέσων σας.
Προβολή Analytics
Παρακολούθηση του ιστορικού παρακολούθησης και των μοτίβων προβολής ανά χρήστη, αποκαλύπτοντας ποιο περιεχόμενο παρακολουθείται, ξαναπαρακολουθείται ή μένει ημιτελές.
Ανίχνευση διπλοτύπων
Εντοπίζει διπλά αρχεία σε όλη τη βιβλιοθήκη σας για να βοηθήσει στην ανάκτηση χώρου αποθήκευσης και να διατηρήσει μια καθαρή, καλά οργανωμένη συλλογή.
Παρακολούθηση της Υγείας του server
Παρακολουθεί μετρήσεις απόδοσης server και τη δραστηριότητα των χρηστών για να βοηθήσει στον εντοπισμό σημείων συμφόρησης και να εξασφαλίσει μια ομαλή εμπειρία streaming.
Διαδραστικά γραφήματα
Τα οπτικά ταμπλό με γραφήματα και διαγράμματα διευκολύνουν την εξερεύνηση τάσεων και την κοινή χρήση πληροφοριών βιβλιοθήκης με μια ματιά.
Γιατί να τρέξω EmbyStat στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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