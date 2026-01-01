Το Smocker είναι ένας open-source HTTP mock server και proxy φτιαγμένος για μηχανικούς που χρειάζονται ρεαλιστικές, ντετερμινιστικές απαντήσεις API κατά την ανάπτυξη και τις δοκιμές. Οι προγραμματιστές ορίζουν mock endpoints δηλωτικά σε YAML ή JSON, αναπαράγουν σενάρια και επιθεωρούν κάθε εισερχόμενο αίτημα σε ένα ζωντανό admin UI χωρίς να γράφουν καθόλου glue code.

Η αυτο-φιλοξενία του Smocker στο δικό σας VPS παρέχει στις ομάδες ένα κοινό περιβάλλον mocking για integration tests, επαλήθευση συμβολαίων και demos, με πλήρη έλεγχο της πρόσβασης στο δίκτυο, της καταγεγραμμένης κίνησης και εγγυήσεις uptime που οι δημόσιες υπηρεσίες mocking δεν μπορούν να ανταποκριθούν.