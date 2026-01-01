Έκπτωση έως 69% για Livebook

Αναπτύξτε το Livebook με εγκατάσταση ενός κλικ.

Διαδραστικά, συνεργατικά σημειωματάρια Elixir για data science, αυτοματισμό και εξερεύνηση ζωντανού κώδικα.

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας άμεσα
Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Livebook με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Livebook

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Livebook

Το Livebook είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή ανοιχτού κώδικα για τη συγγραφή συνεργατικών, αναπαραγώγιμων σημειωματάριων Elixir. Σχεδιασμένο ειδικά για το οικοσύστημα BEAM, συνδυάζει την εκτέλεση ζωντανού κώδικα, πλούσιες οπτικοποιήσεις δεδομένων και συνεργατική επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας βασισμένο σε πρόγραμμα περιήγησης. Σε αντίθεση με τα περιβάλλοντα σημειωματάριων γενικής χρήσης, το Livebook είναι βαθιά ενσωματωμένο με το μοντέλο ταυτόχρονης εκτέλεσης της Elixir και παράγει σημειωματάρια που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν πανομοιότυπα σε όλες τις συνεδρίες και τις μηχανές.

Η αυτο-φιλοξενία του Livebook σε ένα VPS διατηρεί τα σημειωματάριά σας, τους αγωγούς δεδομένων και τα πειράματα μηχανικής μάθησης σε υποδομή που ελέγχετε — χωρίς περιορισμούς μεγέθους σημειωματάριων, χωρίς χρεώσεις χρήσης και χωρίς υπηρεσία cloud τρίτου μέρους να διαχειρίζεται τον κώδικα ή τα δεδομένα σας.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Livebook

Συνεργασία σε πραγματικό χρόνο

Πολλοί χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν το ίδιο σημειωματάριο ταυτόχρονα με ζωντανή παρακολούθηση δρομέα και συνεργατική επεξεργασία χωρίς συγκρούσεις.

Έξυπνα κύτταρα

Οι προκατασκευασμένοι τύποι κελιών αυτοματοποιούν τα ερωτήματα SQL, τα αιτήματα HTTP, την ανάγνωση αρχείων και τη δημιουργία γραφημάτων, χωρίς να χρειάζεται να γράφετε επαναλαμβανόμενο boilerplate κώδικα.

ML και ροές εργασιών δεδομένων

Εγγενής ενσωμάτωση με Nx, Explorer, και Kino επιτρέπει αριθμητικούς υπολογισμούς, dataframes, και πλούσιες οπτικοποιήσεις απευθείας μέσα σε notebooks.

Ανάπτυξη εφαρμογών Notebook

Δημοσιεύστε οποιοδήποτε notebook ως μια αυτόνομη διαδραστική web application την οποία οι τελικοί χρήστες μπορούν να εκτελέσουν χωρίς άμεση πρόσβαση στη διεπαφή του Livebook.

Αναπαραγώγιμος από προεπιλογή

Τα Notebooks καταγράφουν όλες τις εξαρτήσεις και τις τιμές εκτέλεσης στο ίδιο το αρχείο, διασφαλίζοντας συνεπή αποτελέσματα σε διαφορετικές μηχανές και αναπτύξεις.

Γιατί να τρέξω Livebook στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

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Martin K
Martin K

Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.

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