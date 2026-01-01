Αναπτύξτε το Livebook με εγκατάσταση ενός κλικ.
Διαδραστικά, συνεργατικά σημειωματάρια Elixir για data science, αυτοματισμό και εξερεύνηση ζωντανού κώδικα.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Livebook
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Livebook
Το Livebook είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή ανοιχτού κώδικα για τη συγγραφή συνεργατικών, αναπαραγώγιμων σημειωματάριων Elixir. Σχεδιασμένο ειδικά για το οικοσύστημα BEAM, συνδυάζει την εκτέλεση ζωντανού κώδικα, πλούσιες οπτικοποιήσεις δεδομένων και συνεργατική επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας βασισμένο σε πρόγραμμα περιήγησης. Σε αντίθεση με τα περιβάλλοντα σημειωματάριων γενικής χρήσης, το Livebook είναι βαθιά ενσωματωμένο με το μοντέλο ταυτόχρονης εκτέλεσης της Elixir και παράγει σημειωματάρια που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν πανομοιότυπα σε όλες τις συνεδρίες και τις μηχανές.
Η αυτο-φιλοξενία του Livebook σε ένα VPS διατηρεί τα σημειωματάριά σας, τους αγωγούς δεδομένων και τα πειράματα μηχανικής μάθησης σε υποδομή που ελέγχετε — χωρίς περιορισμούς μεγέθους σημειωματάριων, χωρίς χρεώσεις χρήσης και χωρίς υπηρεσία cloud τρίτου μέρους να διαχειρίζεται τον κώδικα ή τα δεδομένα σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Livebook
Συνεργασία σε πραγματικό χρόνο
Πολλοί χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν το ίδιο σημειωματάριο ταυτόχρονα με ζωντανή παρακολούθηση δρομέα και συνεργατική επεξεργασία χωρίς συγκρούσεις.
Έξυπνα κύτταρα
Οι προκατασκευασμένοι τύποι κελιών αυτοματοποιούν τα ερωτήματα SQL, τα αιτήματα HTTP, την ανάγνωση αρχείων και τη δημιουργία γραφημάτων, χωρίς να χρειάζεται να γράφετε επαναλαμβανόμενο boilerplate κώδικα.
ML και ροές εργασιών δεδομένων
Εγγενής ενσωμάτωση με Nx, Explorer, και Kino επιτρέπει αριθμητικούς υπολογισμούς, dataframes, και πλούσιες οπτικοποιήσεις απευθείας μέσα σε notebooks.
Ανάπτυξη εφαρμογών Notebook
Δημοσιεύστε οποιοδήποτε notebook ως μια αυτόνομη διαδραστική web application την οποία οι τελικοί χρήστες μπορούν να εκτελέσουν χωρίς άμεση πρόσβαση στη διεπαφή του Livebook.
Αναπαραγώγιμος από προεπιλογή
Τα Notebooks καταγράφουν όλες τις εξαρτήσεις και τις τιμές εκτέλεσης στο ίδιο το αρχείο, διασφαλίζοντας συνεπή αποτελέσματα σε διαφορετικές μηχανές και αναπτύξεις.
Γιατί να τρέξω Livebook στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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