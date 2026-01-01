Αναπτύξτε το Crafty Controller με εγκατάσταση ενός κλικ.
Διαδικτυακό περιβάλλον διαχείρισης για τη δημιουργία, τη διαμόρφωση και τη λειτουργία πολλαπλών servers Minecraft Java και Bedrock από έναν ενιαίο πίνακα ελέγχου.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Crafty Controller
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Crafty Controller
Το Crafty Controller είναι ένα open-source web GUI για τη διαχείριση Minecraft Java και Bedrock servers από ένα ενιαίο dashboard. Αντικαθιστά την ταυτόχρονη διαχείριση SSH sessions και screen tabs με live consoles ανά server, έναν ενσωματωμένο file manager, προγραμματισμένες εργασίες και backups με ένα κλικ — όλα αυτά ενσωματωμένα σε ένα καθαρό web interface με πρόσβαση βασισμένη σε ρόλους πολλαπλών χρηστών.
Το self-hosting του Crafty στο VPS σας διατηρεί την πλήρη ιδιοκτησία των κόσμων σας, των ρυθμίσεων plugin και των δεδομένων παικτών σε hardware που ελέγχετε. Μπορείτε να δημιουργήσετε νέους servers από δημοφιλείς τύπους jar — vanilla, Paper, Spigot, Forge, και Bedrock — χωρίς να φύγετε από τον browser, και να μοιραστείτε περιορισμένη διαχείριση με φίλους ή συντονιστές χρησιμοποιώντας λεπτομερή δικαιώματα.
Βασικά χαρακτηριστικά του Crafty Controller
Έλεγχος πολλαπλών server
Εκκινήστε, παρακολουθήστε και διαχειριστείτε πολλούς Minecraft Java και Bedrock servers παράλληλα από ένα ενιαίο dashboard.
Διαδικτυακή κονσόλα
Ροή ζωντανών server logs και αποστολή εντολών από τον browser, με αναζητήσιμο ιστορικό και έγχρωμη έξοδο ανά server.
Προγραμματισμένες εργασίες
Αυτοματοποιήστε τα αντίγραφα ασφαλείας, τις επανεκκινήσεις και την εκτέλεση εντολών σε χρονοδιαγράμματα τύπου cron για να διατηρείτε τους servers υγιείς χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.
Πρόσβαση βάσει ρόλων
Ορίστε χρήστες με περιορισμένα δικαιώματα ώστε οι συντονιστές και τα μέλη της κοινότητας να μπορούν να βοηθήσουν στη λειτουργία servers χωρίς root ή ευαίσθητα διαπιστευτήρια.
Διαχειριστής αρχείων
Περιηγηθείτε, επεξεργαστείτε, ανεβάστε και κατεβάστε αρχεία server — worlds, plugins, configs — απευθείας στον browser χωρίς πελάτες SSH ή SFTP.
Γιατί να τρέχω Crafty Controller στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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