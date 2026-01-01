Εγκαταστήστε το RosarioSIS με ένα κλικ.
Ανοιχτού κώδικα σύστημα πληροφοριών μαθητών για τη διαχείριση βαθμών, προγραμμάτων, παρουσιών, χρεώσεων και υπηρεσιών σίτισης.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για RosarioSIS
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με RosarioSIS
Το RosarioSIS είναι ένα δωρεάν, ανοιχτού κώδικα Σύστημα Πληροφοριών Μαθητών σχεδιασμένο για σχολεία, σχολικές περιφέρειες και κέντρα κατάρτισης που χρειάζονται να διαχειρίζονται ολόκληρο τον κύκλο ζωής των μαθητών σε ένα μέρος. Καλύπτει τις εγγραφές, τον προγραμματισμό, την αναφορά βαθμολογίας, την παρακολούθηση, την πειθαρχία, την τιμολόγηση, την υπηρεσία σίτισης και πάνω από δώδεκα άλλες ενότητες — όλα προσβάσιμα από ένα responsive web interface που λειτουργεί σε τηλέφωνα, tablet και επιτραπέζιους υπολογιστές.
Η αυτο-φιλοξενία (self-hosting) του RosarioSIS στο VPS σας διατηρεί ευαίσθητα αρχεία μαθητών, βαθμούς και οικονομικά δεδομένα υπό τον άμεσο έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά μαθητή ή εξάρτηση από πάροχο cloud. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει PostgreSQL και είναι προδιαμορφωμένη με ετικέτες Traefik για αυτόματη δρομολόγηση HTTPS.
Βασικά χαρακτηριστικά του RosarioSIS
Βαθμοί και έλεγχοι προόδου
Παρακολουθήστε εργασίες, υπολογίστε σταθμισμένους βαθμούς, διαχειριστείτε περιόδους αξιολόγησης και δημιουργήστε εκτυπώσιμους ελέγχους προόδου και αναλυτικές βαθμολογίες απευθείας από το σύστημα.
Παρακολούθηση παρουσίας
Καταγράψτε την καθημερινή και ανά μάθημα παρουσία με προσαρμοσμένους κωδικούς, στη συνέχεια εκτελέστε αναφορές απουσιών και ειδοποιήστε τους γονείς αυτόματα μέσω email.
Προγραμματισμός και εναλλαγή
Δημιουργήστε κύρια προγράμματα, διαχειριστείτε αιτήματα μαθημάτων και αναθέστε μαθητές σε τμήματα με ανίχνευση συγκρούσεων και περιορισμούς αιθουσών και καθηγητών.
Χρέωση και υπηρεσίες εστίασης
Διαχείριση διδάκτρων, τιμολογίων, πληρωμών και προγραμμάτων γευμάτων κυλικείου με υπόλοιπα λογαριασμών ανά μαθητή και εκτυπώσιμες καταστάσεις.
Πύλες γονέων και μαθητών
Δώστε στις οικογένειες τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης για να βλέπουν βαθμούς, προγράμματα, παρουσίες και εργασίες, χωρίς να εκτίθενται οι ροές εργασίας του προσωπικού back-office.
Πολύγλωσσο και αρθρωτό
Διαθέσιμο στα Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά και άλλα, με προαιρετικά plugins για online αξιολογήσεις, μεταγραφές και προσαρμοσμένους δημιουργούς αναφορών.
Γιατί να τρέξω RosarioSIS στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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