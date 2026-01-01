Αναπτύξτε το GeoNetwork με εγκατάσταση ενός κλικ.
Εφαρμογή καταλόγου ανοιχτού κώδικα για τη διαχείριση γεωχωρικών μεταδεδομένων, συνόλων δεδομένων και διαδραστικών υπηρεσιών χαρτών.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για GeoNetwork
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με GeoNetwork
Το GeoNetwork είναι μια open-source εφαρμογή καταλόγου βασισμένη σε πρότυπα, σχεδιασμένη για τη διαχείριση γεωχωρικών πόρων σε διάφορους οργανισμούς. Αναπτύχθηκε υπό την ομπρέλα του ιδρύματος OSGeo, παρέχει επεξεργασία μεταδεδομένων, ομοσπονδιακή αναζήτηση και έναν ενσωματωμένο προβολέα χαρτών που λειτουργούν άμεσα με τα ISO 19115/19139, Dublin Core και OGC API Records.
Η αυτο-φιλοξενία του GeoNetwork διατηρεί τον πλήρη έλεγχο σε ευαίσθητα γεωχωρικά σύνολα δεδομένων, διαπιστευτήρια συλλογής και πολιτικές πρόσβασης στον δικό σας VPS. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει το PostGIS για σχεσιακή αποθήκευση και το Elasticsearch για γρήγορη ευρετηριασμένη αναζήτηση, έτσι ο κατάλογος είναι έτοιμος για παραγωγή τη στιγμή που εκκινεί.
Βασικά χαρακτηριστικά του GeoNetwork
Κατάλογος χωρικών metadata
Διαχειριστείτε εγγραφές συμβατές με ISO 19115/19139, Dublin Core και INSPIRE, με ενσωματωμένη επικύρωση και επεξεργασία με πρότυπα.
Ομοσπονδιακή συλλογή
Ανάκτηση μεταδεδομένων από κόμβους CSW, OAI-PMH, WMS, WFS και άλλους κόμβους GeoNetwork βάσει χρονοδιαγράμματος για τη δημιουργία ενός ενιαίου επιπέδου ανακάλυψης.
Αναζήτηση Elasticsearch
Αναζήτηση πλήρους κειμένου και πολυδιάστατη χωρική αναζήτηση με την υποστήριξη ενός ενσωματωμένου Elasticsearch backend για αποτελέσματα σε κλάσματα του δευτερολέπτου σε εκατομμύρια εγγραφές.
Ενσωματωμένος προβολέας χάρτη
Προεπισκόπηση στρωμάτων WMS, WMTS και WFS απευθείας από μια εγγραφή χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο πελάτη χάρτη βασισμένο σε OpenLayers.
OGC API Εγγραφές
Διαθέτει περιεχόμενο καταλόγου μέσω του CSW 2.0.2 και του σύγχρονου προτύπου OGC API Records για επακόλουθες ενσωματώσεις γεωπυλών.
PostGIS backend
Διατίθεται με βάση δεδομένων PostGIS ώστε οι χωρικές γεωμετρίες, οι σύνδεσμοι και οι κανόνες πρόσβασης να παραμένουν σε μια αποδεδειγμένη μηχανή GIS ανοιχτού κώδικα.
Γιατί να τρέξω GeoNetwork στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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