Αναπτύξτε το Smocker με εγκατάσταση ενός κλικ.
Απλός και αποτελεσματικός HTTP mock server και proxy με ενσωματωμένο admin UI για δοκιμή και εντοπισμό σφαλμάτων API.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Smocker
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Smocker
Το Smocker είναι ένας open-source HTTP mock server και proxy φτιαγμένος για μηχανικούς που χρειάζονται ρεαλιστικές, ντετερμινιστικές απαντήσεις API κατά την ανάπτυξη και τις δοκιμές. Οι προγραμματιστές ορίζουν mock endpoints δηλωτικά σε YAML ή JSON, αναπαράγουν σενάρια και επιθεωρούν κάθε εισερχόμενο αίτημα σε ένα ζωντανό admin UI χωρίς να γράφουν καθόλου glue code.
Η αυτο-φιλοξενία του Smocker στο δικό σας VPS παρέχει στις ομάδες ένα κοινό περιβάλλον mocking για integration tests, επαλήθευση συμβολαίων και demos, με πλήρη έλεγχο της πρόσβασης στο δίκτυο, της καταγεγραμμένης κίνησης και εγγυήσεις uptime που οι δημόσιες υπηρεσίες mocking δεν μπορούν να ανταποκριθούν.
Βασικά χαρακτηριστικά του Smocker
Δηλωτικά mocks
Ορίστε αποκρίσεις HTTP σε YAML ή JSON με request matchers, δυναμικά templates και διατεταγμένα σενάρια για προβλέψιμες εκτελέσεις δοκιμών.
Ζωντανό admin UI
Επιθεωρήστε κάθε εισερχόμενο αίτημα, δείτε τα αντίστοιχα mocks και επαναφέρετε την κατάσταση από έναν πίνακα ελέγχου βασισμένο σε πρόγραμμα περιήγησης, σχεδιασμένο για γρήγορους βρόχους ανατροφοδότησης.
Proxy και καταγραφή
Προωθήστε μη αντιστοιχισμένα αιτήματα σε ένα πραγματικό upstream και καταγράψτε τις απαντήσεις ως επαναχρησιμοποιήσιμα mocks για δοκιμές εκτός σύνδεσης.
Συνεδρίες και ιστορικό
Ομαδοποιήστε τις κλήσεις σε ονομαστικές συνεδρίες για να απομονώσετε τις εκτελέσεις δοκιμών, να αναπαράγετε την κίνηση και να συγκρίνετε τη συμπεριφορά σε διαφορετικές εκδόσεις.
REST API έλεγχος
Διαχειριστείτε mocks, sessions και history προγραμματιστικά από CI pipelines χρησιμοποιώντας ένα πλήρες REST API.
Ελαφρύ container
Ένα ενιαίο Go binary, συσκευασμένο ως ένα μικρό Docker image, ξεκινά σε χιλιοστά του δευτερολέπτου και λειτουργεί άνετα σε οποιοδήποτε πλάνο VPS.
Γιατί να τρέξω Smocker στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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