Το Damselfly είναι μια server-based εφαρμογή διαχείρισης φωτογραφιών σχεδιασμένη για πολύ μεγάλες βιβλιοθήκες. Ευρετηριάζει έναν φάκελο εικόνων ανώτατου επιπέδου, δημιουργεί μικρογραφίες στο παρασκήνιο και σας επιτρέπει να αναζητάτε σε IPTC keyword tags, ονόματα φακέλων, EXIF metadata, πρόσωπα και ανιχνευμένα αντικείμενα μέσω ενός γρήγορου Blazor WebAssembly UI. Η αναγνώριση προσώπων και η ανίχνευση αντικειμένων λειτουργούν τοπικά και εκτός σύνδεσης, χωρίς εξάρτηση από SaaS.

Η αυτο-φιλοξενία του Damselfly στο δικό σας VPS διατηρεί τα photo metadata, τα face vectors και τη δομή της βιβλιοθήκης εντός υποδομής που ελέγχετε, αντί για μια δημόσια υπηρεσία φωτογραφιών. Η πλατφόρμα διαχειρίζεται καταλόγους με 500.000+ εικόνες με αναζητήσεις σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο, υποστηρίζει multi-user accounts με role-based entitlements και συνδυάζεται με το Damselfly Desktop client για sync-to-laptop editing workflows.