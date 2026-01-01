Το Shopware είναι μια open-source eCommerce πλατφόρμα χτισμένη σε PHP και Symfony, σχεδιασμένη για εμπόρους που θέλουν ευελιξία, απόδοση και πλήρη ιδιοκτησία του storefront τους. Η API-first architecture, οι headless capabilities και το Rule Builder την καθιστούν εξίσου κατάλληλη για γρήγορες direct-to-consumer επωνυμίες και σύνθετους B2B καταλόγους με προσαρμοσμένη τιμολόγηση, τμηματοποίηση και workflows.

Το self-hosting του Shopware στο δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα πελατών, τις παραγγελίες και τις ενσωματώσεις πληρωμών υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά παραγγελία και χωρίς platform lock-in. Αυτό το πρότυπο συνδυάζει το Shopware με MariaDB, Redis για caching και sessions, και OpenSearch για γρήγορη ανακάλυψη προϊόντων, προσφέροντάς σας ένα production-style stack έτοιμο για πραγματική κίνηση.