Αναπτύξτε το Filestash με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος διαχειριστής αρχείων web που παρέχει πρόσβαση βασισμένη σε πρόγραμμα περιήγησης σε FTP, S3, SFTP, WebDAV, Git, και 20+ συστήματα αποθήκευσης.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Filestash
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Filestash
Το Filestash είναι μια open-source, storage-agnostic πλατφόρμα διαχείρισης αρχείων που σας παρέχει ένα καθαρό περιβάλλον εργασίας browser για πρόσβαση σε αρχεία μέσω 20+ πρωτοκόλλων — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox, και άλλα. Αντί να διατηρείτε ξεχωριστούς clients για κάθε σύστημα αποθήκευσης, το Filestash τα ενοποιεί κάτω από ένα ενιαίο, διαισθητικό web interface.
Η αυτο-φιλοξενία του Filestash στον δικό σας VPS διατηρεί τα διαπιστευτήρια αποθήκευσης και τις μεταφορές αρχείων πλήρως υπό τον έλεγχό σας, χωρίς συνδρομές και χωρίς εξαρτήσεις από τρίτους. Συνδεθείτε σε οποιαδήποτε αποθήκευση χρησιμοποιείτε ήδη, διαμορφώστε την πιστοποίηση, και μοιραστείτε την πρόσβαση με την ομάδα σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Filestash
20+ storage backends
Συνδεθείτε σε FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox και άλλα, από μια ενιαία διεπαφή χωρίς να αλλάζετε εφαρμογές.
Πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης
Πρόσβαση στα αρχεία σας μέσω του web UI, του SFTP gateway, του WebDAV ή του S3-compatible API - κάνοντας το Filestash να λειτουργεί με τα υπάρχοντα εργαλεία και τις ροές εργασίας σας.
Επεξεργασία εγγράφων στο πρόγραμμα περιήγησης
Επεξεργαστείτε έγγραφα γραφείου απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης με προαιρετική ενσωμάτωση του Collabora Online — δεν απαιτούνται εφαρμογές υπολογιστή ή λήψεις αρχείων.
Plugin αρχιτεκτονική
Επεκτείνετε το Filestash με plugins για εξειδικευμένους προβολείς αρχείων, backends ελέγχου ταυτότητας, συνδέσεις αποθήκευσης και αυτοματοποίηση workflow.
Αναζήτηση με AI
Η έξυπνη αναζήτηση και οι έξυπνοι φάκελοι σάς βοηθούν να εντοπίσετε γρήγορα αρχεία σε όλα τα συνδεδεμένα συστήματα αποθήκευσης.
Γιατί να τρέξω Filestash στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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