Αναπτύξτε το ArchivesSpace με εγκατάσταση ενός κλικ.
Σύστημα διαχείρισης πληροφοριών αρχείων ανοιχτού κώδικα για τη διαχείριση χειρογράφων, αρχείων και ψηφιακών αντικειμένων.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για ArchivesSpace
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ArchivesSpace
Το ArchivesSpace είναι το κορυφαίο σύστημα διαχείρισης πληροφοριών αρχείων ανοιχτού κώδικα, που δημιουργήθηκε από αρχειονόμους για αρχειονόμους. Συνδυάζει την καταγραφή, την ταξινόμηση, την περιγραφή και τη δημόσια ανακάλυψη σε μία ενιαία εφαρμογή που υποστηρίζει τον πλήρη αρχειακό κύκλο ζωής — από την αρχική δωρεά έως την online πρόσβαση από ερευνητές.
Η αυτο-φιλοξενία του ArchivesSpace στο δικό σας VPS διατηρεί τα ευρετήρια, τα αρχεία καταγραφής και τα δεδομένα χρηστών υπό τον έλεγχο του ιδρύματός σας, χωρίς χρεώσεις ανά εγγραφή ή εξάρτηση από προμηθευτή (vendor lock-in). Η ενσωματωμένη διεπαφή προσωπικού, η πύλη δημόσιας πρόσβασης, το REST API και το OAI-PMH endpoint προσφέρουν στο αρχείο σας μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα περιγραφής και ανακάλυψης άμεσα διαθέσιμη.
Βασικά χαρακτηριστικά του ArchivesSpace
Αρχειακή περιγραφή
Δημιουργία και διαχείριση πόρων, αποκτημάτων, αρχειακών αντικειμένων και ψηφιακών αντικειμένων σύμφωνα με τα πρότυπα DACS, ISAD(G) και ISAAR(CPF).
Πύλη δημόσιας πρόσβασης
Οι ερευνητές περιηγούνται σε ευρετήρια, αναζητούν συλλογές και βλέπουν ψηφιακά αντικείμενα μέσω μιας ενσωματωμένης δημόσιας διεπαφής ανακάλυψης.
EAD και MARCXML εξαγωγή
Εξάγετε εγγραφές πόρων ως EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS, ή Dublin Core για ενσωμάτωση με discovery layers και consortial catalogs.
OAI-PMH harvesting
Διαθέστε περιγραφικά μεταδεδομένα μέσω OAI-PMH ώστε συσσωρευτές όπως η DPLA ή η Europeana να μπορούν να συλλέγουν συλλογές αυτόματα.
REST API
Ένα τεκμηριωμένο JSON REST API τροφοδοτεί ενσωματώσεις με συστήματα ψηφιακής διατήρησης, ETL pipelines και προσαρμοσμένα front-ends.
Γιατί να τρέχω ArchivesSpace στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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