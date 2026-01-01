Το Trek είναι μια πλατφόρμα σχεδιασμού ταξιδιών ανοιχτού κώδικα, αυτο-φιλοξενούμενη, που συνδυάζει συνεργασία σε πραγματικό χρόνο με όλα όσα χρειάζεστε για να οργανώσετε ένα ταξίδι σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας. Ημερήσιοι προγραμματιστές drag-and-drop, διαδραστικοί χάρτες με δείκτες φωτογραφιών, προβλέψεις καιρού, προϋπολογισμοί πολλαπλών νομισμάτων, λίστες συσκευασίας και ένα ταξιδιωτικό ημερολόγιο σε στυλ περιοδικού, όλα βρίσκονται δίπλα σε κρατήσεις, αποθήκευση εγγράφων και εξαγωγή PDF.

Σε αντίθεση με τις εμπορικές εφαρμογές σχεδιασμού που κλειδώνουν τα δρομολόγια και τις φωτογραφίες σας πίσω από επίπεδα συνδρομής, το Trek λειτουργεί εξ ολοκλήρου σε υποδομή που ελέγχετε εσείς. Ο συγχρονισμός WebSocket σε πραγματικό χρόνο κρατάει τους συνταξιδιώτες και τα μέλη της οικογένειας συντονισμένους καθώς τα σχέδια εξελίσσονται, η προαιρετική ενιαία σύνδεση OIDC ενσωματώνεται με υπάρχοντες παρόχους ταυτότητας και ένας ενσωματωμένος MCP server επιτρέπει στους βοηθούς AI να βοηθούν στον σχεδιασμό, τη συσκευασία και τον προϋπολογισμό χωρίς να στέλνουν ευαίσθητα δεδομένα σε τρίτους.