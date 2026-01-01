Το ClassQuiz είναι μια open-source, self-hosted πλατφόρμα κουίζ σχεδιασμένη για δασκάλους, εκπαιδευτές και παιδαγωγούς που επιθυμούν μια εναλλακτική λύση που σέβεται την ιδιωτικότητα έναντι των εμπορικών υπηρεσιών κουίζ για την τάξη. Οι παίκτες συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι εισάγοντας ένα PIN σε οποιαδήποτε συσκευή, απαντούν σε ερωτήσεις σε πραγματικό χρόνο και βλέπουν ζωντανούς πίνακες κατάταξης μετά από κάθε γύρο.

Η self-hosting του ClassQuiz στον δικό σας VPS διατηρεί το περιεχόμενο των κουίζ, τις απαντήσεις των μαθητών και τα δεδομένα λογαριασμού υπό τον πλήρη έλεγχό σας, αποφεύγει τις χρεώσεις αδειοδότησης ανά θέση και λειτουργεί σε σχολικά δίκτυα χωρίς εξωτερικές εξαρτήσεις. Η στοίβα περιλαμβάνει το API, background worker, PostgreSQL, Redis και Meilisearch για την ανακάλυψη κουίζ.