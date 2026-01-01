Το Screego είναι ένας open-source server κοινής χρήσης οθόνης που επιτρέπει στις ομάδες να συνεργάζονται εξ αποστάσεως χωρίς να δρομολογείται ευαίσθητο περιεχόμενο οθόνης μέσω ενός SaaS τρίτου μέρους. Χρησιμοποιεί WebRTC για streaming χαμηλής καθυστέρησης και περιλαμβάνει έναν TURN relay server ώστε οι συνδέσεις να επιτυγχάνονται μέσω περιοριστικών εταιρικών τείχους προστασίας και συμμετρικού NAT — εξαλείφοντας τον πιο κοινό λόγο που η κοινή χρήση οθόνης αποτυγχάνει σε άλλα εργαλεία.

Η ανάπτυξη του Screego στον δικό σας VPS σάς δίνει ένα μόνιμο σημείο πρόσβασης κοινής χρήσης οθόνης υπό τον πλήρη έλεγχό σας. Χωρίς όρια χωρητικότητας συσκέψεων, χωρίς κόστος συνδρομής ανά host, και χωρίς πρόσβαση τρίτων στο περιεχόμενο που μοιράζεται. Οι συμμετέχοντες συνδέονται μέσω οποιουδήποτε σύγχρονου browser χωρίς να απαιτούνται πρόσθετα ή λήψεις.