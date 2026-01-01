Αναπτύξτε το Jitsi Meet με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης με κοινή χρήση οθόνης, κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο και χωρίς χρεώσεις ανά συμμετέχοντα - μια εναλλακτική του Zoom.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Jitsi Meet
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Jitsi Meet
Το Jitsi Meet είναι μια δωρεάν, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης που λειτουργεί εξ ολοκλήρου στο πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιώντας WebRTC, χωρίς να απαιτούνται plugins, apps ή λογαριασμοί για τους συμμετέχοντες. Κατασκευασμένο από την ομάδα πίσω από τη δημοφιλή δημόσια υπηρεσία meet.jit.si και χρησιμοποιούμενο από την 8x8 στην εμπορική τους cloud platform, το Jitsi Meet υποστηρίζει HD video, screen sharing, end-to-end encryption, recording, live streaming στο YouTube, σήκωμα χεριών, polls, breakout rooms και live captions άμεσα.
Η αυτο-φιλοξενία του Jitsi Meet στο δικό σας VPS δίνει σε οργανισμούς και κοινότητες απεριόριστα λεπτά συσκέψεων για απεριόριστους συμμετέχοντες, με κάθε ροή ήχου και βίντεο να δρομολογείται από τη δική σας υποδομή αντί να περνάει μέσω ενός τρίτου SaaS που θα μπορούσε να αλλάξει την τιμολόγηση, να περιορίσει το bandwidth ή να αναλύσει τα meeting metadata.
Βασικά χαρακτηριστικά του Jitsi Meet
Βιντεοκλήσεις μόνο μέσω browser
Οι συμμετέχοντες συμμετέχουν από οποιοδήποτε σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης χωρίς να εγκαταστήσουν λογισμικό, πρόσθετα ή να δημιουργήσουν λογαριασμούς - μοιραστείτε ένα URL και οι τηλεδιασκέψεις ξεκινούν αμέσως.
Κοινή χρήση οθόνης και εγγραφή
Κοινοποιήστε εφαρμογές, καρτέλες browser ή ολόκληρες οθόνες κατά τη διάρκεια κλήσεων, με προαιρετική καταγραφή εντός σύσκεψης και live streaming στο YouTube ή σε άλλα σημεία τελικής λήψης RTMP.
Κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο
Το προαιρετικό E2EE για κλήσεις ένας προς έναν και συναντήσεις μικρών ομάδων διατηρεί τις ροές ήχου και βίντεο κρυπτογραφημένες από τον αποστολέα στον παραλήπτη, ακόμα και από τον ίδιο τον server.
Δωμάτια συζήτησης και δημοσκοπήσεις
Χωρίστε τις μεγαλύτερες συναντήσεις σε μικρότερες ομάδες συζήτησης, διεξάγετε ζωντανές δημοσκοπήσεις, σηκώστε χέρια και χρησιμοποιήστε αντιδράσεις για διαδραστικές δυναμικές στις συσκέψεις.
Ζωντανοί υπότιτλοι και dial-in
Η προαιρετική ενσωμάτωση με το Jigasi για SIP dial-in και ζωντανό υποτιτλισμό καθιστά τις συναντήσεις προσβάσιμες σε τηλεφωνικούς καλούντες και συμμετέχοντες που χρειάζονται απομαγνητοφωνήσεις.
Χωρίς τιμολόγηση ανά θέση
Φιλοξενήστε απεριόριστες συναντήσεις με απεριόριστους συμμετέχοντες στο δικό σας VPS - χωρίς χρεώσεις ανά συμμετέχοντα, χωρίς χρονικούς περιορισμούς στις συναντήσεις, χωρίς ειδοποιήσεις αναβάθμισης.
Γιατί να τρέξω Jitsi Meet στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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