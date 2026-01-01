Το Livebook είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή ανοιχτού κώδικα για τη συγγραφή συνεργατικών, αναπαραγώγιμων σημειωματάριων Elixir. Σχεδιασμένο ειδικά για το οικοσύστημα BEAM, συνδυάζει την εκτέλεση ζωντανού κώδικα, πλούσιες οπτικοποιήσεις δεδομένων και συνεργατική επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας βασισμένο σε πρόγραμμα περιήγησης. Σε αντίθεση με τα περιβάλλοντα σημειωματάριων γενικής χρήσης, το Livebook είναι βαθιά ενσωματωμένο με το μοντέλο ταυτόχρονης εκτέλεσης της Elixir και παράγει σημειωματάρια που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν πανομοιότυπα σε όλες τις συνεδρίες και τις μηχανές.

Η αυτο-φιλοξενία του Livebook σε ένα VPS διατηρεί τα σημειωματάριά σας, τους αγωγούς δεδομένων και τα πειράματα μηχανικής μάθησης σε υποδομή που ελέγχετε — χωρίς περιορισμούς μεγέθους σημειωματάριων, χωρίς χρεώσεις χρήσης και χωρίς υπηρεσία cloud τρίτου μέρους να διαχειρίζεται τον κώδικα ή τα δεδομένα σας.