Αναπτύξτε Tiny Tiny RSS με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος, πολλαπλών χρηστών συσσωρευτής ειδήσεων RSS και Atom για ανάγνωση και οργάνωση ροών από οποιοδήποτε browser.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Tiny Tiny RSS
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Tiny Tiny RSS
Το Tiny Tiny RSS είναι ένας self-hosted, ανοιχτού κώδικα συγκεντρωτής RSS και Atom feed που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε ιστοσελίδες, blogs και πηγές ειδήσεων από μια ενιαία, ιδιωτική web διεπαφή. Ανακτά συνεχώς ενημερώσεις στο παρασκήνιο έτσι ώστε τα feeds σας να είναι πάντα ενημερωμένα, και παρέχει μια ευέλικτη διεπαφή με συντομεύσεις πληκτρολογίου, αναζήτηση πλήρους κειμένου, ετικέτες, φίλτρα και εισαγωγή/εξαγωγή OPML.
Υποστηρίζονται πολλοί λογαριασμοί χρηστών, ο καθένας με ανεξάρτητες συνδρομές feed και προτιμήσεις. Ένα ενσωματωμένο API επιτρέπει σε mobile clients όπως το FeedMe και το Fluent Reader να συνδέονται και να συγχρονίζουν την πρόοδο ανάγνωσης. Το self-hosting στον VPS σας διατηρεί το ιστορικό ανάγνωσης και τις συνδρομές σας ιδιωτικά — καμία υπηρεσία τρίτων δεν βλέπει τι διαβάζετε.
Βασικά χαρακτηριστικά του Tiny Tiny RSS
Συνεχής ανάκτηση ροής
Λαμβάνει ενημερώσεις από όλες τις εγγεγραμμένες ροές στο παρασκήνιο, ώστε τα άρθρα να είναι έτοιμα για ανάγνωση τη στιγμή που ανοίγετε την εφαρμογή.
Υποστήριξη πολλαπλών χρηστών
Δημιουργήστε πολλούς ανεξάρτητους λογαριασμούς, ο καθένας με τις δικές του συνδρομές ροών, ετικέτες, φίλτρα και προτιμήσεις ανάγνωσης.
API κινητού πελάτη
Το ενσωματωμένο API επιτρέπει σε δημοφιλείς εφαρμογές για κινητά, όπως τα FeedMe, Fluent Reader και Reeder, να συνδέονται και να συγχρονίζουν την πρόοδο ανάγνωσής σας σε όλες τις συσκευές.
Φίλτρα και ετικέτες
Αυτόματη επισήμανση, προσθήκη στα αγαπημένα ή απόκρυψη άρθρων με βάση κανόνες που ορίζετε εσείς — διατηρήστε τη λίστα ανάγνωσης εστιασμένη σε ό,τι έχει σημασία.
OPML Εισαγωγή και εξαγωγή
Εισαγάγετε τις υπάρχουσες συνδρομές σας από οποιονδήποτε άλλο αναγνώστη RSS μέσω OPML και εξάγετέ τις εξίσου εύκολα όταν χρειάζεται να μεταφέρετε.
Γιατί να τρέξω Tiny Tiny RSS στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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