Το Kaneo είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη εφαρμογή διαχείρισης έργων που εστιάζει στην παροχή όσων χρειάζονται οι ομάδες χωρίς περιττή πολυπλοκότητα. Οργανώνει την εργασία μέσω έργων, εργασιών και πινάκων kanban, με συνεργασία σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσεων WebSocket ώστε τα μέλη της ομάδας να βλέπουν ενημερώσεις χωρίς να ανανεώνουν τη σελίδα.

Σε αντίθεση με τα εργαλεία διαχείρισης έργων για επιχειρήσεις που προσθέτουν επίπεδα σπάνια χρησιμοποιούμενων λειτουργιών, το Kaneo είναι χτισμένο γύρω από ένα μινιμαλιστικό περιβάλλον εργασίας. Ενσωματώνεται με αποθετήρια GitHub για να συνδέει αλλαγές κώδικα με εργασίες έργων, και υποστηρίζει GitHub OAuth ώστε οι ομάδες να μπορούν να πιστοποιούνται με υπάρχοντες λογαριασμούς προγραμματιστών. Όλα τα δεδομένα έργων αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων PostgreSQL στη δική σας υποδομή.