Αναπτύξτε το Onyx με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα chat AI ανοιχτού κώδικα και εταιρικής αναζήτησης που συνδέει κάθε LLM με τη γνώση της ομάδας σας.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Onyx
Το Onyx είναι μια πλατφόρμα AI ανοιχτού κώδικα που συνδυάζει ένα πλούσιο σε λειτουργίες περιβάλλον chat με αναζήτηση επιχειρησιακού επιπέδου σε όλα τα έγγραφα και τις εφαρμογές της ομάδας σας. Λειτουργεί με κάθε μεγάλο πάροχο LLM — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex, και οποιοδήποτε μοντέλο αυτο-φιλοξενίας εκτίθεται μέσω Ollama ή vLLM — ώστε να είστε ελεύθεροι να επιλέξετε το μοντέλο που ταιριάζει σε κάθε εργασία χωρίς να χρειάζεται να ξαναγράψετε το stack σας.
Η αυτο-φιλοξενία του Onyx στο VPS σας διατηρεί τα αρχεία καταγραφής chat, τα ευρετηριασμένα έγγραφα και τα διαπιστευτήρια σύνδεσης σε υποδομή που ελέγχετε εσείς. Περισσότεροι από σαράντα συνδέτες αντλούν δεδομένα από το Google Drive, το Slack, το Confluence, το GitHub, το Notion, το Jira και άλλα σε ένα ενοποιημένο ευρετήριο αναζήτησης, ώστε οι απαντήσεις να παραπέμπουν στα πρωτότυπα αντί να διαρρέουν ευαίσθητο περιεχόμενο σε SaaS τρίτων.
Βασικά χαρακτηριστικά του Onyx
Λειτουργεί με κάθε LLM
Φέρτε τα δικά σας κλειδιά API για OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex, ή οποιοδήποτε συμβατό τελικό σημείο με το OpenAI, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αναπτύξεων Ollama και vLLM.
Πάνω από σαράντα συνδέσεις
Ευρετηριάζει το Google Drive, το Slack, το Confluence, το Notion, το GitHub, το Jira, το Salesforce, το Zendesk και πολλά άλλα, ώστε οι απαντήσεις chat να παραπέμπουν στην πραγματική γνώση της ομάδας.
AI agents και βοηθοί
Δημιουργήστε προσαρμοσμένους βοηθούς με εξατομικευμένες προτροπές, πεδία σύνδεσης και εργαλεία, ώστε κάθε ομάδα να αποκτά ένα AI διαμορφωμένο στη ροή εργασίας της.
Αναφορές και τεκμηρίωση
Κάθε απάντηση παραπέμπει στο έγγραφο πηγής, ώστε οι χρήστες να επαληθεύουν τους ισχυρισμούς και να εμπιστεύονται τις απαντήσεις αντί να μαντεύουν σε παραισθήσεις.
Δικαιώματα βασισμένα σε ρόλους
Ο έλεγχος πρόσβασης σε επίπεδο εγγράφου κληρονομεί τα δικαιώματα του συστήματος προέλευσης, ώστε οι χρήστες να βλέπουν μόνο ό,τι τους επιτρέπεται ήδη να διαβάσουν.
Self-hosted ιδιωτικότητα
Οι συνομιλίες, τα διανύσματα και τα αρχικά έγγραφα παραμένουν στο VPS σας - τίποτα δεν αποστέλλεται στους servers της Onyx και διατηρείτε τον πλήρη έλεγχο της κίνησης του μοντέλου και του connector.
Γιατί να τρέξω Onyx στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.