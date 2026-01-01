Το ArchivesSpace είναι το κορυφαίο σύστημα διαχείρισης πληροφοριών αρχείων ανοιχτού κώδικα, που δημιουργήθηκε από αρχειονόμους για αρχειονόμους. Συνδυάζει την καταγραφή, την ταξινόμηση, την περιγραφή και τη δημόσια ανακάλυψη σε μία ενιαία εφαρμογή που υποστηρίζει τον πλήρη αρχειακό κύκλο ζωής — από την αρχική δωρεά έως την online πρόσβαση από ερευνητές.

Η αυτο-φιλοξενία του ArchivesSpace στο δικό σας VPS διατηρεί τα ευρετήρια, τα αρχεία καταγραφής και τα δεδομένα χρηστών υπό τον έλεγχο του ιδρύματός σας, χωρίς χρεώσεις ανά εγγραφή ή εξάρτηση από προμηθευτή (vendor lock-in). Η ενσωματωμένη διεπαφή προσωπικού, η πύλη δημόσιας πρόσβασης, το REST API και το OAI-PMH endpoint προσφέρουν στο αρχείο σας μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα περιγραφής και ανακάλυψης άμεσα διαθέσιμη.