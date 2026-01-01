Εγκαταστήστε το Glances με ένα κλικ.
Πολυπλατφορμικό εργαλείο παρακολούθησης συστήματος παρέχοντας real-time CPU, memory, disk, network, και container μετρήσεις μέσω ενός web interface.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Glances
Το Glances είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο server monitoring που συνδυάζει την ορατότητα των top, htop, iotop και df σε ένα ενιαίο, ενοποιημένο web interface. Παρέχει real-time metrics για CPU, memory, swap, disk I/O, network, processes και τρέχοντα Docker containers - μαζί με διαμορφώσιμες ειδοποιήσεις όταν ξεπερνιούνται τα όρια.
Η αυτο-φιλοξενία του Glances στο VPS σας σάς παρέχει πλήρη ορατότητα στην υποδομή του server σας χωρίς να στέλνετε δεδομένα απόδοσης σε εξωτερικές υπηρεσίες παρακολούθησης. Αυτό το template αναπτύσσει το Glances με πρόσβαση μόνο για ανάγνωση στο Docker socket και host PID namespace, έτσι ώστε οι μετρήσεις σε επίπεδο container και συστήματος να είναι πλήρως ορατές από το ασφαλές HTTPS interface.
Βασικά χαρακτηριστικά του Glances
Μετρήσεις συστήματος σε πραγματικό χρόνο
Παρακολουθήστε CPU, μνήμη, swap, μέσους όρους φόρτου, Disk I/O και εύρος ζώνης δικτύου, όλα από έναν ενιαίο πίνακα ελέγχου web.
Παρακολούθηση Docker container
Η χρήση CPU, μνήμης και δικτύου ανά container είναι ορατή μαζί με τις μετρήσεις συστήματος σε επίπεδο host σε μία ενιαία προβολή.
Διαμορφώσιμες ειδοποιήσεις
Ορίστε όρια για την CPU, τη μνήμη και τη χρήση δίσκου για να ενεργοποιηθούν αυτόματες ειδοποιήσεις πριν η εξάντληση των πόρων προκαλέσει προβλήματα.
Εξαγωγή μετρήσεων
Εξαγωγή δεδομένων απόδοσης σε InfluxDB, Prometheus και άλλες βάσεις δεδομένων χρονοσειρών για ανάλυση μακροπρόθεσμων τάσεων.
RESTful API
Ένα ενσωματωμένο REST API επιτρέπει προσαρμοσμένες ενσωματώσεις, προγραμματισμένα ερωτήματα και την ενσωμάτωση μετρήσεων σε άλλα dashboards.
Γιατί να τρέξω Glances στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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