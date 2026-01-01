Το Jitsi Meet είναι μια δωρεάν, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης που λειτουργεί εξ ολοκλήρου στο πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιώντας WebRTC, χωρίς να απαιτούνται plugins, apps ή λογαριασμοί για τους συμμετέχοντες. Κατασκευασμένο από την ομάδα πίσω από τη δημοφιλή δημόσια υπηρεσία meet.jit.si και χρησιμοποιούμενο από την 8x8 στην εμπορική τους cloud platform, το Jitsi Meet υποστηρίζει HD video, screen sharing, end-to-end encryption, recording, live streaming στο YouTube, σήκωμα χεριών, polls, breakout rooms και live captions άμεσα.

Η αυτο-φιλοξενία του Jitsi Meet στο δικό σας VPS δίνει σε οργανισμούς και κοινότητες απεριόριστα λεπτά συσκέψεων για απεριόριστους συμμετέχοντες, με κάθε ροή ήχου και βίντεο να δρομολογείται από τη δική σας υποδομή αντί να περνάει μέσω ενός τρίτου SaaS που θα μπορούσε να αλλάξει την τιμολόγηση, να περιορίσει το bandwidth ή να αναλύσει τα meeting metadata.