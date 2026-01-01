Το Resilio Sync είναι μια υπηρεσία συγχρονισμού αρχείων peer-to-peer βασισμένη στο πρωτόκολλο BitTorrent, αρχικά κυκλοφόρησε ως BitTorrent Sync. Μετακινεί αρχεία απευθείας μεταξύ των συσκευών σας μέσω ενός κρυπτογραφημένου καναλιού P2P, χωρίς να ανεβάζει τίποτα σε έναν cloud provider — το VPS, τα desktops, τα laptops και τα phones σας μοιράζονται έναν φάκελο ανταλλάσσοντας cryptographic share keys, και στη συνέχεια διατηρούν αυτόν τον φάκελο σε sync καθώς αλλάζουν τα αρχεία.

Το self-hosting του Resilio Sync σε ένα VPS σας δίνει έναν πάντα ενεργό sync peer που διατηρεί το canonical αντίγραφο των κοινόχρηστων φακέλων σας, αποδεχόμενο εισερχόμενες αλλαγές από οποιαδήποτε άλλη συσκευή στην κοινή χρήση οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας — χωρίς τα bandwidth caps, τα file-size limits ή τις επαναλαμβανόμενες χρεώσεις του commercial cloud sync.