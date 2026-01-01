Αναπτύξτε το Miniflux με εγκατάσταση ενός κλικ.
Μινιμαλιστικό RSS reader ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένο σε Go, για γρήγορη κατανάλωση ροών χωρίς περισπασμούς.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Miniflux
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Miniflux
Το Miniflux είναι ένας μινιμαλιστικός, με συγκεκριμένη φιλοσοφία, αναγνώστης RSS feed σχεδιασμένος γύρω από μία αρχή: να μην παρεμβαίνει και να σας αφήνει να διαβάζετε. Κατασκευασμένο σε Go και υποστηριζόμενο από PostgreSQL, χειρίζεται RSS, Atom, RDF και JSON feeds μέσω μιας καθαρής διεπαφής που βασίζεται στο πληκτρολόγιο, χωρίς περιττό όγκο ή περιττή πολυπλοκότητα. Με πάνω από 7.000 GitHub stars, έχει κερδίσει ένα πιστό κοινό μεταξύ των προγραμματιστών και των χρηστών που ενδιαφέρονται για την ιδιωτικότητα, οι οποίοι θέλουν ταχύτητα χωρίς ακαταστασία.
Η αυτο-φιλοξενία του Miniflux διατηρεί τη λίστα συνδρομών και τις συνήθειες ανάγνωσής σας εντελώς ιδιωτικές. Δεν υπάρχουν trackers τρίτων, ούτε προφίλ συμπεριφοράς, ούτε υπηρεσία που μπορεί να τερματιστεί ή να απαιτεί πληρωμή. Εσείς κατέχετε τα feeds σας, τα άρθρα σας και το ιστορικό ανάγνωσής σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Miniflux
Πλήρης απόξεση κειμένου
Πλοήγηση πληκτρολογίου
Οι ολοκληρωμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου σάς επιτρέπουν να περιηγείστε στις ροές, να επισημαίνετε άρθρα ως αναγνωσμένα και να ανοίγετε συνδέσμους χωρίς να αγγίζετε το ποντίκι.
Ενσωματώσεις για ανάγνωση αργότερα
Στέλνει άρθρα στο Pocket, το Wallabag, το Instapaper και το Pinboard με μία μόνο ενέργεια για μεταγενέστερη ανάγνωση εκτός σύνδεσης.
API πελάτη τρίτου μέρους
Τα APIs συμβατά με Fever και Google Reader επιτρέπουν σε δημοφιλείς εφαρμογές για κινητά, όπως τα Reeder και NetNewsWire, να συνδεθούν με την self-hosted instance σας.
Υποστήριξη πολλαπλών χρηστών
Κάθε χρήστης αποκτά τη δική του ανεξάρτητη λίστα ροών, κατάσταση ανάγνωσης και ρυθμίσεις σε μία ενιαία κοινόχρηστη περίπτωση server.
Γιατί να τρέξω Miniflux στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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