Έκπτωση έως 69% για Apache Gravitino

Αναπτύξτε το Apache Gravitino με εγκατάσταση ενός κλικ.

Metadata lake ανοιχτού κώδικα που ενοποιεί καταλόγους, σχήματα και πίνακες σε Iceberg, Hive, MySQL και PostgreSQL μέσω ενός API.

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Αναπτύξτε το Apache Gravitino με εγκατάσταση ενός κλικ.

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KVM 1
17,99
5,49 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

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Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Apache Gravitino

Το Apache Gravitino είναι ένα geo-distributed, federated metadata lake που δίνει στις ομάδες δεδομένων ένα ενιαίο μέρος για να διαχειρίζονται tables, schemas, filesets, models, και access policies σε heterogeneous catalogs. Σε αντίθεση με ένα παραδοσιακό Hive Metastore, το Gravitino federates υπάρχοντα catalogs χωρίς να αντιγράφει metadata και τα εκθέτει μέσω ενός unified REST API και ενός modern web UI, έτσι ώστε μηχανές όπως οι Trino, Spark, Flink, και Doris να μπορούν να αναζητούν την ίδια logical view.

Το Self-hosting Gravitino στο δικό σας VPS διατηρεί sensitive lineage, schema definitions, και credential mappings μέσα στο περιβάλλον σας και αποφεύγει το επαναλαμβανόμενο κόστος των managed metadata services. Το πακέτο Iceberg REST catalog endpoint είναι έτοιμο να υποστηρίξει lakehouse tables out of the box.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Apache Gravitino

Ενιαία metadata lake

Ενοποίηση καταλόγων Iceberg, Hive, JDBC και filesystem πίσω από ένα ενιαίο REST API και ένα namespace metalake.catalog.schema τριών επιπέδων.

Ενσωματωμένο Iceberg REST

Παρέχει ένα Iceberg REST catalog endpoint στη θύρα 9001 ώστε τα Spark, Flink και Trino να μπορούν να διαβάζουν και να γράφουν Iceberg tables χωρίς εξωτερική υπηρεσία.

Σύγχρονο web UI

Περιηγηθείτε σε metalakes, catalogs, schemas, και tables, επεξεργαστείτε ιδιότητες, και επιθεωρήστε την κληρονομιά από μια ενσωματωμένη web console - δεν απαιτείται επιπλέον container.

Πολυμηχανική συμβατότητα

Τα Trino, Spark, Flink, Doris και PyIceberg connectors επικοινωνούν με το Gravitino, ώστε τα ίδια metadata να τροφοδοτούν φόρτους εργασίας SQL, batch και streaming.

Fileset και κατάλογοι μοντέλων

Διαχειρίζεται μη δομημένα σύνολα αρχείων και μεταδεδομένα μοντέλων ML παράλληλα με πίνακες, παρέχοντας στους φόρτους εργασίας AI και lakehouse ένα ενιαίο επίπεδο διακυβέρνησης.

Γιατί να τρέχω Apache Gravitino στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

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Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία διακομιστή κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων σε όλη τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
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Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

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