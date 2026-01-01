Έκπτωση έως 69% για Trek

Αναπτύξτε το Trek με εγκατάσταση ενός κλικ.

Self-hosted συνεργατικό εργαλείο σχεδιασμού ταξιδιών σε πραγματικό χρόνο με διαδραστικούς χάρτες, προϋπολογισμούς, λίστες συσκευασίας, ημερολόγια και βοήθεια AI.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Trek με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Trek

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Trek

Το Trek είναι μια πλατφόρμα σχεδιασμού ταξιδιών ανοιχτού κώδικα, αυτο-φιλοξενούμενη, που συνδυάζει συνεργασία σε πραγματικό χρόνο με όλα όσα χρειάζεστε για να οργανώσετε ένα ταξίδι σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας. Ημερήσιοι προγραμματιστές drag-and-drop, διαδραστικοί χάρτες με δείκτες φωτογραφιών, προβλέψεις καιρού, προϋπολογισμοί πολλαπλών νομισμάτων, λίστες συσκευασίας και ένα ταξιδιωτικό ημερολόγιο σε στυλ περιοδικού, όλα βρίσκονται δίπλα σε κρατήσεις, αποθήκευση εγγράφων και εξαγωγή PDF.

Σε αντίθεση με τις εμπορικές εφαρμογές σχεδιασμού που κλειδώνουν τα δρομολόγια και τις φωτογραφίες σας πίσω από επίπεδα συνδρομής, το Trek λειτουργεί εξ ολοκλήρου σε υποδομή που ελέγχετε εσείς. Ο συγχρονισμός WebSocket σε πραγματικό χρόνο κρατάει τους συνταξιδιώτες και τα μέλη της οικογένειας συντονισμένους καθώς τα σχέδια εξελίσσονται, η προαιρετική ενιαία σύνδεση OIDC ενσωματώνεται με υπάρχοντες παρόχους ταυτότητας και ένας ενσωματωμένος MCP server επιτρέπει στους βοηθούς AI να βοηθούν στον σχεδιασμό, τη συσκευασία και τον προϋπολογισμό χωρίς να στέλνουν ευαίσθητα δεδομένα σε τρίτους.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Trek

Συνεργασία σε πραγματικό χρόνο

Ο συγχρονισμός WebSocket προωθεί κάθε επεξεργασία δρομολογίου, σημείωση και αλλαγή προϋπολογισμού σε κάθε συνδεδεμένο ταξιδιώτη άμεσα, έτσι οι συν-σχεδιαστές βλέπουν πάντα το ίδιο σχέδιο.

Διαδραστικοί χάρτες διαδρομών

Χάρτες Leaflet ή Mapbox GL με 3D κτίρια, έδαφος, οπτικοποίηση διαδρομών, σημαντήρες φωτογραφιών και clustering μετατρέπουν τα επίπεδα δρομολόγια σε ένα οπτικό σχέδιο.

Προϋπολογισμοί και λίστες συσκευασίας

Παρακολουθήστε κατηγοριοποιημένα έξοδα με διαχωρισμό ανά άτομο και ανά ημέρα, υποστήριξη πολλαπλών νομισμάτων, πρότυπα λιστών συσκευασίας και προαιρετική παρακολούθηση βάρους αποσκευών.

Ταξιδιωτικό ημερολόγιο και άτλας

Καταγράψτε τα ταξίδια σε ένα ημερολόγιο σε στυλ περιοδικού με φωτογραφίες και διαθέσεις, και οπτικοποιήστε τις χώρες που επισκεφτήκατε, τα σερί και τα στατιστικά σε έναν παγκόσμιο χάρτη.

SSO και 2FA

Συνδέστε οποιονδήποτε OIDC provider — Google, Apple, Authentik, Keycloak — και προστατέψτε τους λογαριασμούς με TOTP-based two-factor authentication και backup codes.

AI μέσω MCP server

Ο OAuth 2.1 authenticated MCP server με 150+ εργαλεία επιτρέπει σε βοηθούς AI να δημιουργούν ταξίδια, να δημιουργούν λίστες συσκευασίας και να διαχειρίζονται προϋπολογισμούς με περιορισμένες άδειες.

Γιατί να τρέξω Trek στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀

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Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.

Omkar
Omkar

Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.

Sylvain
Sylvain

Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.

Herriman
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Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.

Martin K
Martin K

Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.

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