Το Zammad είναι ένα πλήρως open-source helpdesk και σύστημα υποστήριξης πελατών που ενοποιεί συνομιλίες email, chat, τηλεφώνου, Twitter, Facebook και Telegram σε μία ενιαία ουρά αιτημάτων. Οι πράκτορες εργάζονται από ένα ενιαίο εισερχόμενο, ενώ οι πελάτες επικοινωνούν μαζί σας μέσω οποιουδήποτε καναλιού προτιμούν, και κάθε αλληλεπίδραση καταγράφεται σε ένα ενοποιημένο προφίλ πελάτη με πλήρες ιστορικό ελέγχου.

Η αυτο-φιλοξενία του Zammad στο δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα πελατών, τις απομαγνητοφωνήσεις συνομιλιών και τις μετρήσεις SLA υπό τον έλεγχό σας χωρίς τέλη αδειοδότησης ανά πράκτορα. Η πλατφόρμα κλιμακώνεται από ένα γραφείο υποστήριξης ενός ατόμου σε μια λειτουργία πολλαπλών ομάδων με προσαρμοσμένες ροές εργασίας, άρθρα βάσης γνώσεων και παρακολούθηση χρόνου.