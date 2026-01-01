Αναπτύξτε το Open Dronelog με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος αναλυτής για καταγραφές πτήσεων drone DJI και Litchi με 3D χάρτες, διαγράμματα τηλεμετρίας και εκτυπώσιμες αναφορές πτήσεων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Open Dronelog
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Open Dronelog
Το Open Dronelog είναι ένας open-source αναλυτής καταγραφών πτήσεων drone που εισάγει εξαγωγές DJI, Litchi και Airdata σε μια τοπική βάση δεδομένων DuckDB και τις εκθέτει μέσω ενός διαδραστικού web dashboard. Σε αντίθεση με τις cloud υπηρεσίες που κλειδώνουν το ιστορικό πτήσεών σας πίσω από συνδρομές ή όρια μεταφόρτωσης, κάθε πτήση, σειριακός αριθμός μπαταρίας και δείγμα τηλεμετρίας παραμένει στον δικό σας server, και οι αναλύσεις εκτελούνται τοπικά με αυτόματη υποδειγματοληψία για πολύ μεγάλα σύνολα δεδομένων.
Η αυτο-φιλοξενία του Open Dronelog στο VPS σας διατηρεί τις προσωπικά αναγνωρίσιμες διαδρομές πτήσεων, τους σειριακούς αριθμούς drone και το ιστορικό μπαταρίας εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας. Μπορείτε να συγχρονίζετε αυτόματα αρχεία καταγραφής από έναν προσαρτημένο φάκελο, να δημιουργείτε εκτυπώσιμες αναφορές κανονισμών A4 για τις αρχές, και να μοιράζεστε μία μόνο περίπτωση σε ολόκληρη την ομάδα drone χωρίς χρεώσεις ανά πιλότο.
Βασικά χαρακτηριστικά του Open Dronelog
Εισαγωγή log πολλαπλών μορφών
Εισαγωγή DJI .txt, Litchi CSV και εξαγωγών Airdata με αυτόματη ανίχνευση μονάδων, έξυπνη κατάργηση διπλότυπων και προαιρετικά parser plugins τρίτων.
Διαδραστικοί χάρτες πτήσεων
Αναπαραγωγή πτήσεων σε τρισδιάστατο χάρτη με επιλέξιμα επίπεδα Δορυφόρου, Τοπογραφικού ή OpenStreetMap, έλεγχο μεταβλητής ταχύτητας και ζωντανή οπτικοποίηση χειριστηρίου RC.
Telemetry διαγράμματα
Συγχρονισμένα γραφήματα με λειτουργία drag-to-zoom για ύψος, ταχύτητα, τάσεις κυψελών μπαταρίας, στάση, σήμα RC, GPS και απόσταση από την αρχική θέση για κάθε πτήση.
Παρακολούθηση Υγείας Μπαταρίας
Αριθμός κύκλων ανά μπαταρία, ιστορικό χωρητικότητας πλήρους φόρτισης και τάσεις λεπτών χρήσης σάς βοηθούν να εντοπίσετε την υποβάθμιση πριν μια μπαταρία αστοχήσει εν πτήσει.
Εκτυπώσιμες αναφορές πτήσεων
Δημιουργήστε διαμορφώσιμες αναφορές HTML A4 με επιλέξιμες ομάδες πεδίων, δεδομένα καιρού και ομαδοποίηση ανά ημέρα, οι οποίες εκτυπώνονται απευθείας σε PDF για τις αρχές.
Τοπική πρώτα αποθήκευση
Όλες οι πτήσεις βρίσκονται σε μια τοπική DuckDB βάση δεδομένων με εξαγωγή CSV, JSON, GPX και KML συν πλήρες αντίγραφο ασφαλείας και επαναφορά - δεν απαιτείται ανέβασμα στο cloud.
Γιατί να τρέξω Open Dronelog στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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