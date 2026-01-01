Αναπτύξτε το Resilio Sync με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Peer-to-peer συγχρονισμός αρχείων σε επιτραπέζιους υπολογιστές, servers και κινητές συσκευές χωρίς cloud μεσάζοντα.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Resilio Sync
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Resilio Sync
Το Resilio Sync είναι μια υπηρεσία συγχρονισμού αρχείων peer-to-peer βασισμένη στο πρωτόκολλο BitTorrent, αρχικά κυκλοφόρησε ως BitTorrent Sync. Μετακινεί αρχεία απευθείας μεταξύ των συσκευών σας μέσω ενός κρυπτογραφημένου καναλιού P2P, χωρίς να ανεβάζει τίποτα σε έναν cloud provider — το VPS, τα desktops, τα laptops και τα phones σας μοιράζονται έναν φάκελο ανταλλάσσοντας cryptographic share keys, και στη συνέχεια διατηρούν αυτόν τον φάκελο σε sync καθώς αλλάζουν τα αρχεία.
Το self-hosting του Resilio Sync σε ένα VPS σας δίνει έναν πάντα ενεργό sync peer που διατηρεί το canonical αντίγραφο των κοινόχρηστων φακέλων σας, αποδεχόμενο εισερχόμενες αλλαγές από οποιαδήποτε άλλη συσκευή στην κοινή χρήση οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας — χωρίς τα bandwidth caps, τα file-size limits ή τις επαναλαμβανόμενες χρεώσεις του commercial cloud sync.
Βασικά χαρακτηριστικά του Resilio Sync
Απευθείας συγχρονισμός peer-to-peer
Χωρίς όρια μεγέθους αρχείου
Συγχρονίστε αρχεία και φακέλους οποιουδήποτε μεγέθους χωρίς εμπορικούς περιορισμούς cloud — μόνο το storage και το bandwidth σας έχουν σημασία.
Επιλεκτικός συγχρονισμός
Επιλέξτε ανά φάκελο ποιες συσκευές λαμβάνουν το πλήρες περιεχόμενο έναντι της on-demand streaming, ώστε τα τηλέφωνα να μην χρειάζεται να αντικατοπτρίζουν ολόκληρες βιβλιοθήκες.
Κοινοποιήστε κλειδιά και συνδέσμους
Οι λειτουργίες κοινής χρήσης μόνο για ανάγνωση, ανάγνωσης-εγγραφής και με σύνδεσμο εφάπαξ χρήσης σάς επιτρέπουν να ελέγχετε ακριβώς τι μπορεί να κάνει κάθε προσκεκλημένος χρήστης με έναν κοινόχρηστο φάκελο.
Εγγενείς εφαρμογές σε όλες τις πλατφόρμες
Προγράμματα-πελάτες πρώτου μέρους για Windows, macOS, Linux, iOS, Android και συστήματα NAS σημαίνουν ότι κάθε συσκευή επικοινωνεί εγγενώς με το ίδιο πρωτόκολλο.
Γιατί να τρέξω Resilio Sync στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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