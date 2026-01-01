Το Onyx είναι μια πλατφόρμα AI ανοιχτού κώδικα που συνδυάζει ένα πλούσιο σε λειτουργίες περιβάλλον chat με αναζήτηση επιχειρησιακού επιπέδου σε όλα τα έγγραφα και τις εφαρμογές της ομάδας σας. Λειτουργεί με κάθε μεγάλο πάροχο LLM — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex, και οποιοδήποτε μοντέλο αυτο-φιλοξενίας εκτίθεται μέσω Ollama ή vLLM — ώστε να είστε ελεύθεροι να επιλέξετε το μοντέλο που ταιριάζει σε κάθε εργασία χωρίς να χρειάζεται να ξαναγράψετε το stack σας.

Η αυτο-φιλοξενία του Onyx στο VPS σας διατηρεί τα αρχεία καταγραφής chat, τα ευρετηριασμένα έγγραφα και τα διαπιστευτήρια σύνδεσης σε υποδομή που ελέγχετε εσείς. Περισσότεροι από σαράντα συνδέτες αντλούν δεδομένα από το Google Drive, το Slack, το Confluence, το GitHub, το Notion, το Jira και άλλα σε ένα ενοποιημένο ευρετήριο αναζήτησης, ώστε οι απαντήσεις να παραπέμπουν στα πρωτότυπα αντί να διαρρέουν ευαίσθητο περιεχόμενο σε SaaS τρίτων.