Το Gramps Web είναι η συνεργατική web διεπαφή για το Gramps, την πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη open-source πλατφόρμα γενεαλογίας. Μετατρέπει την ιδιωτική σας βάση δεδομένων οικογενειακού δέντρου σε μια multi-user web εφαρμογή — προσβάσιμη από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης — πλήρης με διαδραστικά γραφήματα, χάρτες, αναζήτηση πλήρους κειμένου και εργαλεία ανάλυσης DNA. Σε αντίθεση με τις cloud υπηρεσίες γενεαλογίας που εκμεταλλεύονται τα δεδομένα του οικογενειακού σας ιστορικού, το Gramps Web λειτουργεί εξ ολοκλήρου στον δικό σας VPS, διατηρώντας κάθε αρχείο προγόνου, έγγραφο και φωτογραφία υπό τον πλήρη έλεγχό σας.

Το Gramps Web χρησιμοποιεί την εγγενή μορφή βάσης δεδομένων του Gramps, έτσι τα υπάρχοντα δεδομένα του desktop Gramps εισάγονται απευθείας και οι αλλαγές που γίνονται μέσω της web διεπαφής συγχρονίζονται πίσω στην desktop εφαρμογή. Ο πρώτος χρήστης που θα εγγραφεί γίνεται ο κάτοχος του δέντρου και διαχειριστής.