Αναπτύξτε το Tududi με εγκατάσταση ενός κλικ.
Self-hosted διαχειριστής εργασιών και έργων με CalDAV sync, επαναλαμβανόμενες εργασίες και OIDC authentication.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Tududi
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Tududi
Το Tududi είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη εφαρμογή παραγωγικότητας για τη διαχείριση εργασιών, έργων, τομέων και σημειώσεων σε μια καθαρή ιεραρχική δομή. Ξεπερνά τις βασικές λίστες εκκρεμοτήτων με μια πλήρη μηχανή επαναλαμβανόμενων εργασιών, συγχρονισμό CalDAV (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), ενσωμάτωση Telegram για δημιουργία εργασιών και καθημερινές περιλήψεις, καθώς και προαιρετικό OIDC/SSO για ομαδικές αναπτύξεις. Η διεπαφή υποστηρίζει 24 γλώσσες και λειτουργίες σκοτεινής/φωτεινής εμφάνισης.
Η αυτο-φιλοξενία του Tududi διατηρεί τα δεδομένα των εργασιών σας εξ ολοκλήρου στον δικό σας server - χωρίς συνδρομή, χωρίς εξόρυξη δεδομένων και χωρίς πρόσβαση τρίτων στα έργα και τις σημειώσεις σας. Επειδή λειτουργεί με SQLite, δεν υπάρχει ξεχωριστή υπηρεσία βάσης δεδομένων για διαχείριση: ένα container, δύο volumes, και το εργαλείο παραγωγικότητάς σας λειτουργεί πίσω από HTTPS.
Βασικά χαρακτηριστικά του Tududi
Ιεραρχία έργων και περιοχών
Οργανώστε εργασίες μέσα σε έργα, ομαδοποιήστε έργα σε τομείς και παρακολουθήστε την πρόοδο των υποεργασιών — όλα σε ένα ενιαίο, καθαρό περιβάλλον.
CalDAV συγχρονισμός
Συγχρονισμός εργασιών αμφίδρομα με οποιονδήποτε client συμβατό με CalDAV: tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird και άλλα.
Μηχανισμός επαναλαμβανόμενων εργασιών
Προγραμματίστε εργασίες να επαναλαμβάνονται σε καθημερινά, εβδομαδιαία, μηνιαία ή προσαρμοσμένα μοτίβα με αυτόματη δημιουργία μελλοντικών περιπτώσεων.
Ενσωμάτωση Telegram
Δημιουργήστε εργασίες και λάβετε καθημερινές περιλήψεις μέσω ενός Telegram bot χωρίς να ανοίξετε το web interface.
Υποστήριξη OIDC και SSO
Πραγματοποιήστε έλεγχο ταυτότητας μέσω Google, Okta, Keycloak, Azure AD ή οποιουδήποτε παρόχου OpenID Connect για ομαδικές αναπτύξεις.
Γιατί να τρέξω Tududi στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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