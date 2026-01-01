Το Open Dronelog είναι ένας open-source αναλυτής καταγραφών πτήσεων drone που εισάγει εξαγωγές DJI, Litchi και Airdata σε μια τοπική βάση δεδομένων DuckDB και τις εκθέτει μέσω ενός διαδραστικού web dashboard. Σε αντίθεση με τις cloud υπηρεσίες που κλειδώνουν το ιστορικό πτήσεών σας πίσω από συνδρομές ή όρια μεταφόρτωσης, κάθε πτήση, σειριακός αριθμός μπαταρίας και δείγμα τηλεμετρίας παραμένει στον δικό σας server, και οι αναλύσεις εκτελούνται τοπικά με αυτόματη υποδειγματοληψία για πολύ μεγάλα σύνολα δεδομένων.

Η αυτο-φιλοξενία του Open Dronelog στο VPS σας διατηρεί τις προσωπικά αναγνωρίσιμες διαδρομές πτήσεων, τους σειριακούς αριθμούς drone και το ιστορικό μπαταρίας εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας. Μπορείτε να συγχρονίζετε αυτόματα αρχεία καταγραφής από έναν προσαρτημένο φάκελο, να δημιουργείτε εκτυπώσιμες αναφορές κανονισμών A4 για τις αρχές, και να μοιράζεστε μία μόνο περίπτωση σε ολόκληρη την ομάδα drone χωρίς χρεώσεις ανά πιλότο.