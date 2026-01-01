Αναπτύξτε το Posterr με ένα κλικ.
Ψηφιακή σήμανση αφίσας 'Τώρα Παίζει' που μετατρέπει οποιοδήποτε browser σε οθόνη τύπου κινηματογράφου για τις βιβλιοθήκες Plex.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Posterr
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Posterr
Το Posterr είναι μια εφαρμογή ανοιχτού κώδικα Node.js που μιμείται τις ψηφιακές πινακίδες αφισών που βρίσκονται στα φουαγιέ των κινηματογράφων. Διαβάζει την τρέχουσα κατάσταση του Plex Media Server σας και εμφανίζει τον τίτλο που παίζει αυτή τη στιγμή, επιλογές κατ' απαίτηση από επιλεγμένες βιβλιοθήκες, και επερχόμενες κυκλοφορίες που αντλούνται από τα Sonarr, Radarr και Readarr.
Η αυτο-φιλοξενία του Posterr σε ένα VPS διατηρεί την οθόνη πάντα διαθέσιμη από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης, τηλέφωνο, tablet, Fire Stick ή επιτοίχια οθόνη — χωρίς να εξαρτάται από το αν ένας οικιακός υπολογιστής είναι ενεργός. Συνδέεται με το Plex και το arr stack μέσω του δικτύου, οπότε λειτουργεί είτε οι υπηρεσίες πολυμέσων σας εκτελούνται στο ίδιο VPS είτε σε έναν απομακρυσμένο οικιακό server.
Βασικά χαρακτηριστικά του Posterr
Οθόνη αναπαραγωγής
Εμφανίζει ζωντανά αφίσες ταινιών, τηλεοπτικών εκπομπών και μουσικής με διάρκεια προβολής, στούντιο, αξιολόγηση περιεχομένου και μια transcode-aware progress bar.
Διαφάνειες που αναμένονται σύντομα
Αντλεί επερχόμενες ταινίες από το Radarr, επεισόδια και πρεμιέρες σεζόν από το Sonarr, και νέα βιβλία από το Readarr.
Προτάσεις βιβλιοθήκης όποτε το επιθυμείτε
Περιστρέφει τυχαίους τίτλους από επιλεγμένες βιβλιοθήκες Plex ώστε η οθόνη να παραμένει ενδιαφέρουσα ακόμα και όταν τίποτα δεν είναι streaming.
Έτοιμο για πολλαπλές οθόνες
Αυτόματη κλιμάκωση από 320px έως 4K, υποστηρίζει κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό, και περιλαμβάνει χρονοδιακόπτη ύπνου με έλεγχο οθόνης CEC.
Προσαρμοσμένες διαφάνειες και θέματα
Αναμείξτε τις δικές σας εικόνες, γραφικά φόντου και θέματα, ή ενσωματώστε εξωτερικές ιστοσελίδες ως επιπλέον περιστρεφόμενες διαφάνειες.
Trivia και Awtrix
Εκτελεί ένα ενσωματωμένο κουίζ κινηματογραφικών γνώσεων μεταξύ διαφανειών και αντικατοπτρίζει δεδομένα τρέχουσας αναπαραγωγής σε οθόνες LED matrix Awtrix.
Γιατί να τρέξω Posterr στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.