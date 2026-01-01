Το Tiny Tiny RSS είναι ένας self-hosted, ανοιχτού κώδικα συγκεντρωτής RSS και Atom feed που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε ιστοσελίδες, blogs και πηγές ειδήσεων από μια ενιαία, ιδιωτική web διεπαφή. Ανακτά συνεχώς ενημερώσεις στο παρασκήνιο έτσι ώστε τα feeds σας να είναι πάντα ενημερωμένα, και παρέχει μια ευέλικτη διεπαφή με συντομεύσεις πληκτρολογίου, αναζήτηση πλήρους κειμένου, ετικέτες, φίλτρα και εισαγωγή/εξαγωγή OPML.

Υποστηρίζονται πολλοί λογαριασμοί χρηστών, ο καθένας με ανεξάρτητες συνδρομές feed και προτιμήσεις. Ένα ενσωματωμένο API επιτρέπει σε mobile clients όπως το FeedMe και το Fluent Reader να συνδέονται και να συγχρονίζουν την πρόοδο ανάγνωσης. Το self-hosting στον VPS σας διατηρεί το ιστορικό ανάγνωσης και τις συνδρομές σας ιδιωτικά — καμία υπηρεσία τρίτων δεν βλέπει τι διαβάζετε.