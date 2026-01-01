Το Dataline είναι ένα εργαλείο ανάλυσης δεδομένων, ανοιχτού κώδικα, με προτεραιότητα την προστασία της ιδιωτικότητας, που μεταφράζει τη φυσική γλώσσα σε ερωτήματα SQL, επιτρέποντάς σας να εξερευνήσετε βάσεις δεδομένων χωρίς να γράψετε ούτε μία γραμμή SQL. Συνδέστε αρχεία PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV ή Excel και κάντε ερωτήσεις σε απλά Αγγλικά για να λάβετε άμεσα αποτελέσματα και αυτόματες οπτικοποιήσεις.

Σε αντίθεση με τις πλατφόρμες cloud analytics, η αυτο-φιλοξενία του Dataline στον δικό σας VPS διατηρεί τα ευαίσθητα επιχειρηματικά δεδομένα υπό τον πλήρη έλεγχό σας. Δεν υπάρχουν όρια χρήσης, χρεώσεις ανά θέση και δέσμευση σε προμηθευτή — απλώς ένα έξυπνο περιβάλλον διεπαφής ερωτημάτων που λειτουργεί με το προτιμώμενο κλειδί LLM API.