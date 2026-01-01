Το HuggingChat (Chat UI) είναι η βάση κώδικα ανοιχτού κώδικα πίσω από το huggingface.co/chat, που δημιουργήθηκε από την Hugging Face ως ένα εξελιγμένο, επώνυμο front-end για μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Σε αντίθεση με τις εφαρμογές συνομιλίας κλειδωμένες σε προμηθευτές, υποστηρίζει το πρωτόκολλο OpenAI API, έτσι η ίδια ανάπτυξη μπορεί να επικοινωνεί με τον δρομολογητή Hugging Face Inference Providers, το OpenRouter, έναν τοπικό διακομιστή llama.cpp, το Ollama, ή οποιοδήποτε άλλο συμβατό τελικό σημείο απλά αλλάζοντας μια διεύθυνση URL και ένα κλειδί.

Η αυτο-φιλοξενία του στον δικό σας VPS διατηρεί κάθε συνομιλία, κλήση εργαλείου MCP και ανεβασμένο αρχείο σε υποδομή που ελέγχετε, ενώ εξακολουθεί να σας δίνει πρόσβαση σε χιλιάδες ανοιχτά και ιδιόκτητα μοντέλα μέσω οποιουδήποτε inference backend προτιμάτε.