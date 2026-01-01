Το Crafty Controller είναι ένα open-source web GUI για τη διαχείριση Minecraft Java και Bedrock servers από ένα ενιαίο dashboard. Αντικαθιστά την ταυτόχρονη διαχείριση SSH sessions και screen tabs με live consoles ανά server, έναν ενσωματωμένο file manager, προγραμματισμένες εργασίες και backups με ένα κλικ — όλα αυτά ενσωματωμένα σε ένα καθαρό web interface με πρόσβαση βασισμένη σε ρόλους πολλαπλών χρηστών.

Το self-hosting του Crafty στο VPS σας διατηρεί την πλήρη ιδιοκτησία των κόσμων σας, των ρυθμίσεων plugin και των δεδομένων παικτών σε hardware που ελέγχετε. Μπορείτε να δημιουργήσετε νέους servers από δημοφιλείς τύπους jar — vanilla, Paper, Spigot, Forge, και Bedrock — χωρίς να φύγετε από τον browser, και να μοιραστείτε περιορισμένη διαχείριση με φίλους ή συντονιστές χρησιμοποιώντας λεπτομερή δικαιώματα.