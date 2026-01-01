Το Tududi είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη εφαρμογή παραγωγικότητας για τη διαχείριση εργασιών, έργων, τομέων και σημειώσεων σε μια καθαρή ιεραρχική δομή. Ξεπερνά τις βασικές λίστες εκκρεμοτήτων με μια πλήρη μηχανή επαναλαμβανόμενων εργασιών, συγχρονισμό CalDAV (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), ενσωμάτωση Telegram για δημιουργία εργασιών και καθημερινές περιλήψεις, καθώς και προαιρετικό OIDC/SSO για ομαδικές αναπτύξεις. Η διεπαφή υποστηρίζει 24 γλώσσες και λειτουργίες σκοτεινής/φωτεινής εμφάνισης.

Η αυτο-φιλοξενία του Tududi διατηρεί τα δεδομένα των εργασιών σας εξ ολοκλήρου στον δικό σας server - χωρίς συνδρομή, χωρίς εξόρυξη δεδομένων και χωρίς πρόσβαση τρίτων στα έργα και τις σημειώσεις σας. Επειδή λειτουργεί με SQLite, δεν υπάρχει ξεχωριστή υπηρεσία βάσης δεδομένων για διαχείριση: ένα container, δύο volumes, και το εργαλείο παραγωγικότητάς σας λειτουργεί πίσω από HTTPS.