Έκπτωση έως 69% για Docspell

Αναπτύξτε το Docspell με εγκατάσταση ενός κλικ.

Αυτο-φιλοξενούμενος οργανωτής εγγράφων που προσθέτει αυτόματα ετικέτες σε σαρώσεις, emails και PDF και τα καθιστά πλήρως αναζητήσιμα.

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας άμεσα
Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Docspell με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Docspell

Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Docspell

Το Docspell είναι ένας αυτο-φιλοξενούμενος διακομιστής διαχείρισης εγγράφων ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένος για στοίβες εγγράφων που έχουν σαρωθεί, ληφθεί ή σταλεί με email. Εκτελεί OCR σε εισερχόμενα αρχεία, εξάγει ημερομηνίες, αντισυμβαλλόμενους και ποσά χρησιμοποιώντας NLP, και αποθηκεύει τα δομημένα μεταδεδομένα μαζί με το αρχικό έγγραφο, ώστε ολόκληρο το αρχείο να γίνεται πλήρως αναζητήσιμο. Οι ετικέτες, τα προσαρμοσμένα πεδία, οι φάκελοι και τα αποθηκευμένα ερωτήματα το καθιστούν πρακτικό για τη διαχείριση οικιακών εγγράφων, τιμολογίων ελεύθερων επαγγελματιών ή αρχείων μικρών επιχειρήσεων για πολλά χρόνια.

Η αυτο-φιλοξενία του Docspell στον δικό σας VPS διατηρεί τα πιο ευαίσθητα έγγραφα — φορολογικά αρχεία, ιατρικούς λογαριασμούς, νομικά έγγραφα, κρατικά έντυπα — εντός υποδομής που ελέγχετε, αντί για μια υπηρεσία εγγράφων SaaS. Η ανάπτυξη περιλαμβάνει PostgreSQL για αποθήκευση, Solr για αναζήτηση πλήρους κειμένου, και τον Docspell rest server συν τον joex worker για OCR και μετατροπή, με την εγγραφή στην πρώτη επίσκεψη να δημιουργεί τον λογαριασμό που είναι ο κάτοχος του αρχείου εγγράφων.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Docspell

OCR + NLP εξαγωγή

Εκτελεί OCR σε κάθε σάρωση, στη συνέχεια εξάγει ημερομηνίες, αλληλογραφία, ποσά και επαφές, έτσι ώστε κάθε έγγραφο να φτάνει στα εισερχόμενα ήδη προ-ταξινομημένο.

Αναζήτηση πλήρους κειμένου

Αναζήτηση πλήρους κειμένου με υποστήριξη Solr σε κάθε έγγραφο — τιμολόγια, συμβόλαια, αποδείξεις, συνημμένα email — με φίλτρα ανά ετικέτα, φάκελο και πεδίο.

Εισαγωγή email και φακέλων

Ανάκτηση συνημμένων mailbox μέσω IMAP, αποδοχή μεταφορτώσεων HTTP από σαρωτές, και παρακολούθηση ενός καταλόγου για αρχεία που έχουν αποθηκευτεί μέσω SCP ή rsync.

Ετικέτες και προσαρμοσμένα πεδία

Σχολιάστε έγγραφα με ετικέτες, ετικέτες οργανισμού, προσαρμοσμένα πεδία (ποσά, ημερομηνίες συμβάσεων, ημερομηνίες λήξης) και αποθηκευμένες αναζητήσεις που ανανεώνονται αυτόματα.

Πολλαπλών χρηστών και multi-tenant

Κάθε «συλλογικότητα» είναι ένας απομονωμένος χώρος εργασίας με τους δικούς του χρήστες, έγγραφα και μεταδεδομένα, ώστε οικογένειες ή μικρές ομάδες να μοιράζονται μία εγκατάσταση χωρίς να διασταυρώνονται τα δεδομένα.

Μετατροπή εγγράφων

Μετατρέπει εισερχόμενα αρχεία HTML, Office, εικόνων και email σε αναζητήσιμα PDF μέσω WeasyPrint, Unoconv και Tesseract για ένα ομοιόμορφο αρχείο.

Γιατί να τρέξω Docspell στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀

Noel
Noel

Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.

Omkar
Omkar

Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.

Sylvain
Sylvain

Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.

Herriman
Herriman

Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.

Martin K
Martin K

Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.

Ξεκινήστε

Εξερευνήστε περισσότερες εφαρμογές για ανάπτυξη

Nextcloud

Nextcloud

Το Nextcloud είναι μια ισχυρή self-hosted πλατφόρμα παραγωγικότητας

Επιλογή
WordPress

WordPress

Το WordPress είναι το πιο δημοφιλές website builder και CMS στον κόσμο

Επιλογή
An Otter Wiki

An Otter Wiki

Ελαφρύ αυτο-φιλοξενούμενο wiki με σελίδες υποστηριζόμενες από Git και επεξεργασία Markdown

Επιλογή
Δείτε όλες τις εφαρμογές

Μας ενδιαφέρει το απόρρητό σας

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της και για τη λήψη δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με αυτή, καθώς και για σκοπούς μάρκετινγκ. Με την αποδοχή, συμφωνείτε με την αποθήκευση cookies στη συσκευή σας για σκοπούς διαφήμισης, εξατομίκευση και αναλυτικά στοιχεία, όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.