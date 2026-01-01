Αναπτύξτε το Docspell με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος οργανωτής εγγράφων που προσθέτει αυτόματα ετικέτες σε σαρώσεις, emails και PDF και τα καθιστά πλήρως αναζητήσιμα.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Docspell
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Docspell
Το Docspell είναι ένας αυτο-φιλοξενούμενος διακομιστής διαχείρισης εγγράφων ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένος για στοίβες εγγράφων που έχουν σαρωθεί, ληφθεί ή σταλεί με email. Εκτελεί OCR σε εισερχόμενα αρχεία, εξάγει ημερομηνίες, αντισυμβαλλόμενους και ποσά χρησιμοποιώντας NLP, και αποθηκεύει τα δομημένα μεταδεδομένα μαζί με το αρχικό έγγραφο, ώστε ολόκληρο το αρχείο να γίνεται πλήρως αναζητήσιμο. Οι ετικέτες, τα προσαρμοσμένα πεδία, οι φάκελοι και τα αποθηκευμένα ερωτήματα το καθιστούν πρακτικό για τη διαχείριση οικιακών εγγράφων, τιμολογίων ελεύθερων επαγγελματιών ή αρχείων μικρών επιχειρήσεων για πολλά χρόνια.
Η αυτο-φιλοξενία του Docspell στον δικό σας VPS διατηρεί τα πιο ευαίσθητα έγγραφα — φορολογικά αρχεία, ιατρικούς λογαριασμούς, νομικά έγγραφα, κρατικά έντυπα — εντός υποδομής που ελέγχετε, αντί για μια υπηρεσία εγγράφων SaaS. Η ανάπτυξη περιλαμβάνει PostgreSQL για αποθήκευση, Solr για αναζήτηση πλήρους κειμένου, και τον Docspell rest server συν τον joex worker για OCR και μετατροπή, με την εγγραφή στην πρώτη επίσκεψη να δημιουργεί τον λογαριασμό που είναι ο κάτοχος του αρχείου εγγράφων.
Βασικά χαρακτηριστικά του Docspell
OCR + NLP εξαγωγή
Εκτελεί OCR σε κάθε σάρωση, στη συνέχεια εξάγει ημερομηνίες, αλληλογραφία, ποσά και επαφές, έτσι ώστε κάθε έγγραφο να φτάνει στα εισερχόμενα ήδη προ-ταξινομημένο.
Αναζήτηση πλήρους κειμένου
Αναζήτηση πλήρους κειμένου με υποστήριξη Solr σε κάθε έγγραφο — τιμολόγια, συμβόλαια, αποδείξεις, συνημμένα email — με φίλτρα ανά ετικέτα, φάκελο και πεδίο.
Εισαγωγή email και φακέλων
Ανάκτηση συνημμένων mailbox μέσω IMAP, αποδοχή μεταφορτώσεων HTTP από σαρωτές, και παρακολούθηση ενός καταλόγου για αρχεία που έχουν αποθηκευτεί μέσω SCP ή rsync.
Ετικέτες και προσαρμοσμένα πεδία
Σχολιάστε έγγραφα με ετικέτες, ετικέτες οργανισμού, προσαρμοσμένα πεδία (ποσά, ημερομηνίες συμβάσεων, ημερομηνίες λήξης) και αποθηκευμένες αναζητήσεις που ανανεώνονται αυτόματα.
Πολλαπλών χρηστών και multi-tenant
Κάθε «συλλογικότητα» είναι ένας απομονωμένος χώρος εργασίας με τους δικούς του χρήστες, έγγραφα και μεταδεδομένα, ώστε οικογένειες ή μικρές ομάδες να μοιράζονται μία εγκατάσταση χωρίς να διασταυρώνονται τα δεδομένα.
Μετατροπή εγγράφων
Μετατρέπει εισερχόμενα αρχεία HTML, Office, εικόνων και email σε αναζητήσιμα PDF μέσω WeasyPrint, Unoconv και Tesseract για ένα ομοιόμορφο αρχείο.
Γιατί να τρέξω Docspell στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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