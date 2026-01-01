Αναπτύξτε το TimescaleDB με ένα κλικ εγκατάστασης.
Time-series database βασισμένη σε PostgreSQL - συνδυάζοντας την εξοικείωση με την SQL με την κλίμακα και την ταχύτητα μιας ειδικά κατασκευασμένης TSDB.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για TimescaleDB
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με TimescaleDB
Το TimescaleDB επεκτείνει το PostgreSQL με εγγενείς δυνατότητες χρονοσειρών, ενσωματώνοντας hypertables, automatic partitioning, continuous aggregates και προηγμένη συμπίεση πάνω από τη μηχανή SQL που οι ομάδες ήδη γνωρίζουν. Επειδή είναι PostgreSQL στην ουσία του, κάθε υπάρχον driver, ORM, BI tool και επέκταση — συμπεριλαμβανομένων των PostGIS και pg_vector — συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς αλλαγές.
Η αυτο-φιλοξενία (self-hosting) του TimescaleDB στο δικό σας VPS διατηρεί δεδομένα τηλεμετρίας υψηλού όγκου, IoT sensor streams και financial tick data υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις per-datapoint pricing ή egress fees. Το HA image περιλαμβάνει Patroni και κοινά PostgreSQL tooling, παρέχοντάς σας μια έτοιμη για παραγωγή βάση για metrics, monitoring και analytics workloads.
Βασικά χαρακτηριστικά του TimescaleDB
Hypertables
Αυτόματη κατάτμηση δεδομένων χρονοσειρών σε τμήματα για γρήγορες εισαγωγές και ερωτήματα σε κλίμακα δισεκατομμυρίων γραμμών, χωρίς να αλλάξετε τον τρόπο που γράφετε SQL.
Εγγενής συμπίεση
Η συμπίεση προσανατολισμένη σε στήλες συνήθως συρρικνώνει τα ιστορικά δεδομένα κατά 90%+, μειώνοντας το κόστος αποθήκευσης, ενώ διατηρεί τις πρόσφατες γραμμές γρήγορες για ενημέρωση και ερώτημα.
Συνεχή αθροίσματα
Τα Materialized rollups ανανεώνονται σταδιακά στο παρασκήνιο, έτσι ώστε τα dashboards με αρχικά δεδομένα μηνών ή ετών να παραμένουν με απόκριση σε κλάσματα δευτερολέπτου.
Πλήρης συμβατότητα PostgreSQL
Λειτουργεί με κάθε PostgreSQL client, ORM, και extension — συμπεριλαμβανομένων των PostGIS για geospatial και pg_vector για AI embeddings — με μηδενική προσπάθεια migration.
Πολιτικές διατήρησης δεδομένων
Αυτόματη διαγραφή ή υποδειγματοληψία παλιών τμημάτων δεδομένων βάσει χρονοδιαγράμματος, διατηρώντας τα ενεργά δεδομένα σε γρήγορο χώρο αποθήκευσης και καλύπτοντας τις απαιτήσεις διατήρησης για λόγους συμμόρφωσης.
Γιατί να τρέξω TimescaleDB στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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