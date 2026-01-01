Το Docspell είναι ένας αυτο-φιλοξενούμενος διακομιστής διαχείρισης εγγράφων ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένος για στοίβες εγγράφων που έχουν σαρωθεί, ληφθεί ή σταλεί με email. Εκτελεί OCR σε εισερχόμενα αρχεία, εξάγει ημερομηνίες, αντισυμβαλλόμενους και ποσά χρησιμοποιώντας NLP, και αποθηκεύει τα δομημένα μεταδεδομένα μαζί με το αρχικό έγγραφο, ώστε ολόκληρο το αρχείο να γίνεται πλήρως αναζητήσιμο. Οι ετικέτες, τα προσαρμοσμένα πεδία, οι φάκελοι και τα αποθηκευμένα ερωτήματα το καθιστούν πρακτικό για τη διαχείριση οικιακών εγγράφων, τιμολογίων ελεύθερων επαγγελματιών ή αρχείων μικρών επιχειρήσεων για πολλά χρόνια.

Η αυτο-φιλοξενία του Docspell στον δικό σας VPS διατηρεί τα πιο ευαίσθητα έγγραφα — φορολογικά αρχεία, ιατρικούς λογαριασμούς, νομικά έγγραφα, κρατικά έντυπα — εντός υποδομής που ελέγχετε, αντί για μια υπηρεσία εγγράφων SaaS. Η ανάπτυξη περιλαμβάνει PostgreSQL για αποθήκευση, Solr για αναζήτηση πλήρους κειμένου, και τον Docspell rest server συν τον joex worker για OCR και μετατροπή, με την εγγραφή στην πρώτη επίσκεψη να δημιουργεί τον λογαριασμό που είναι ο κάτοχος του αρχείου εγγράφων.