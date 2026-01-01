Το Apollo είναι η κορυφαία πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για σχολιασμό γονιδιώματος με γνώμονα την κοινότητα, που αναπτύχθηκε από το έργο Generic Model Organism Database (GMOD). Χτισμένο γύρω από ένα πρόγραμμα προβολής που υποστηρίζεται από το JBrowse, επιτρέπει σε επιμελητές από διάφορα ιδρύματα να επεξεργάζονται ταυτόχρονα γονιδιακά μοντέλα, μεταγραφές και χαρακτηριστικά σε κοινόχρηστα γονιδιώματα αναφοράς — με κάθε αλλαγή να παρακολουθείται, να αποδίδεται και να είναι άμεσα ορατή στους συνεργάτες.

Η αυτο-φιλοξενία του Apollo στο δικό σας VPS διατηρεί τα ιδιόκτητα δεδομένα σχολιασμού εντός της υποδομής σας αντί σε third-party servers. Ερευνητικά εργαστήρια, κοινοπραξίες και ομάδες βιοτεχνολογίας αποκτούν μια ενιαία έγκυρη βάση δεδομένων σχολιασμού, λεπτομερή δικαιώματα ανά οργανισμό και ένα ιστορικό επιμέλειας που τους ανήκει πλήρως — χωρίς να μοιράζονται ευαίσθητα γονιδιωματικά δεδομένα εξωτερικά.