Αναπτύξτε το Dataline με εγκατάσταση ενός κλικ.
Εργαλείο συνομιλίας SQL με AI που σας επιτρέπει να υποβάλλετε ερωτήματα και να οπτικοποιείτε οποιαδήποτε βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας απλά Αγγλικά.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Dataline
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Dataline
Το Dataline είναι ένα εργαλείο ανάλυσης δεδομένων, ανοιχτού κώδικα, με προτεραιότητα την προστασία της ιδιωτικότητας, που μεταφράζει τη φυσική γλώσσα σε ερωτήματα SQL, επιτρέποντάς σας να εξερευνήσετε βάσεις δεδομένων χωρίς να γράψετε ούτε μία γραμμή SQL. Συνδέστε αρχεία PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV ή Excel και κάντε ερωτήσεις σε απλά Αγγλικά για να λάβετε άμεσα αποτελέσματα και αυτόματες οπτικοποιήσεις.
Σε αντίθεση με τις πλατφόρμες cloud analytics, η αυτο-φιλοξενία του Dataline στον δικό σας VPS διατηρεί τα ευαίσθητα επιχειρηματικά δεδομένα υπό τον πλήρη έλεγχό σας. Δεν υπάρχουν όρια χρήσης, χρεώσεις ανά θέση και δέσμευση σε προμηθευτή — απλώς ένα έξυπνο περιβάλλον διεπαφής ερωτημάτων που λειτουργεί με το προτιμώμενο κλειδί LLM API.
Βασικά χαρακτηριστικά του Dataline
Ερωτήματα φυσικής γλώσσας
Πληκτρολογήστε ερωτήσεις σε απλά Αγγλικά και το Dataline δημιουργεί την SQL, την εκτελεί, και επιστρέφει μορφοποιημένα αποτελέσματα σε δευτερόλεπτα.
Υποστήριξη πολλαπλών βάσεων δεδομένων
Συνδεθείτε σε PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, Excel και άλλα από ένα ενιαίο περιβάλλον χωρίς να αλλάζετε εργαλεία.
Αυτόματη δημιουργία διαγραμμάτων
Ζητήστε ένα διάγραμμα στο prompt σας και το Dataline αποδίδει μια οπτικοποίηση απευθείας από το αποτέλεσμα του ερωτήματος.
Αρχιτεκτονική με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα
Όλα τα δεδομένα παραμένουν στον server σας, δίνοντάς σας τον πλήρη έλεγχο επί ευαίσθητων επιχειρηματικών πληροφοριών χωρίς έκθεση σε τρίτους.
Ιστορικό ερωτημάτων
Αποθηκεύστε και επανεξετάστε προηγούμενα ερωτήματα και αποτελέσματα χωρίς να πληκτρολογείτε ξανά προτροπές, δημιουργώντας μια προσωπική βιβλιοθήκη αναλύσεων με την πάροδο του χρόνου.
Γιατί να τρέχω Dataline στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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