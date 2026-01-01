Το FitTrackee είναι ένας self-hosted ιχνηλάτης υπαίθριων δραστηριοτήτων, φτιαγμένος για δρομείς, ποδηλάτες, πεζοπόρους και οποιονδήποτε καταγράφει ίχνη GPX σε αθλητικό ρολόι, τηλέφωνο ή συσκευή GPS. Ανεβάστε αρχεία δραστηριοτήτων, οπτικοποιήστε διαδρομές σε διαδραστικούς χάρτες και αναθεωρήστε στατιστικά απόστασης, υψομέτρου, ταχύτητας και διάρκειας — όλα σε υποδομή που σας ανήκει, χωρίς καμία πλατφόρμα fitness τρίτου μέρους να συλλέγει τα δεδομένα κίνησής σας.

Η εκτέλεση του FitTrackee σε ένα VPS διατηρεί το ιστορικό προπόνησής σας, τα ίχνη τοποθεσίας και τα προσωπικά σας ρεκόρ ιδιωτικά και φορητά. Η υποστήριξη πολλαπλών χρηστών, ένα τεκμηριωμένο REST API, προαιρετικά δεδομένα καιρού ανά προπόνηση και η ομοσπονδία που βασίζεται στο ActivityPub το καθιστούν μια πρακτική εναλλακτική λύση έναντι του Strava ή του Garmin Connect για άτομα, μικρούς συλλόγους και αθλητές που ενδιαφέρονται για την ιδιωτικότητα.