Αναπτύξτε το Gramps Web με εγκατάσταση ενός κλικ.
Self-hosted πλατφόρμα γενεαλογίας για τη δημιουργία, εξερεύνηση και κοινή χρήση οικογενειακών δέντρων από οποιοδήποτε browser.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Gramps Web
Το Gramps Web είναι η συνεργατική web διεπαφή για το Gramps, την πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη open-source πλατφόρμα γενεαλογίας. Μετατρέπει την ιδιωτική σας βάση δεδομένων οικογενειακού δέντρου σε μια multi-user web εφαρμογή — προσβάσιμη από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης — πλήρης με διαδραστικά γραφήματα, χάρτες, αναζήτηση πλήρους κειμένου και εργαλεία ανάλυσης DNA. Σε αντίθεση με τις cloud υπηρεσίες γενεαλογίας που εκμεταλλεύονται τα δεδομένα του οικογενειακού σας ιστορικού, το Gramps Web λειτουργεί εξ ολοκλήρου στον δικό σας VPS, διατηρώντας κάθε αρχείο προγόνου, έγγραφο και φωτογραφία υπό τον πλήρη έλεγχό σας.
Το Gramps Web χρησιμοποιεί την εγγενή μορφή βάσης δεδομένων του Gramps, έτσι τα υπάρχοντα δεδομένα του desktop Gramps εισάγονται απευθείας και οι αλλαγές που γίνονται μέσω της web διεπαφής συγχρονίζονται πίσω στην desktop εφαρμογή. Ο πρώτος χρήστης που θα εγγραφεί γίνεται ο κάτοχος του δέντρου και διαχειριστής.
Βασικά χαρακτηριστικά του Gramps Web
Διαδραστικά οικογενειακά διαγράμματα
Διαγράμματα ανεμιστήρα, προβολές γενεαλογίας, δέντρα απογόνων και οπτικοποιήσεις χρονολογίου προσφέρουν διαφορετικές οπτικές γωνίες στην οικογενειακή σας ιστορία στον browser.
Αναζήτηση πλήρους κειμένου
Αναζητήστε κάθε άτομο, μέρος, γεγονός, πηγή και σημείωση στο δέντρο σας άμεσα — συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου μέσα σε συνημμένα έγγραφα και μέσα.
Συγχρονισμός Desktop
Χρησιμοποιεί την εγγενή μορφή βάσης δεδομένων του Gramps για αμφίδρομο συγχρονισμό με την εφαρμογή desktop του Gramps, έτσι ώστε οι επεξεργασίες web και desktop να παραμένουν συγχρονισμένες.
Πολυχρηστική συνεργασία
Προσκαλέστε μέλη της οικογένειας με δικαιώματα βάσει ρόλου — οι συντάκτες μπορούν να προσθέτουν εγγραφές ενώ οι θεατές μπορούν μόνο να περιηγούνται, διατηρώντας τα δεδομένα σας οργανωμένα.
Εργαλεία ανάλυσης DNA
Chromosome browser, οπτικοποίηση κοινών τμημάτων DNA και διαχείριση κιτ για την ενσωμάτωση δεδομένων γενετικής γενεαλογίας παράλληλα με τα παραδοσιακά αρχεία.
Γιατί να τρέξω Gramps Web στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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