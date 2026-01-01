Πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία σύγχρονων, επεκτάσιμων ηλεκτρονικών καταστημάτων B2C και B2B.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Shopware
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Shopware
Το Shopware είναι μια open-source eCommerce πλατφόρμα χτισμένη σε PHP και Symfony, σχεδιασμένη για εμπόρους που θέλουν ευελιξία, απόδοση και πλήρη ιδιοκτησία του storefront τους. Η API-first architecture, οι headless capabilities και το Rule Builder την καθιστούν εξίσου κατάλληλη για γρήγορες direct-to-consumer επωνυμίες και σύνθετους B2B καταλόγους με προσαρμοσμένη τιμολόγηση, τμηματοποίηση και workflows.
Το self-hosting του Shopware στο δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα πελατών, τις παραγγελίες και τις ενσωματώσεις πληρωμών υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά παραγγελία και χωρίς platform lock-in. Αυτό το πρότυπο συνδυάζει το Shopware με MariaDB, Redis για caching και sessions, και OpenSearch για γρήγορη ανακάλυψη προϊόντων, προσφέροντάς σας ένα production-style stack έτοιμο για πραγματική κίνηση.
Βασικά χαρακτηριστικά του Shopware
Headless και API-first
Το Store API και το Admin API σάς επιτρέπουν να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα storefronts και ενσωματώσεις σε οποιοδήποτε framework, διατηρώντας το Shopware ως τη μηχανή ηλεκτρονικού εμπορίου.
Δημιουργός κανόνων
Διαμορφώστε δυναμικές τιμές, προσφορές, μεθόδους αποστολής και επιλογές πληρωμής με βάση το καλάθι, τον πελάτη ή το πλαίσιο - χωρίς να γράψετε κώδικα.
Οπτικές εμπειρίες αγορών
Οι διατάξεις σύρετε και αφήστε και τα μπλοκ CMS επιτρέπουν στους υπεύθυνους merchandising να δημιουργούν σελίδες κατηγοριών και σελίδες προορισμού προσαρμοσμένες σε καμπάνιες και τμήματα πελατών.
Ενσωματωμένα χαρακτηριστικά B2B
Η εξατομικευμένη τιμολόγηση, οι ροές εργασιών προσφορών, η διαχείριση προσωπικού και οι μαζικές παραγγελίες υποστηρίζουν σύνθετες πωλήσεις B2B άμεσα.
OpenSearch αναζήτηση προϊόντων
Το OpenSearch δυναμοδοτεί γρήγορη, πολυδιάστατη αναζήτηση προϊόντων σε μεγάλους καταλόγους, με βελτιστοποίηση συνάφειας και φίλτρα που κλιμακώνονται πέρα από την αναζήτηση MySQL.
Επεκτάσεις και εφαρμογές
Το Shopware Store προσφέρει χιλιάδες plugins και apps για πληρωμές, marketing, ERP και analytics για να επεκτείνετε την πλατφόρμα καθώς αναπτύσσεστε.
Γιατί να τρέξω Shopware στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Εξερευνήστε περισσότερες εφαρμογές για ανάπτυξη
Bagisto
Πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου ανοιχτού κώδικα βασισμένη σε Laravel για ηλεκτρονικά καταστήματα