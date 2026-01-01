Αναπτύξτε το Apollo με εγκατάσταση ενός κλικ.
Συνεργατικός επεξεργαστής σχολιασμού γονιδιώματος σε πραγματικό χρόνο, κατασκευασμένος για κατανεμημένες ομάδες βιολογικής έρευνας.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Apollo
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Apollo
Το Apollo είναι η κορυφαία πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για σχολιασμό γονιδιώματος με γνώμονα την κοινότητα, που αναπτύχθηκε από το έργο Generic Model Organism Database (GMOD). Χτισμένο γύρω από ένα πρόγραμμα προβολής που υποστηρίζεται από το JBrowse, επιτρέπει σε επιμελητές από διάφορα ιδρύματα να επεξεργάζονται ταυτόχρονα γονιδιακά μοντέλα, μεταγραφές και χαρακτηριστικά σε κοινόχρηστα γονιδιώματα αναφοράς — με κάθε αλλαγή να παρακολουθείται, να αποδίδεται και να είναι άμεσα ορατή στους συνεργάτες.
Η αυτο-φιλοξενία του Apollo στο δικό σας VPS διατηρεί τα ιδιόκτητα δεδομένα σχολιασμού εντός της υποδομής σας αντί σε third-party servers. Ερευνητικά εργαστήρια, κοινοπραξίες και ομάδες βιοτεχνολογίας αποκτούν μια ενιαία έγκυρη βάση δεδομένων σχολιασμού, λεπτομερή δικαιώματα ανά οργανισμό και ένα ιστορικό επιμέλειας που τους ανήκει πλήρως — χωρίς να μοιράζονται ευαίσθητα γονιδιωματικά δεδομένα εξωτερικά.
Βασικά χαρακτηριστικά του Apollo
Συνεργατική επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο
Πολλοί επιμελητές επεξεργάζονται το ίδιο γονιδίωμα ταυτόχρονα, με τις αλλαγές να μεταδίδονται άμεσα μέσω συγχρονισμού βασισμένου σε WebSocket.
Προβολέας με την υποστήριξη του JBrowse
Βασισμένο στον JBrowse genome browser, παρέχοντας στους επιμελητές οικεία track navigation, αναζήτηση και sequence visualization, έτοιμο προς χρήση.
Δικαιώματα ανά οργανισμό
Η λεπτομερής πρόσβαση βάσει ρόλων επιτρέπει στους διαχειριστές να εκχωρούν δικαιώματα ανάγνωσης, εγγραφής ή διαχείρισης ανά οργανισμό και ανά ομάδα χρηστών.
Ιστορικό σχολιασμού
Κάθε επεξεργασία μεταγραφής, σχόλιο και αλλαγή λειτουργίας καταγράφεται με συγγραφέα και χρονοσφραγίδα, υποστηρίζοντας πλήρη έλεγχο και ροές εργασίας αναίρεσης.
Εισαγωγή GFF3 και FASTA
Φόρτωση γονιδιωμάτων αναφοράς και υπαρχόντων σχολιασμών μέσω τυπικών μορφών βιοπληροφορικής, χωρίς να απαιτείται ιδιόκτητη μετατροπή.
Γιατί να τρέχω Apollo στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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