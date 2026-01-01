Αναπτύξτε το Chevereto με εγκατάσταση ενός κλικ.
Self-hosted πλατφόρμα κοινής χρήσης εικόνων και βίντεο για τη δημιουργία της δικής σας κοινότητας μέσων τύπου Imgur ή Flickr.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Chevereto
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Chevereto
Το Chevereto είναι μια ώριμη, αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα image και video hosting που εμπιστεύονται οι κοινότητες από το 2007. Παρέχει όλα όσα χρειάζονται για τη λειτουργία ενός πλήρως εξοπλισμένου ιστότοπου κοινής χρήσης πολυμέσων — εγγραφή χρήστη, προφίλ, έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων, προηγμένη οργάνωση πολυμέσων μέσω κατηγοριών, ετικετών και άλμπουμ, καθώς και λεπτομερή έλεγχο απορρήτου ανά μεταφόρτωση για δημόσιο, ιδιωτικό ή προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης περιεχόμενο.
Η λειτουργία του Chevereto στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε μεταφόρτωση, λογαριασμό χρήστη και ροή εσόδων υπό τον πλήρη έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά εικόνα ή περιορισμούς περιεχομένου. Αυτό το πρότυπο συνδυάζει το Chevereto με το MariaDB για μεταδεδομένα περιεχομένου και το Redis για γρήγορη αποθήκευση περιόδων λειτουργίας και cache, ενώ το Traefik χειρίζεται αυτόματα τη δρομολόγηση HTTPS, έτσι ώστε η πλατφόρμα να είναι έτοιμη να δεχτεί την πρώτη της μεταφόρτωση μέσα σε λίγα λεπτά.
Βασικά χαρακτηριστικά του Chevereto
Κοινή χρήση εικόνων και βίντεο
Φιλοξενήστε εικόνες και βίντεο με μικρογραφίες, ενσωματωμένα προγράμματα αναπαραγωγής και απευθείας συνδέσμους, έτοιμα για κοινή χρήση σε οποιαδήποτε πλατφόρμα.
Άλμπουμ και ετικέτες
Οργανώστε το περιεχόμενο σε άλμπουμ και κατηγοριοποιήστε τις μεταφορτώσεις με ετικέτες, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να περιηγηθούν και να αναζητήσουν μια αναπτυσσόμενη βιβλιοθήκη πολυμέσων.
Λογαριασμοί και ρόλοι χρηστών
Οι εγγεγραμμένοι χρήστες αποκτούν προφίλ, έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων και δικαιώματα βάσει ρόλου, διαχειριζόμενα μέσω του πίνακα διαχείρισης.
Έλεγχοι ιδιωτικότητας
Οι ρυθμίσεις απορρήτου ανά μεταφόρτωση επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες να επισημαίνουν το περιεχόμενο ως δημόσιο, ιδιωτικό ή προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης, ώστε να ταιριάζει σε οποιοδήποτε σενάριο κοινής χρήσης.
Πολύγλωσση διεπαφή
Δημιουργήστε μια κοινότητα σε οποιαδήποτε από 30+ υποστηριζόμενες γλώσσες χωρίς να εγκαταστήσετε επιπλέον πακέτα ή θέματα.
Γιατί να τρέχω Chevereto στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.