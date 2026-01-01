Το Restreamer είναι ένας open-source live streaming server που αναπτύχθηκε από την datarhei, ο οποίος παρέχει streaming δυνατότητες enterprise-grade μέσω ενός προσβάσιμου web interface. Λαμβάνει βίντεο από webcams, IP cameras και live feeds, μετατρέπει μεταξύ πρωτοκόλλων RTMP, HLS, SRT και WebRTC, και ταυτόχρονα διανέμει σε πολλαπλές πλατφόρμες — YouTube, Twitch, Facebook Live, ή οποιονδήποτε προσαρμοσμένο προορισμό RTMP — από μία μόνο πηγή.

Το self-hosting του Restreamer εξαλείφει τις μηνιαίες χρεώσεις των εμπορικών υπηρεσιών multi-streaming και διατηρεί τα video feeds εντελώς εκτός πλατφορμών τρίτων, κάτι που είναι σημαντικό για εμπιστευτικές μεταδόσεις όπως εσωτερικές εκπαιδεύσεις, ιδιωτικές εκδηλώσεις ή ανακοινώσεις πριν την κυκλοφορία. Το αποκλειστικό VPS bandwidth εξασφαλίζει σταθερά bitrates και συνεπή ποιότητα stream που τα shared hosting περιβάλλοντα δεν μπορούν να εγγυηθούν.