Αναπτύξτε το Apache Gravitino με εγκατάσταση ενός κλικ.
Metadata lake ανοιχτού κώδικα που ενοποιεί καταλόγους, σχήματα και πίνακες σε Iceberg, Hive, MySQL και PostgreSQL μέσω ενός API.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Apache Gravitino
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Apache Gravitino
Το Apache Gravitino είναι ένα geo-distributed, federated metadata lake που δίνει στις ομάδες δεδομένων ένα ενιαίο μέρος για να διαχειρίζονται tables, schemas, filesets, models, και access policies σε heterogeneous catalogs. Σε αντίθεση με ένα παραδοσιακό Hive Metastore, το Gravitino federates υπάρχοντα catalogs χωρίς να αντιγράφει metadata και τα εκθέτει μέσω ενός unified REST API και ενός modern web UI, έτσι ώστε μηχανές όπως οι Trino, Spark, Flink, και Doris να μπορούν να αναζητούν την ίδια logical view.
Το Self-hosting Gravitino στο δικό σας VPS διατηρεί sensitive lineage, schema definitions, και credential mappings μέσα στο περιβάλλον σας και αποφεύγει το επαναλαμβανόμενο κόστος των managed metadata services. Το πακέτο Iceberg REST catalog endpoint είναι έτοιμο να υποστηρίξει lakehouse tables out of the box.
Βασικά χαρακτηριστικά του Apache Gravitino
Ενιαία metadata lake
Ενοποίηση καταλόγων Iceberg, Hive, JDBC και filesystem πίσω από ένα ενιαίο REST API και ένα namespace metalake.catalog.schema τριών επιπέδων.
Ενσωματωμένο Iceberg REST
Παρέχει ένα Iceberg REST catalog endpoint στη θύρα 9001 ώστε τα Spark, Flink και Trino να μπορούν να διαβάζουν και να γράφουν Iceberg tables χωρίς εξωτερική υπηρεσία.
Σύγχρονο web UI
Περιηγηθείτε σε metalakes, catalogs, schemas, και tables, επεξεργαστείτε ιδιότητες, και επιθεωρήστε την κληρονομιά από μια ενσωματωμένη web console - δεν απαιτείται επιπλέον container.
Πολυμηχανική συμβατότητα
Τα Trino, Spark, Flink, Doris και PyIceberg connectors επικοινωνούν με το Gravitino, ώστε τα ίδια metadata να τροφοδοτούν φόρτους εργασίας SQL, batch και streaming.
Fileset και κατάλογοι μοντέλων
Διαχειρίζεται μη δομημένα σύνολα αρχείων και μεταδεδομένα μοντέλων ML παράλληλα με πίνακες, παρέχοντας στους φόρτους εργασίας AI και lakehouse ένα ενιαίο επίπεδο διακυβέρνησης.
Γιατί να τρέχω Apache Gravitino στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
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