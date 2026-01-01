Το Miniflux είναι ένας μινιμαλιστικός, με συγκεκριμένη φιλοσοφία, αναγνώστης RSS feed σχεδιασμένος γύρω από μία αρχή: να μην παρεμβαίνει και να σας αφήνει να διαβάζετε. Κατασκευασμένο σε Go και υποστηριζόμενο από PostgreSQL, χειρίζεται RSS, Atom, RDF και JSON feeds μέσω μιας καθαρής διεπαφής που βασίζεται στο πληκτρολόγιο, χωρίς περιττό όγκο ή περιττή πολυπλοκότητα. Με πάνω από 7.000 GitHub stars, έχει κερδίσει ένα πιστό κοινό μεταξύ των προγραμματιστών και των χρηστών που ενδιαφέρονται για την ιδιωτικότητα, οι οποίοι θέλουν ταχύτητα χωρίς ακαταστασία.

Η αυτο-φιλοξενία του Miniflux διατηρεί τη λίστα συνδρομών και τις συνήθειες ανάγνωσής σας εντελώς ιδιωτικές. Δεν υπάρχουν trackers τρίτων, ούτε προφίλ συμπεριφοράς, ούτε υπηρεσία που μπορεί να τερματιστεί ή να απαιτεί πληρωμή. Εσείς κατέχετε τα feeds σας, τα άρθρα σας και το ιστορικό ανάγνωσής σας.