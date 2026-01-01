Το Mattermost είναι μια πλατφόρμα συνεργασίας ομάδων self-hosted που προσφέρει μηνύματα τύπου Slack, κοινή χρήση αρχείων, φωνητικές κλήσεις και αυτοματοποίηση ροών εργασίας — χωρίς να παραδίδετε τον έλεγχο των δεδομένων σας. Σχεδιασμένο για τεχνικές ομάδες και ομάδες που δίνουν προσοχή στην ασφάλεια, υποστηρίζει threaded channels, 800+ ενσωματώσεις, SSO, LDAP και αρχειοθέτηση συμμόρφωσης εκτός συσκευασίας.

Η self-hosting του Mattermost στο δικό σας VPS εξαλείφει τις χρεώσεις συνδρομής ανά χρήστη, διατηρεί όλα τα μηνύματα και τα αρχεία εντός της υποδομής σας και ικανοποιεί τις απαιτήσεις κυριαρχίας δεδομένων που είναι κοινές σε περιβάλλοντα κυβέρνησης, χρηματοοικονομικών και υγειονομικής περίθαλψης όπου τα cloud-only εργαλεία δεν είναι αποδεκτά.