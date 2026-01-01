Το TimescaleDB επεκτείνει το PostgreSQL με εγγενείς δυνατότητες χρονοσειρών, ενσωματώνοντας hypertables, automatic partitioning, continuous aggregates και προηγμένη συμπίεση πάνω από τη μηχανή SQL που οι ομάδες ήδη γνωρίζουν. Επειδή είναι PostgreSQL στην ουσία του, κάθε υπάρχον driver, ORM, BI tool και επέκταση — συμπεριλαμβανομένων των PostGIS και pg_vector — συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς αλλαγές.

Η αυτο-φιλοξενία (self-hosting) του TimescaleDB στο δικό σας VPS διατηρεί δεδομένα τηλεμετρίας υψηλού όγκου, IoT sensor streams και financial tick data υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις per-datapoint pricing ή egress fees. Το HA image περιλαμβάνει Patroni και κοινά PostgreSQL tooling, παρέχοντάς σας μια έτοιμη για παραγωγή βάση για metrics, monitoring και analytics workloads.