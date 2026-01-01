Το RosarioSIS είναι ένα δωρεάν, ανοιχτού κώδικα Σύστημα Πληροφοριών Μαθητών σχεδιασμένο για σχολεία, σχολικές περιφέρειες και κέντρα κατάρτισης που χρειάζονται να διαχειρίζονται ολόκληρο τον κύκλο ζωής των μαθητών σε ένα μέρος. Καλύπτει τις εγγραφές, τον προγραμματισμό, την αναφορά βαθμολογίας, την παρακολούθηση, την πειθαρχία, την τιμολόγηση, την υπηρεσία σίτισης και πάνω από δώδεκα άλλες ενότητες — όλα προσβάσιμα από ένα responsive web interface που λειτουργεί σε τηλέφωνα, tablet και επιτραπέζιους υπολογιστές.

Η αυτο-φιλοξενία (self-hosting) του RosarioSIS στο VPS σας διατηρεί ευαίσθητα αρχεία μαθητών, βαθμούς και οικονομικά δεδομένα υπό τον άμεσο έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά μαθητή ή εξάρτηση από πάροχο cloud. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει PostgreSQL και είναι προδιαμορφωμένη με ετικέτες Traefik για αυτόματη δρομολόγηση HTTPS.