Αναπτύξτε Damselfly: Εγκατάσταση με ένα κλικ.
Διαχείριση φωτογραφιών βασισμένη σε server με αναγνώριση προσώπου σε συσκευή, ανίχνευση αντικειμένων και αναζήτηση μεταδεδομένων πλήρους κειμένου.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Damselfly
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Damselfly
Το Damselfly είναι μια server-based εφαρμογή διαχείρισης φωτογραφιών σχεδιασμένη για πολύ μεγάλες βιβλιοθήκες. Ευρετηριάζει έναν φάκελο εικόνων ανώτατου επιπέδου, δημιουργεί μικρογραφίες στο παρασκήνιο και σας επιτρέπει να αναζητάτε σε IPTC keyword tags, ονόματα φακέλων, EXIF metadata, πρόσωπα και ανιχνευμένα αντικείμενα μέσω ενός γρήγορου Blazor WebAssembly UI. Η αναγνώριση προσώπων και η ανίχνευση αντικειμένων λειτουργούν τοπικά και εκτός σύνδεσης, χωρίς εξάρτηση από SaaS.
Η αυτο-φιλοξενία του Damselfly στο δικό σας VPS διατηρεί τα photo metadata, τα face vectors και τη δομή της βιβλιοθήκης εντός υποδομής που ελέγχετε, αντί για μια δημόσια υπηρεσία φωτογραφιών. Η πλατφόρμα διαχειρίζεται καταλόγους με 500.000+ εικόνες με αναζητήσεις σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο, υποστηρίζει multi-user accounts με role-based entitlements και συνδυάζεται με το Damselfly Desktop client για sync-to-laptop editing workflows.
Βασικά χαρακτηριστικά του Damselfly
Τοπική αναγνώριση προσώπου
Πραγματοποιεί ανίχνευση και αναγνώριση προσώπων εξ ολοκλήρου στον server χωρίς εξάρτηση από API τρίτων, ομαδοποιώντας φωτογραφίες με βάση αναγνωρισμένα άτομα για workflows περιήγησης ανά άτομο.
Ανίχνευση αντικειμένων
Αναγνωρίζει αντικείμενα, σκηνές και χρώματα εικόνων στη βιβλιοθήκη σας, ώστε μια αναζήτηση για "σκύλο" ή "παραλία" να επιστρέφει αντίστοιχες φωτογραφίες ακόμα και χωρίς μη αυτόματη προσθήκη ετικετών.
Σήμανση λέξεων-κλειδιών IPTC
Γρήγορες μη καταστροφικές ενημερώσεις λέξεων-κλειδιών EXIF/IPTC μέσω του ExifTool - τα JPEG δεν επανακωδικοποιούνται όταν αλλάζουν τα tags, διατηρώντας την αρχική ποιότητα.
Αναζήτηση metadata πλήρους κειμένου
Αναζήτηση σε κλάσματα δευτερολέπτου σε εκατοντάδες χιλιάδες εικόνες ανά ετικέτα, φάκελο, όνομα αρχείου, κάμερα, φακό, εύρος ημερομηνιών, προσανατολισμό και άλλα.
Καλάθι επιλογών
Αποθηκεύστε εικόνες από τα αποτελέσματα αναζήτησης σε ένα μόνιμο καλάθι, στη συνέχεια κατεβάστε, εξάγετε με υδατογραφήματα ή συγχρονίστε τις σε μια επιφάνεια εργασίας με τον Damselfly client.
Γιατί να τρέχω Damselfly στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.