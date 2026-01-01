Έκπτωση έως 69% για TimescaleDB

Αναπτύξτε το TimescaleDB με ένα κλικ εγκατάστασης.

Time-series database βασισμένη σε PostgreSQL - συνδυάζοντας την εξοικείωση με την SQL με την κλίμακα και την ταχύτητα μιας ειδικά κατασκευασμένης TSDB.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το TimescaleDB με ένα κλικ εγκατάστασης.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για TimescaleDB

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με TimescaleDB

Το TimescaleDB επεκτείνει το PostgreSQL με εγγενείς δυνατότητες χρονοσειρών, ενσωματώνοντας hypertables, automatic partitioning, continuous aggregates και προηγμένη συμπίεση πάνω από τη μηχανή SQL που οι ομάδες ήδη γνωρίζουν. Επειδή είναι PostgreSQL στην ουσία του, κάθε υπάρχον driver, ORM, BI tool και επέκταση — συμπεριλαμβανομένων των PostGIS και pg_vector — συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς αλλαγές.

Η αυτο-φιλοξενία (self-hosting) του TimescaleDB στο δικό σας VPS διατηρεί δεδομένα τηλεμετρίας υψηλού όγκου, IoT sensor streams και financial tick data υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις per-datapoint pricing ή egress fees. Το HA image περιλαμβάνει Patroni και κοινά PostgreSQL tooling, παρέχοντάς σας μια έτοιμη για παραγωγή βάση για metrics, monitoring και analytics workloads.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του TimescaleDB

Hypertables

Αυτόματη κατάτμηση δεδομένων χρονοσειρών σε τμήματα για γρήγορες εισαγωγές και ερωτήματα σε κλίμακα δισεκατομμυρίων γραμμών, χωρίς να αλλάξετε τον τρόπο που γράφετε SQL.

Εγγενής συμπίεση

Η συμπίεση προσανατολισμένη σε στήλες συνήθως συρρικνώνει τα ιστορικά δεδομένα κατά 90%+, μειώνοντας το κόστος αποθήκευσης, ενώ διατηρεί τις πρόσφατες γραμμές γρήγορες για ενημέρωση και ερώτημα.

Συνεχή αθροίσματα

Τα Materialized rollups ανανεώνονται σταδιακά στο παρασκήνιο, έτσι ώστε τα dashboards με αρχικά δεδομένα μηνών ή ετών να παραμένουν με απόκριση σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Πλήρης συμβατότητα PostgreSQL

Λειτουργεί με κάθε PostgreSQL client, ORM, και extension — συμπεριλαμβανομένων των PostGIS για geospatial και pg_vector για AI embeddings — με μηδενική προσπάθεια migration.

Πολιτικές διατήρησης δεδομένων

Αυτόματη διαγραφή ή υποδειγματοληψία παλιών τμημάτων δεδομένων βάσει χρονοδιαγράμματος, διατηρώντας τα ενεργά δεδομένα σε γρήγορο χώρο αποθήκευσης και καλύπτοντας τις απαιτήσεις διατήρησης για λόγους συμμόρφωσης.

Γιατί να τρέξω TimescaleDB στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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