Αναπτύξτε το Screego με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος server κοινής χρήσης οθόνης με ενσωματωμένο TURN relay για αξιόπιστες συνδέσεις WebRTC μέσω οποιουδήποτε firewall.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Screego
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Screego
Το Screego είναι ένας open-source server κοινής χρήσης οθόνης που επιτρέπει στις ομάδες να συνεργάζονται εξ αποστάσεως χωρίς να δρομολογείται ευαίσθητο περιεχόμενο οθόνης μέσω ενός SaaS τρίτου μέρους. Χρησιμοποιεί WebRTC για streaming χαμηλής καθυστέρησης και περιλαμβάνει έναν TURN relay server ώστε οι συνδέσεις να επιτυγχάνονται μέσω περιοριστικών εταιρικών τείχους προστασίας και συμμετρικού NAT — εξαλείφοντας τον πιο κοινό λόγο που η κοινή χρήση οθόνης αποτυγχάνει σε άλλα εργαλεία.
Η ανάπτυξη του Screego στον δικό σας VPS σάς δίνει ένα μόνιμο σημείο πρόσβασης κοινής χρήσης οθόνης υπό τον πλήρη έλεγχό σας. Χωρίς όρια χωρητικότητας συσκέψεων, χωρίς κόστος συνδρομής ανά host, και χωρίς πρόσβαση τρίτων στο περιεχόμενο που μοιράζεται. Οι συμμετέχοντες συνδέονται μέσω οποιουδήποτε σύγχρονου browser χωρίς να απαιτούνται πρόσθετα ή λήψεις.
Βασικά χαρακτηριστικά του Screego
Ενσωματωμένο TURN Relay
Το Screego ενσωματώνει έναν TURN/STUN server, ώστε οι συνδέσεις WebRTC να επιτυγχάνουν μέσω εταιρικών firewalls και symmetric NAT, χωρίς να απαιτείται εξωτερική υπηρεσία relay.
Σύνδεση χωρίς Plugin
Οι θεατές συμμετέχουν σε δωμάτια μέσω ενός κοινόχρηστου συνδέσμου σε οποιοδήποτε σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης — χωρίς να απαιτείται επέκταση, λήψη εφαρμογής ή εγγραφή λογαριασμού.
Πολλαπλά ταυτόχρονα δωμάτια
Εκτελέστε οποιονδήποτε αριθμό ανεξάρτητων συνεδριών κοινής χρήσης οθόνης ταυτόχρονα, η καθεμία με τον δικό της σύνδεσμο πρόσκλησης και απομονωμένη ροή.
Χωρίς όρια χωρητικότητας
Φιλοξενήστε απεριόριστες συνεδρίες με απεριόριστους συμμετέχοντες — η χωρητικότητα καθορίζεται από τους πόρους VPS σας, όχι από μια βαθμίδα τιμολόγησης.
Μετρήσεις Prometheus
Διαθέστε ένα /metrics endpoint για Prometheus scraping για την παρακολούθηση ενεργών δωματίων, συνδέσεων TURN και εύρους ζώνης αναμετάδοσης με την πάροδο του χρόνου.
Γιατί να τρέξω Screego στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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