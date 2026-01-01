Έκπτωση έως 69% για SnappyMail

Αναπτύξτε το SnappyMail με εγκατάσταση ενός κλικ.

Ελαφρύς self-hosted webmail client για πρόσβαση σε λογαριασμούς IMAP email από οποιοδήποτε browser, χωρίς tracking ή διαφημίσεις.

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VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το SnappyMail με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για SnappyMail

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με SnappyMail

Το SnappyMail είναι ένα σύγχρονο, ελαφρύ webmail client που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε οποιονδήποτε λογαριασμό email IMAP μέσω μιας καθαρής διεπαφής προγράμματος περιήγησης. Είναι ένα συντηρούμενο fork του RainLoop, ανακατασκευασμένο για απόδοση - το JavaScript payload είναι περίπου 66% μικρότερο από το αρχικό, πράγμα που σημαίνει ταχύτερους χρόνους φόρτωσης ακόμα και σε αργές συνδέσεις. Το SnappyMail υποστηρίζει πολλούς λογαριασμούς IMAP, κρυπτογράφηση PGP, φίλτρα email Sieve, dark mode και πλήρη πλοήγηση με πληκτρολόγιο.

Η αυτο-φιλοξενία του SnappyMail στο VPS σας τοποθετεί έναν ιδιωτικό client email βασισμένο σε πρόγραμμα περιήγησης στη δική σας υποδομή, χωρίς τηλεμετρία τρίτων, χωρίς διαφημίσεις και χωρίς να απαιτείται λογαριασμός από εξωτερική υπηρεσία. Τα διαπιστευτήρια email σας αποθηκεύονται μόνο στον server σας και μεταδίδονται μόνο μεταξύ του VPS σας και του υπάρχοντος παρόχου email σας.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του SnappyMail

Πολλαπλοί λογαριασμοί IMAP

Συνδεθείτε και εναλλάξτε μεταξύ οποιουδήποτε αριθμού λογαριασμών IMAP από μία μόνο συνεδρία SnappyMail, συμπεριλαμβανομένων των Gmail, Outlook, Fastmail, ή αυτο-φιλοξενούμενων διακομιστών email.

PGP Κρυπτογράφηση

Σύνθεση και ανάγνωση κρυπτογραφημένων μηνυμάτων PGP απευθείας στον browser, χωρίς την εγκατάσταση επέκτασης mail client ή τη διαχείριση κλειδιών εκτός του interface.

Επεξεργαστής φίλτρων Sieve

Γράψτε και διαχειριστείτε server-side κανόνες φιλτραρίσματος email Sieve απευθείας στο SnappyMail, αυτοματοποιώντας την ταξινόμηση φακέλων και τη διαχείριση μηνυμάτων χωρίς client-side κανόνες.

Χωρίς Παρακολούθηση ή Διαφημίσεις

Το SnappyMail δεν περιέχει analytics, ούτε κουμπιά social media, ούτε scripts τρίτων - το περιεχόμενο των mail και τα metadata παραμένουν εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας.

Σκοτεινή λειτουργία και θέματα

Το ενσωματωμένο dark mode και οι πολλαπλές επιλογές θέματος επιτρέπουν στους χρήστες να εξατομικεύουν τη διεπαφή χωρίς επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης ή προσαρμοσμένες παρακάμψεις CSS.

Γιατί να τρέξω SnappyMail στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

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Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

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