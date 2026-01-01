Αναπτύξτε το Restreamer με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ανοιχτού κώδικα live streaming server που λαμβάνει βίντεο από οποιαδήποτε πηγή και προωθεί ταυτόχρονα σε YouTube, Twitch και προσαρμοσμένα RTMP endpoints.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Restreamer
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Restreamer
Το Restreamer είναι ένας open-source live streaming server που αναπτύχθηκε από την datarhei, ο οποίος παρέχει streaming δυνατότητες enterprise-grade μέσω ενός προσβάσιμου web interface. Λαμβάνει βίντεο από webcams, IP cameras και live feeds, μετατρέπει μεταξύ πρωτοκόλλων RTMP, HLS, SRT και WebRTC, και ταυτόχρονα διανέμει σε πολλαπλές πλατφόρμες — YouTube, Twitch, Facebook Live, ή οποιονδήποτε προσαρμοσμένο προορισμό RTMP — από μία μόνο πηγή.
Το self-hosting του Restreamer εξαλείφει τις μηνιαίες χρεώσεις των εμπορικών υπηρεσιών multi-streaming και διατηρεί τα video feeds εντελώς εκτός πλατφορμών τρίτων, κάτι που είναι σημαντικό για εμπιστευτικές μεταδόσεις όπως εσωτερικές εκπαιδεύσεις, ιδιωτικές εκδηλώσεις ή ανακοινώσεις πριν την κυκλοφορία. Το αποκλειστικό VPS bandwidth εξασφαλίζει σταθερά bitrates και συνεπή ποιότητα stream που τα shared hosting περιβάλλοντα δεν μπορούν να εγγυηθούν.
Βασικά χαρακτηριστικά του Restreamer
Πολυ-πλατφορμικό streaming
Στείλτε μία μόνο πηγή βίντεο σε YouTube, Twitch, Facebook Live και προσαρμοσμένα τελικά σημεία RTMP ταυτόχρονα, χωρίς να εκτελούνται πολλαπλές περιπτώσεις encoder.
Μετατροπή πρωτοκόλλου
Δέχεται RTMP, SRT ή άλλες μορφές εισόδου και εξάγει HLS, WebRTC ή RTMP ώστε οποιαδήποτε συσκευή προβολής ή πλατφόρμα να μπορεί να λάβει τη ροή σας.
Αυτόματη επανασύνδεση
Διαχειρίζεται τις διακοπές δικτύου και τις διακοπές πηγής χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση, διατηρώντας τις μεταδόσεις σε λειτουργία παρά τις παροδικές βλάβες.
Διαδικτυακή Διαχείριση
Διαμορφώστε πηγές, προορισμούς και ρυθμίσεις κωδικοποίησης μέσω διεπαφής προγράμματος περιήγησης χωρίς γνώση γραμμής εντολών ή περίπλοκη εγκατάσταση λογισμικού streaming.
Εγγραφή ροής
Αρχειοθετήστε ζωντανές μεταδόσεις απευθείας σε μόνιμη αποθήκευση για επανάληψη μετά την εκδήλωση, διατήρηση για λόγους συμμόρφωσης ή επαναχρησιμοποίηση περιεχομένου χωρίς επιπλέον υπηρεσίες.
Γιατί να τρέξω Restreamer στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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