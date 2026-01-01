Το SnappyMail είναι ένα σύγχρονο, ελαφρύ webmail client που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε οποιονδήποτε λογαριασμό email IMAP μέσω μιας καθαρής διεπαφής προγράμματος περιήγησης. Είναι ένα συντηρούμενο fork του RainLoop, ανακατασκευασμένο για απόδοση - το JavaScript payload είναι περίπου 66% μικρότερο από το αρχικό, πράγμα που σημαίνει ταχύτερους χρόνους φόρτωσης ακόμα και σε αργές συνδέσεις. Το SnappyMail υποστηρίζει πολλούς λογαριασμούς IMAP, κρυπτογράφηση PGP, φίλτρα email Sieve, dark mode και πλήρη πλοήγηση με πληκτρολόγιο.

Η αυτο-φιλοξενία του SnappyMail στο VPS σας τοποθετεί έναν ιδιωτικό client email βασισμένο σε πρόγραμμα περιήγησης στη δική σας υποδομή, χωρίς τηλεμετρία τρίτων, χωρίς διαφημίσεις και χωρίς να απαιτείται λογαριασμός από εξωτερική υπηρεσία. Τα διαπιστευτήρια email σας αποθηκεύονται μόνο στον server σας και μεταδίδονται μόνο μεταξύ του VPS σας και του υπάρχοντος παρόχου email σας.