Το Posterr είναι μια εφαρμογή ανοιχτού κώδικα Node.js που μιμείται τις ψηφιακές πινακίδες αφισών που βρίσκονται στα φουαγιέ των κινηματογράφων. Διαβάζει την τρέχουσα κατάσταση του Plex Media Server σας και εμφανίζει τον τίτλο που παίζει αυτή τη στιγμή, επιλογές κατ' απαίτηση από επιλεγμένες βιβλιοθήκες, και επερχόμενες κυκλοφορίες που αντλούνται από τα Sonarr, Radarr και Readarr.

Η αυτο-φιλοξενία του Posterr σε ένα VPS διατηρεί την οθόνη πάντα διαθέσιμη από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης, τηλέφωνο, tablet, Fire Stick ή επιτοίχια οθόνη — χωρίς να εξαρτάται από το αν ένας οικιακός υπολογιστής είναι ενεργός. Συνδέεται με το Plex και το arr stack μέσω του δικτύου, οπότε λειτουργεί είτε οι υπηρεσίες πολυμέσων σας εκτελούνται στο ίδιο VPS είτε σε έναν απομακρυσμένο οικιακό server.