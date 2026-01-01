Έκπτωση έως 69% για GeoNetwork

Αναπτύξτε το GeoNetwork με εγκατάσταση ενός κλικ.

Εφαρμογή καταλόγου ανοιχτού κώδικα για τη διαχείριση γεωχωρικών μεταδεδομένων, συνόλων δεδομένων και διαδραστικών υπηρεσιών χαρτών.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το GeoNetwork με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για GeoNetwork

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με GeoNetwork

Το GeoNetwork είναι μια open-source εφαρμογή καταλόγου βασισμένη σε πρότυπα, σχεδιασμένη για τη διαχείριση γεωχωρικών πόρων σε διάφορους οργανισμούς. Αναπτύχθηκε υπό την ομπρέλα του ιδρύματος OSGeo, παρέχει επεξεργασία μεταδεδομένων, ομοσπονδιακή αναζήτηση και έναν ενσωματωμένο προβολέα χαρτών που λειτουργούν άμεσα με τα ISO 19115/19139, Dublin Core και OGC API Records.

Η αυτο-φιλοξενία του GeoNetwork διατηρεί τον πλήρη έλεγχο σε ευαίσθητα γεωχωρικά σύνολα δεδομένων, διαπιστευτήρια συλλογής και πολιτικές πρόσβασης στον δικό σας VPS. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει το PostGIS για σχεσιακή αποθήκευση και το Elasticsearch για γρήγορη ευρετηριασμένη αναζήτηση, έτσι ο κατάλογος είναι έτοιμος για παραγωγή τη στιγμή που εκκινεί.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του GeoNetwork

Κατάλογος χωρικών metadata

Διαχειριστείτε εγγραφές συμβατές με ISO 19115/19139, Dublin Core και INSPIRE, με ενσωματωμένη επικύρωση και επεξεργασία με πρότυπα.

Ομοσπονδιακή συλλογή

Ανάκτηση μεταδεδομένων από κόμβους CSW, OAI-PMH, WMS, WFS και άλλους κόμβους GeoNetwork βάσει χρονοδιαγράμματος για τη δημιουργία ενός ενιαίου επιπέδου ανακάλυψης.

Αναζήτηση Elasticsearch

Αναζήτηση πλήρους κειμένου και πολυδιάστατη χωρική αναζήτηση με την υποστήριξη ενός ενσωματωμένου Elasticsearch backend για αποτελέσματα σε κλάσματα του δευτερολέπτου σε εκατομμύρια εγγραφές.

Ενσωματωμένος προβολέας χάρτη

Προεπισκόπηση στρωμάτων WMS, WMTS και WFS απευθείας από μια εγγραφή χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο πελάτη χάρτη βασισμένο σε OpenLayers.

OGC API Εγγραφές

Διαθέτει περιεχόμενο καταλόγου μέσω του CSW 2.0.2 και του σύγχρονου προτύπου OGC API Records για επακόλουθες ενσωματώσεις γεωπυλών.

PostGIS backend

Διατίθεται με βάση δεδομένων PostGIS ώστε οι χωρικές γεωμετρίες, οι σύνδεσμοι και οι κανόνες πρόσβασης να παραμένουν σε μια αποδεδειγμένη μηχανή GIS ανοιχτού κώδικα.

Γιατί να τρέξω GeoNetwork στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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