Το Filestash είναι μια open-source, storage-agnostic πλατφόρμα διαχείρισης αρχείων που σας παρέχει ένα καθαρό περιβάλλον εργασίας browser για πρόσβαση σε αρχεία μέσω 20+ πρωτοκόλλων — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox, και άλλα. Αντί να διατηρείτε ξεχωριστούς clients για κάθε σύστημα αποθήκευσης, το Filestash τα ενοποιεί κάτω από ένα ενιαίο, διαισθητικό web interface.

Η αυτο-φιλοξενία του Filestash στον δικό σας VPS διατηρεί τα διαπιστευτήρια αποθήκευσης και τις μεταφορές αρχείων πλήρως υπό τον έλεγχό σας, χωρίς συνδρομές και χωρίς εξαρτήσεις από τρίτους. Συνδεθείτε σε οποιαδήποτε αποθήκευση χρησιμοποιείτε ήδη, διαμορφώστε την πιστοποίηση, και μοιραστείτε την πρόσβαση με την ομάδα σας.