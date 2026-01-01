Αναπτύξτε το Qdrant με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Υψηλής απόδοσης βάση δεδομένων διανυσμάτων ανοιχτού κώδικα για σημασιολογική αναζήτηση, συστάσεις και εφαρμογές με AI.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Qdrant
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Qdrant
Το Qdrant είναι μια μηχανή αναζήτησης ομοιότητας διανυσμάτων ανοιχτού κώδικα, ποιότητας παραγωγής, κατασκευασμένη ειδικά για φόρτους εργασίας AI και machine learning. Αποθηκεύει διανύσματα υψηλής διάστασης μαζί με πλούσια μεταδεδομένα payload και εξυπηρετεί ερωτήματα πλησιέστερου γείτονα σε χρόνο μικρότερο του χιλιοστού του δευτερολέπτου, χρησιμοποιώντας ευρετηρίαση HNSW, πολλαπλές μετρικές απόστασης και προηγμένο φιλτράρισμα — όλα προσβάσιμα μέσω REST και gRPC API.
Η αυτο-φιλοξενία του Qdrant σε ένα VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο στην κατανομή μνήμης, τη διαμόρφωση ευρετηρίασης και την κατοικία δεδομένων, χωρίς την τιμολόγηση ανά ερώτημα ή τους περιορισμούς σύνδεσης των διαχειριζόμενων υπηρεσιών vector database, καθιστώντας το ιδανικό για startups AI και ομάδες που αναπτύσσουν semantic search ή RAG pipelines.
Βασικά χαρακτηριστικά του Qdrant
Αναζήτηση υποχιλιοστοδευτερολέπτου
Το HNSW indexing παρέχει σχεδόν άμεσα ερωτήματα πλησιέστερου γείτονα σε εκατομμύρια διανύσματα, διατηρώντας τις εφαρμογές AI ανταποκρινόμενες σε οποιαδήποτε κλίμακα.
Payload Φιλτράρισμα
Φιλτράρισμα των αποτελεσμάτων αναζήτησης με βάση αυθαίρετα πεδία μεταδεδομένων κατά τον χρόνο του ερωτήματος, συνδυάζοντας την ομοιότητα διανυσμάτων με δομημένες συνθήκες σε ένα ενιαίο αίτημα.
Πολλαπλές μετρικές απόστασης
Επιλέξτε απόσταση Cosine, Ευκλείδεια ή Dot product για να ταιριάξετε το μοντέλο embedding που χρησιμοποιείται από την εφαρμογή σας χωρίς αναδημιουργία ευρετηρίου δεδομένων.
REST και gRPC APIs
Ενσωματώστε το Qdrant σε οποιαδήποτε γλώσσα ή framework χρησιμοποιώντας τη διεπαφή OpenAPI REST ή το gRPC API υψηλής απόδοσης για φόρτους εργασίας ευαίσθητους στην καθυστέρηση.
Υποστήριξη κβαντισμού
Τα Scalar και product quantization μειώνουν σημαντικά το αποτύπωμα μνήμης, επιτρέποντάς σας να ευρετηριάζετε μεγαλύτερα σύνολα δεδομένων στο ίδιο υλικό χωρίς απώλεια ποιότητας.
Γιατί να τρέξω Qdrant στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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