Αναπτύξτε το FitTrackee με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος ιχνηλάτης υπαίθριων δραστηριοτήτων για μεταφορτώσεις GPX, χάρτες διαδρομών και στατιστικά προπόνησης για τρέξιμο, ποδηλασία και πεζοπορία.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για FitTrackee
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με FitTrackee
Το FitTrackee είναι ένας self-hosted ιχνηλάτης υπαίθριων δραστηριοτήτων, φτιαγμένος για δρομείς, ποδηλάτες, πεζοπόρους και οποιονδήποτε καταγράφει ίχνη GPX σε αθλητικό ρολόι, τηλέφωνο ή συσκευή GPS. Ανεβάστε αρχεία δραστηριοτήτων, οπτικοποιήστε διαδρομές σε διαδραστικούς χάρτες και αναθεωρήστε στατιστικά απόστασης, υψομέτρου, ταχύτητας και διάρκειας — όλα σε υποδομή που σας ανήκει, χωρίς καμία πλατφόρμα fitness τρίτου μέρους να συλλέγει τα δεδομένα κίνησής σας.
Η εκτέλεση του FitTrackee σε ένα VPS διατηρεί το ιστορικό προπόνησής σας, τα ίχνη τοποθεσίας και τα προσωπικά σας ρεκόρ ιδιωτικά και φορητά. Η υποστήριξη πολλαπλών χρηστών, ένα τεκμηριωμένο REST API, προαιρετικά δεδομένα καιρού ανά προπόνηση και η ομοσπονδία που βασίζεται στο ActivityPub το καθιστούν μια πρακτική εναλλακτική λύση έναντι του Strava ή του Garmin Connect για άτομα, μικρούς συλλόγους και αθλητές που ενδιαφέρονται για την ιδιωτικότητα.
Βασικά χαρακτηριστικά του FitTrackee
Μεταφορτώσεις αρχείων GPX
Εισαγάγετε ίχνη GPX από αθλητικά ρολόγια, τηλέφωνα και συσκευές GPS για να δημιουργήσετε ένα ιδιωτικό αρχείο κάθε υπαίθριας δραστηριότητας.
Διαδραστικοί χάρτες διαδρομών
Οπτικοποιήστε κάθε προπόνηση σε χάρτες βασισμένους στο OpenStreetMap με πλήρη επανάληψη διαδρομής, ζουμ και λεπτομερείς προβολές ανά τμήμα.
Στατιστικά δραστηριότητας
Παρακολουθήστε την απόσταση, τη διάρκεια, την υψομετρική διαφορά, τη μέση ταχύτητα και τον ρυθμό σε όλες τις καταγεγραμμένες προπονήσεις και χρονικές περιόδους.
Πολυαθλητική υποστήριξη
Καταγράψτε τρέξιμο, ποδηλασία, πεζοπορία, σκι και άλλα υπαίθρια αθλήματα σε ένα ενιαίο χρονολόγιο με περιλήψεις ανά άθλημα.
REST API και federation
Ένα τεκμηριωμένο REST API και προαιρετική ομοσπονδία ActivityPub σάς επιτρέπουν να δημιουργείτε σενάρια ενσωματώσεων και να μοιράζεστε δραστηριότητες σε όλο το fediverse.
Ρυθμίσεις απορρήτου πολλών χρηστών
Φιλοξενήστε λογαριασμούς για την οικογένεια, τους φίλους ή τα μέλη του συλλόγου με ρυθμίσεις ορατότητας ανά δραστηριότητα και εγγραφή διαχειριζόμενη από διαχειριστή.
Γιατί να τρέξω FitTrackee στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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