Το Apache Gravitino είναι ένα geo-distributed, federated metadata lake που δίνει στις ομάδες δεδομένων ένα ενιαίο μέρος για να διαχειρίζονται tables, schemas, filesets, models, και access policies σε heterogeneous catalogs. Σε αντίθεση με ένα παραδοσιακό Hive Metastore, το Gravitino federates υπάρχοντα catalogs χωρίς να αντιγράφει metadata και τα εκθέτει μέσω ενός unified REST API και ενός modern web UI, έτσι ώστε μηχανές όπως οι Trino, Spark, Flink, και Doris να μπορούν να αναζητούν την ίδια logical view.

Το Self-hosting Gravitino στο δικό σας VPS διατηρεί sensitive lineage, schema definitions, και credential mappings μέσα στο περιβάλλον σας και αποφεύγει το επαναλαμβανόμενο κόστος των managed metadata services. Το πακέτο Iceberg REST catalog endpoint είναι έτοιμο να υποστηρίξει lakehouse tables out of the box.