Αναπτύξτε το Zammad με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα helpdesk και υποστήριξης πελατών ανοιχτού κώδικα που μετατρέπει το email, το chat και τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης σε μια ενιαία ροή εργασιών ticketing.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Zammad
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Zammad
Το Zammad είναι ένα πλήρως open-source helpdesk και σύστημα υποστήριξης πελατών που ενοποιεί συνομιλίες email, chat, τηλεφώνου, Twitter, Facebook και Telegram σε μία ενιαία ουρά αιτημάτων. Οι πράκτορες εργάζονται από ένα ενιαίο εισερχόμενο, ενώ οι πελάτες επικοινωνούν μαζί σας μέσω οποιουδήποτε καναλιού προτιμούν, και κάθε αλληλεπίδραση καταγράφεται σε ένα ενοποιημένο προφίλ πελάτη με πλήρες ιστορικό ελέγχου.
Η αυτο-φιλοξενία του Zammad στο δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα πελατών, τις απομαγνητοφωνήσεις συνομιλιών και τις μετρήσεις SLA υπό τον έλεγχό σας χωρίς τέλη αδειοδότησης ανά πράκτορα. Η πλατφόρμα κλιμακώνεται από ένα γραφείο υποστήριξης ενός ατόμου σε μια λειτουργία πολλαπλών ομάδων με προσαρμοσμένες ροές εργασίας, άρθρα βάσης γνώσεων και παρακολούθηση χρόνου.
Βασικά χαρακτηριστικά του Zammad
Πολλαπλών καναλιών εισερχόμενα
Συγκεντρώστε αιτήματα από email, web chat, Telegram, Twitter, Facebook και τηλέφωνο σε μία ουρά, ώστε οι εκπρόσωποι να μην χρειάζεται ποτέ να εναλλάσσονται μεταξύ εργαλείων.
SLA και κλιμάκωση
Καθορίστε στόχους απόκρισης και επίλυσης ανά πελάτη ή τύπο αιτήματος, με αυτόματες κλιμακώσεις όταν οι προθεσμίες παραβιάζονται.
Γνωσιακή βάση
Δημοσιεύστε δημόσια και εσωτερικά άρθρα με πολύγλωσση υποστήριξη για να μειώσετε τα επαναλαμβανόμενα αιτήματα και να ενσωματώσετε νέους εκπροσώπους πιο γρήγορα.
Αναζήτηση πλήρους κειμένου
Η αναζήτηση με υποστήριξη Elasticsearch σε κάθε δελτίο, άρθρο και αρχείο πελάτη επιστρέφει αποτελέσματα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου ακόμα και σε μεγάλη κλίμακα.
Προσαρμοσμένες ροές εργασίας
Δημιουργήστε αυτοματοποιήσεις βάσει εναυσμάτων και προγραμματισμένες εργασίες που δρομολογούν αιτήματα, στέλνουν απαντήσεις και ενημερώνουν πεδία χωρίς να γράψετε κώδικα.
REST API και webhooks
Ενσωματώστε το Zammad με CRMs, εργαλεία παρακολούθησης και chatbots μέσω ενός ολοκληρωμένου REST API και εξερχόμενων webhooks.
Γιατί να τρέξω Zammad στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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