Αναπτύξτε το SnappyMail με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ελαφρύς self-hosted webmail client για πρόσβαση σε λογαριασμούς IMAP email από οποιοδήποτε browser, χωρίς tracking ή διαφημίσεις.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με SnappyMail
Το SnappyMail είναι ένα σύγχρονο, ελαφρύ webmail client που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε οποιονδήποτε λογαριασμό email IMAP μέσω μιας καθαρής διεπαφής προγράμματος περιήγησης. Είναι ένα συντηρούμενο fork του RainLoop, ανακατασκευασμένο για απόδοση - το JavaScript payload είναι περίπου 66% μικρότερο από το αρχικό, πράγμα που σημαίνει ταχύτερους χρόνους φόρτωσης ακόμα και σε αργές συνδέσεις. Το SnappyMail υποστηρίζει πολλούς λογαριασμούς IMAP, κρυπτογράφηση PGP, φίλτρα email Sieve, dark mode και πλήρη πλοήγηση με πληκτρολόγιο.
Η αυτο-φιλοξενία του SnappyMail στο VPS σας τοποθετεί έναν ιδιωτικό client email βασισμένο σε πρόγραμμα περιήγησης στη δική σας υποδομή, χωρίς τηλεμετρία τρίτων, χωρίς διαφημίσεις και χωρίς να απαιτείται λογαριασμός από εξωτερική υπηρεσία. Τα διαπιστευτήρια email σας αποθηκεύονται μόνο στον server σας και μεταδίδονται μόνο μεταξύ του VPS σας και του υπάρχοντος παρόχου email σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του SnappyMail
Πολλαπλοί λογαριασμοί IMAP
Συνδεθείτε και εναλλάξτε μεταξύ οποιουδήποτε αριθμού λογαριασμών IMAP από μία μόνο συνεδρία SnappyMail, συμπεριλαμβανομένων των Gmail, Outlook, Fastmail, ή αυτο-φιλοξενούμενων διακομιστών email.
PGP Κρυπτογράφηση
Σύνθεση και ανάγνωση κρυπτογραφημένων μηνυμάτων PGP απευθείας στον browser, χωρίς την εγκατάσταση επέκτασης mail client ή τη διαχείριση κλειδιών εκτός του interface.
Επεξεργαστής φίλτρων Sieve
Γράψτε και διαχειριστείτε server-side κανόνες φιλτραρίσματος email Sieve απευθείας στο SnappyMail, αυτοματοποιώντας την ταξινόμηση φακέλων και τη διαχείριση μηνυμάτων χωρίς client-side κανόνες.
Χωρίς Παρακολούθηση ή Διαφημίσεις
Το SnappyMail δεν περιέχει analytics, ούτε κουμπιά social media, ούτε scripts τρίτων - το περιεχόμενο των mail και τα metadata παραμένουν εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας.
Σκοτεινή λειτουργία και θέματα
Το ενσωματωμένο dark mode και οι πολλαπλές επιλογές θέματος επιτρέπουν στους χρήστες να εξατομικεύουν τη διεπαφή χωρίς επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης ή προσαρμοσμένες παρακάμψεις CSS.
Γιατί να τρέξω SnappyMail στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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