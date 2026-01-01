Το Chevereto είναι μια ώριμη, αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα image και video hosting που εμπιστεύονται οι κοινότητες από το 2007. Παρέχει όλα όσα χρειάζονται για τη λειτουργία ενός πλήρως εξοπλισμένου ιστότοπου κοινής χρήσης πολυμέσων — εγγραφή χρήστη, προφίλ, έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων, προηγμένη οργάνωση πολυμέσων μέσω κατηγοριών, ετικετών και άλμπουμ, καθώς και λεπτομερή έλεγχο απορρήτου ανά μεταφόρτωση για δημόσιο, ιδιωτικό ή προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης περιεχόμενο.

Η λειτουργία του Chevereto στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε μεταφόρτωση, λογαριασμό χρήστη και ροή εσόδων υπό τον πλήρη έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά εικόνα ή περιορισμούς περιεχομένου. Αυτό το πρότυπο συνδυάζει το Chevereto με το MariaDB για μεταδεδομένα περιεχομένου και το Redis για γρήγορη αποθήκευση περιόδων λειτουργίας και cache, ενώ το Traefik χειρίζεται αυτόματα τη δρομολόγηση HTTPS, έτσι ώστε η πλατφόρμα να είναι έτοιμη να δεχτεί την πρώτη της μεταφόρτωση μέσα σε λίγα λεπτά.