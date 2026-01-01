Αναπτύξτε το Trek με εγκατάσταση ενός κλικ.
Self-hosted συνεργατικό εργαλείο σχεδιασμού ταξιδιών σε πραγματικό χρόνο με διαδραστικούς χάρτες, προϋπολογισμούς, λίστες συσκευασίας, ημερολόγια και βοήθεια AI.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Trek
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Trek
Το Trek είναι μια πλατφόρμα σχεδιασμού ταξιδιών ανοιχτού κώδικα, αυτο-φιλοξενούμενη, που συνδυάζει συνεργασία σε πραγματικό χρόνο με όλα όσα χρειάζεστε για να οργανώσετε ένα ταξίδι σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας. Ημερήσιοι προγραμματιστές drag-and-drop, διαδραστικοί χάρτες με δείκτες φωτογραφιών, προβλέψεις καιρού, προϋπολογισμοί πολλαπλών νομισμάτων, λίστες συσκευασίας και ένα ταξιδιωτικό ημερολόγιο σε στυλ περιοδικού, όλα βρίσκονται δίπλα σε κρατήσεις, αποθήκευση εγγράφων και εξαγωγή PDF.
Σε αντίθεση με τις εμπορικές εφαρμογές σχεδιασμού που κλειδώνουν τα δρομολόγια και τις φωτογραφίες σας πίσω από επίπεδα συνδρομής, το Trek λειτουργεί εξ ολοκλήρου σε υποδομή που ελέγχετε εσείς. Ο συγχρονισμός WebSocket σε πραγματικό χρόνο κρατάει τους συνταξιδιώτες και τα μέλη της οικογένειας συντονισμένους καθώς τα σχέδια εξελίσσονται, η προαιρετική ενιαία σύνδεση OIDC ενσωματώνεται με υπάρχοντες παρόχους ταυτότητας και ένας ενσωματωμένος MCP server επιτρέπει στους βοηθούς AI να βοηθούν στον σχεδιασμό, τη συσκευασία και τον προϋπολογισμό χωρίς να στέλνουν ευαίσθητα δεδομένα σε τρίτους.
Βασικά χαρακτηριστικά του Trek
Συνεργασία σε πραγματικό χρόνο
Ο συγχρονισμός WebSocket προωθεί κάθε επεξεργασία δρομολογίου, σημείωση και αλλαγή προϋπολογισμού σε κάθε συνδεδεμένο ταξιδιώτη άμεσα, έτσι οι συν-σχεδιαστές βλέπουν πάντα το ίδιο σχέδιο.
Διαδραστικοί χάρτες διαδρομών
Χάρτες Leaflet ή Mapbox GL με 3D κτίρια, έδαφος, οπτικοποίηση διαδρομών, σημαντήρες φωτογραφιών και clustering μετατρέπουν τα επίπεδα δρομολόγια σε ένα οπτικό σχέδιο.
Προϋπολογισμοί και λίστες συσκευασίας
Παρακολουθήστε κατηγοριοποιημένα έξοδα με διαχωρισμό ανά άτομο και ανά ημέρα, υποστήριξη πολλαπλών νομισμάτων, πρότυπα λιστών συσκευασίας και προαιρετική παρακολούθηση βάρους αποσκευών.
Ταξιδιωτικό ημερολόγιο και άτλας
Καταγράψτε τα ταξίδια σε ένα ημερολόγιο σε στυλ περιοδικού με φωτογραφίες και διαθέσεις, και οπτικοποιήστε τις χώρες που επισκεφτήκατε, τα σερί και τα στατιστικά σε έναν παγκόσμιο χάρτη.
SSO και 2FA
Συνδέστε οποιονδήποτε OIDC provider — Google, Apple, Authentik, Keycloak — και προστατέψτε τους λογαριασμούς με TOTP-based two-factor authentication και backup codes.
AI μέσω MCP server
Ο OAuth 2.1 authenticated MCP server με 150+ εργαλεία επιτρέπει σε βοηθούς AI να δημιουργούν ταξίδια, να δημιουργούν λίστες συσκευασίας και να διαχειρίζονται προϋπολογισμούς με περιορισμένες άδειες.
Γιατί να τρέξω Trek στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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