Το Qdrant είναι μια μηχανή αναζήτησης ομοιότητας διανυσμάτων ανοιχτού κώδικα, ποιότητας παραγωγής, κατασκευασμένη ειδικά για φόρτους εργασίας AI και machine learning. Αποθηκεύει διανύσματα υψηλής διάστασης μαζί με πλούσια μεταδεδομένα payload και εξυπηρετεί ερωτήματα πλησιέστερου γείτονα σε χρόνο μικρότερο του χιλιοστού του δευτερολέπτου, χρησιμοποιώντας ευρετηρίαση HNSW, πολλαπλές μετρικές απόστασης και προηγμένο φιλτράρισμα — όλα προσβάσιμα μέσω REST και gRPC API.

Η αυτο-φιλοξενία του Qdrant σε ένα VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο στην κατανομή μνήμης, τη διαμόρφωση ευρετηρίασης και την κατοικία δεδομένων, χωρίς την τιμολόγηση ανά ερώτημα ή τους περιορισμούς σύνδεσης των διαχειριζόμενων υπηρεσιών vector database, καθιστώντας το ιδανικό για startups AI και ομάδες που αναπτύσσουν semantic search ή RAG pipelines.