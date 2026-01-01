Αναπτύξτε το Yao με εγκατάσταση ενός κλικ.
Open-source app runtime και AI agent framework για τη δημιουργία εφαρμογών web και APIs με διαμόρφωση JSON.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Yao
Το Yao είναι ένα open-source full-stack application runtime που επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν web applications, REST APIs και admin dashboards γράφοντας αρχεία διαμόρφωσης JSON και YAML αντί για backend κώδικα. Αρχικά ένα low-code engine, το Yao v1.0 έχει εξελιχθεί σε μια AI agent platform με εγγενή ενσωμάτωση MCP (Model Context Protocol), multi-agent orchestration και ενσωματωμένο conversational chat interface.
Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά frameworks, το Yao διανέμεται ως ένα ενιαίο Go binary με μια ενσωματωμένη βάση δεδομένων SQLite, ένα V8 JavaScript engine για TypeScript hooks και ένα server-rendered UI system — καθιστώντας το ένα αυτόνομο περιβάλλον για τη δημιουργία και εκτέλεση AI-powered web applications χωρίς τη διαχείριση ξεχωριστών runtimes ή databases.
Βασικά χαρακτηριστικά του Yao
Δημιουργός JSON API
Καθορίστε τελικά σημεία REST API, μοντέλα βάσεων δεδομένων και πίνακες διαχείρισης εξ ολοκλήρου σε αρχεία διαμόρφωσης JSON/YAML, εξαλείφοντας τον κώδικα boilerplate backend.
Ενορχήστρωση πρακτόρων AI
Η εγγενής υποστήριξη MCP και η εκτέλεση πολλαπλών πρακτόρων σάς επιτρέπουν να συνδέετε εργαλεία AI, να αναθέτετε εργασίες σε υπο-πράκτορες και να εκτελείτε παράλληλες ροές εργασίας πρακτόρων από μία ενιαία διαμόρφωση.
Ενσωματωμένος κινητήρας V8
Εκτελέστε την επιχειρηματική λογική και τα hooks της TypeScript απευθείας μέσα στο Yao χρησιμοποιώντας ένα ενσωματωμένο V8 JavaScript runtime - δεν απαιτείται εγκατάσταση Node.js.
UI αποδιδόμενο από τον Server
Το SUI Pages παρέχει ένα σύστημα server-side rendering βασισμένο σε components για τη δημιουργία πλήρων frontend interfaces χωρίς ένα ξεχωριστό JavaScript framework.
Ενσωματωμένη αναζήτηση διανυσμάτων
Οι ολοκληρωμένες δυνατότητες vector search, knowledge graph και GraphRAG υποστηρίζουν τη σημασιολογική ανάκτηση εγγράφων και τις λειτουργίες βάσης γνώσεων AI.
Γιατί να τρέξω Yao στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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