Αναπτύξτε το ClassQuiz με εγκατάσταση ενός κλικ.
Εναλλακτική λύση ανοιχτού κώδικα του Kahoot για ζωντανά κουίζ τάξης πολλαπλών παικτών με βαθμολόγηση σε πραγματικό χρόνο.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για ClassQuiz
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ClassQuiz
Το ClassQuiz είναι μια open-source, self-hosted πλατφόρμα κουίζ σχεδιασμένη για δασκάλους, εκπαιδευτές και παιδαγωγούς που επιθυμούν μια εναλλακτική λύση που σέβεται την ιδιωτικότητα έναντι των εμπορικών υπηρεσιών κουίζ για την τάξη. Οι παίκτες συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι εισάγοντας ένα PIN σε οποιαδήποτε συσκευή, απαντούν σε ερωτήσεις σε πραγματικό χρόνο και βλέπουν ζωντανούς πίνακες κατάταξης μετά από κάθε γύρο.
Η self-hosting του ClassQuiz στον δικό σας VPS διατηρεί το περιεχόμενο των κουίζ, τις απαντήσεις των μαθητών και τα δεδομένα λογαριασμού υπό τον πλήρη έλεγχό σας, αποφεύγει τις χρεώσεις αδειοδότησης ανά θέση και λειτουργεί σε σχολικά δίκτυα χωρίς εξωτερικές εξαρτήσεις. Η στοίβα περιλαμβάνει το API, background worker, PostgreSQL, Redis και Meilisearch για την ανακάλυψη κουίζ.
Βασικά χαρακτηριστικά του ClassQuiz
Πολυπαίκτης σε πραγματικό χρόνο
Διεξάγετε ζωντανές συνεδρίες κουίζ όπου οι παίκτες συμμετέχουν με PIN και απαντούν σε συγχρονισμένες ερωτήσεις μέσω σύνδεσης WebSocket.
Δημιουργία κουίζ
Δημιουργήστε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ABCD, εύρους, ψηφοφορίας και εισαγωγής κειμένου, με εικόνες, χρονικά όρια και βαθμολόγηση ανά απάντηση.
Αναζήτηση πλήρους κειμένου
Ανακαλύψτε δημόσια κουίζ άμεσα μέσω ενός ενσωματωμένου ευρετηρίου Meilisearch που κατατάσσει τα αποτελέσματα με βάση τον τίτλο, τις ετικέτες και την περιγραφή.
Self-hosted ιδιωτικότητα
Διατηρήστε όλα τα δεδομένα κουίζ, τα ονόματα παικτών και τις απαντήσεις στη δική σας υποδομή χωρίς τηλεμετρία ή αναλυτικά στοιχεία τρίτων.
Αποθήκευση εικόνων
Προσαρτήστε εικόνες σε ερωτήσεις χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο local storage ή συνδέστε οποιοδήποτε S3-compatible backend για απεριόριστα μέσα.
Γιατί να τρέχω ClassQuiz στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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