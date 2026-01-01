Το GeoNetwork είναι μια open-source εφαρμογή καταλόγου βασισμένη σε πρότυπα, σχεδιασμένη για τη διαχείριση γεωχωρικών πόρων σε διάφορους οργανισμούς. Αναπτύχθηκε υπό την ομπρέλα του ιδρύματος OSGeo, παρέχει επεξεργασία μεταδεδομένων, ομοσπονδιακή αναζήτηση και έναν ενσωματωμένο προβολέα χαρτών που λειτουργούν άμεσα με τα ISO 19115/19139, Dublin Core και OGC API Records.

Η αυτο-φιλοξενία του GeoNetwork διατηρεί τον πλήρη έλεγχο σε ευαίσθητα γεωχωρικά σύνολα δεδομένων, διαπιστευτήρια συλλογής και πολιτικές πρόσβασης στον δικό σας VPS. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει το PostGIS για σχεσιακή αποθήκευση και το Elasticsearch για γρήγορη ευρετηριασμένη αναζήτηση, έτσι ο κατάλογος είναι έτοιμος για παραγωγή τη στιγμή που εκκινεί.