Το Glances είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο server monitoring που συνδυάζει την ορατότητα των top, htop, iotop και df σε ένα ενιαίο, ενοποιημένο web interface. Παρέχει real-time metrics για CPU, memory, swap, disk I/O, network, processes και τρέχοντα Docker containers - μαζί με διαμορφώσιμες ειδοποιήσεις όταν ξεπερνιούνται τα όρια.

Η αυτο-φιλοξενία του Glances στο VPS σας σάς παρέχει πλήρη ορατότητα στην υποδομή του server σας χωρίς να στέλνετε δεδομένα απόδοσης σε εξωτερικές υπηρεσίες παρακολούθησης. Αυτό το template αναπτύσσει το Glances με πρόσβαση μόνο για ανάγνωση στο Docker socket και host PID namespace, έτσι ώστε οι μετρήσεις σε επίπεδο container και συστήματος να είναι πλήρως ορατές από το ασφαλές HTTPS interface.