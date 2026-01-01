Το Yao είναι ένα open-source full-stack application runtime που επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν web applications, REST APIs και admin dashboards γράφοντας αρχεία διαμόρφωσης JSON και YAML αντί για backend κώδικα. Αρχικά ένα low-code engine, το Yao v1.0 έχει εξελιχθεί σε μια AI agent platform με εγγενή ενσωμάτωση MCP (Model Context Protocol), multi-agent orchestration και ενσωματωμένο conversational chat interface.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά frameworks, το Yao διανέμεται ως ένα ενιαίο Go binary με μια ενσωματωμένη βάση δεδομένων SQLite, ένα V8 JavaScript engine για TypeScript hooks και ένα server-rendered UI system — καθιστώντας το ένα αυτόνομο περιβάλλον για τη δημιουργία και εκτέλεση AI-powered web applications χωρίς τη διαχείριση ξεχωριστών runtimes ή databases.