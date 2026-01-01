Αναπτύξτε HuggingChat (Chat UI) με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ανοιχτού κώδικα διεπαφή συνομιλίας SvelteKit που τροφοδοτεί το HuggingChat και συνδέεται με οποιοδήποτε τελικό σημείο μοντέλου συμβατό με OpenAI.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για HuggingChat (Chat UI)
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με HuggingChat (Chat UI)
Το HuggingChat (Chat UI) είναι η βάση κώδικα ανοιχτού κώδικα πίσω από το huggingface.co/chat, που δημιουργήθηκε από την Hugging Face ως ένα εξελιγμένο, επώνυμο front-end για μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Σε αντίθεση με τις εφαρμογές συνομιλίας κλειδωμένες σε προμηθευτές, υποστηρίζει το πρωτόκολλο OpenAI API, έτσι η ίδια ανάπτυξη μπορεί να επικοινωνεί με τον δρομολογητή Hugging Face Inference Providers, το OpenRouter, έναν τοπικό διακομιστή llama.cpp, το Ollama, ή οποιοδήποτε άλλο συμβατό τελικό σημείο απλά αλλάζοντας μια διεύθυνση URL και ένα κλειδί.
Η αυτο-φιλοξενία του στον δικό σας VPS διατηρεί κάθε συνομιλία, κλήση εργαλείου MCP και ανεβασμένο αρχείο σε υποδομή που ελέγχετε, ενώ εξακολουθεί να σας δίνει πρόσβαση σε χιλιάδες ανοιχτά και ιδιόκτητα μοντέλα μέσω οποιουδήποτε inference backend προτιμάτε.
Βασικά χαρακτηριστικά του HuggingChat (Chat UI)
router συμβατός με OpenAI
Στρέψτε στον Hugging Face router, OpenRouter, llama.cpp, Ollama, ή οποιαδήποτε URL συμβατή με OpenAI και αποκτήστε άμεσα πρόσβαση στον πλήρη κατάλογο μοντέλων.
Έξυπνο Omni routing
Ο ενσωματωμένος LLM router επιλέγει αυτόματα το καλύτερο μοντέλο ανά αίτημα — multimodal, tool-calling, ή default — χωρίς να εκθέτει την πολυπλοκότητα στους τελικούς χρήστες.
Κλήση εργαλείου MCP
Συνδέστε τους servers του Model Context Protocol ώστε οι συνομιλίες να μπορούν να εκτελούν web search, κώδικα και προσαρμοσμένα εργαλεία, με τα αποτελέσματα να μεταδίδονται πίσω στη συνομιλία.
Πολυτροπικές συνομιλίες
Στείλτε εικόνες, συνημμένα και φωνητική εισαγωγή σε μοντέλα τύπου vision και Whisper που υποστηρίζουν multimodal inputs μέσω του παρόχου της επιλογής σας.
Μόνιμο ιστορικό συνομιλιών
Το ενσωματωμένο MongoDB αποθηκεύει συνομιλίες, ρυθμίσεις και βοηθούς ανά χρήστη, ώστε το ιστορικό να επιβιώνει τις επανεκκινήσεις και να ακολουθεί τους χρήστες σε όλες τις συσκευές.
Προσαρμοσμένη επωνυμία
Αντικαταστήστε το όνομα, την περιγραφή και τα στοιχεία της εφαρμογής για να παραδώσετε ένα πλήρως επώνυμο εσωτερικό προϊόν συνομιλίας για την ομάδα ή τους πελάτες σας.
Γιατί να τρέξω HuggingChat (Chat UI) στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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