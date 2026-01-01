Εγκαταστήστε το Kaneo με ένα κλικ.
Εργαλείο διαχείρισης έργων ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένο για απλότητα, με πίνακες kanban, παρακολούθηση εργασιών και ενσωμάτωση GitHub.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Kaneo
Το Kaneo είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη εφαρμογή διαχείρισης έργων που εστιάζει στην παροχή όσων χρειάζονται οι ομάδες χωρίς περιττή πολυπλοκότητα. Οργανώνει την εργασία μέσω έργων, εργασιών και πινάκων kanban, με συνεργασία σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσεων WebSocket ώστε τα μέλη της ομάδας να βλέπουν ενημερώσεις χωρίς να ανανεώνουν τη σελίδα.
Σε αντίθεση με τα εργαλεία διαχείρισης έργων για επιχειρήσεις που προσθέτουν επίπεδα σπάνια χρησιμοποιούμενων λειτουργιών, το Kaneo είναι χτισμένο γύρω από ένα μινιμαλιστικό περιβάλλον εργασίας. Ενσωματώνεται με αποθετήρια GitHub για να συνδέει αλλαγές κώδικα με εργασίες έργων, και υποστηρίζει GitHub OAuth ώστε οι ομάδες να μπορούν να πιστοποιούνται με υπάρχοντες λογαριασμούς προγραμματιστών. Όλα τα δεδομένα έργων αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων PostgreSQL στη δική σας υποδομή.
Βασικά χαρακτηριστικά του Kaneo
Πίνακες Εργασιών Kanban
Οπτικοποιήστε την εργασία του έργου ως μετακινήσιμες κάρτες εργασιών σε στήλες ροής εργασιών, δίνοντας σε όλη την ομάδα μια κοινή εικόνα του τι βρίσκεται σε εξέλιξη και τι έχει ολοκληρωθεί.
GitHub ενσωμάτωση
Συνδέστε αποθετήρια GitHub με έργα και συγχρονίστε τη δραστηριότητα κώδικα απευθείας στο χρονολόγιο του έργου χωρίς να αλλάζετε μεταξύ εργαλείων.
Συνεργασία πραγματικού χρόνου
Οι συνδέσεις WebSocket προωθούν άμεσα ενημερώσεις του πίνακα σε όλα τα ενεργά μέλη της ομάδας, έτσι ο πίνακας αντικατοπτρίζει πάντα την τρέχουσα κατάσταση χωρίς μη αυτόματες ανανεώσεις.
GitHub OAuth Σύνδεση
Μέλη της ομάδας συνδέονται με τους υπάρχοντες λογαριασμούς τους στο GitHub, καταργώντας την ανάγκη να διαχειρίζονται ένα ξεχωριστό σύνολο διαπιστευτηρίων για το εργαλείο του έργου.
Μινιμαλιστικό σχεδιαστικά
Η Kaneo παρέχει μόνο τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούν πραγματικά οι ομάδες - έργα, εργασίες και πίνακες - χωρίς την επιβάρυνση διαμόρφωσης των εταιρικών εναλλακτικών λύσεων.
Γιατί να τρέξω Kaneo στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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