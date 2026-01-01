Αναπτύξτε το Mattermost με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα ομαδικής επικοινωνίας ανοιχτού κώδικα με πλήρη ιδιοκτησία δεδομένων και έλεγχους ασφαλείας εταιρικού επιπέδου.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Mattermost
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Mattermost
Το Mattermost είναι μια πλατφόρμα συνεργασίας ομάδων self-hosted που προσφέρει μηνύματα τύπου Slack, κοινή χρήση αρχείων, φωνητικές κλήσεις και αυτοματοποίηση ροών εργασίας — χωρίς να παραδίδετε τον έλεγχο των δεδομένων σας. Σχεδιασμένο για τεχνικές ομάδες και ομάδες που δίνουν προσοχή στην ασφάλεια, υποστηρίζει threaded channels, 800+ ενσωματώσεις, SSO, LDAP και αρχειοθέτηση συμμόρφωσης εκτός συσκευασίας.
Η self-hosting του Mattermost στο δικό σας VPS εξαλείφει τις χρεώσεις συνδρομής ανά χρήστη, διατηρεί όλα τα μηνύματα και τα αρχεία εντός της υποδομής σας και ικανοποιεί τις απαιτήσεις κυριαρχίας δεδομένων που είναι κοινές σε περιβάλλοντα κυβέρνησης, χρηματοοικονομικών και υγειονομικής περίθαλψης όπου τα cloud-only εργαλεία δεν είναι αποδεκτά.
Βασικά χαρακτηριστικά του Mattermost
Μηνύματα σε νήματα
Οργανωμένες ομαδικές συνομιλίες σε μόνιμα κανάλια με αναζήτηση πλήρους κειμένου σε απεριόριστο ιστορικό μηνυμάτων.
Πλούσιες Ενσωματώσεις
Συνδεθείτε σε 800+ εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των GitHub, Jira, Zoom και Jenkins, με webhooks, slash commands και ένα plugin marketplace.
Φωνή και Βίντεο
Οι ενσωματωμένες κλήσεις ήχου και βίντεο με κοινή χρήση οθόνης διατηρούν τη συνεργασία σε ένα μέρος χωρίς εναλλαγή σε εξωτερικά εργαλεία.
Επιχειρησιακή ασφάλεια
Τα SSO, LDAP, τα δικαιώματα βάσει ρόλων και η εξαγωγή συμμόρφωσης ικανοποιούν αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας και κανονιστικές.
Πλήρης ιδιοκτησία δεδομένων
Όλα τα μηνύματα και τα αρχεία φιλοξενούνται στο VPS σας — χωρίς πρόσβαση προμηθευτή, χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη, και χωρίς κλείδωμα πλατφόρμας.
Γιατί να τρέξω Mattermost στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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