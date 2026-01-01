Αναπτύξτε OpenHands με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτόνομος μηχανικός λογισμικού AI ανοιχτού κώδικα που διαβάζει, γράφει και εκτελεί κώδικα για να ολοκληρώσει αναπτυξιακές εργασίες από άκρο σε άκρο.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για OpenHands
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με OpenHands
Το OpenHands είναι μια open-source πλατφόρμα για την εκτέλεση AI agents που ολοκληρώνουν αυτόνομα εργασίες μηχανικής λογισμικού. Υποστηριζόμενο από ένα sandboxed execution environment, διαβάζει και γράφει αρχεία, εκτελεί terminal commands, εκτελεί test suites, εγκαθιστά packages και περιηγείται στο διαδίκτυο — όλα αυτά χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση μεταξύ των βημάτων. Κάθε συνεδρία εκτελείται σε ένα απομονωμένο container, ώστε ο agent να μπορεί να εκτελεί αυθαίρετες λειτουργίες με ασφάλεια χωρίς να επηρεάζει τον VPS host σας.
Η πλατφόρμα υποστηρίζει κάθε μεγάλο LLM provider μέσω του LiteLLM, επιτρέποντάς σας να διαμορφώσετε OpenAI, Anthropic, Google, Ollama ή οποιοδήποτε OpenAI-compatible endpoint ως το reasoning backend. Το self-hosting διατηρεί το codebase και το task history σας σε υποδομή που ελέγχετε, χωρίς χρεώσεις ανά εργασία πέρα από αυτές που χρεώνει ο LLM provider σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του OpenHands
Αυτόνομη εκτέλεση κώδικα
Διαβάζει αρχεία, γράφει κώδικα, εκτελεί εντολές και ελέγχει την έξοδο επαναληπτικά — όλα μέσα σε ένα απομονωμένο container sandbox ανά συνεδρία.
Υποστήριξη LLM πολλών παρόχων
Φέρτε το δικό σας API key για OpenAI, Anthropic, Google, ή οποιοδήποτε συμβατό με OpenAI endpoint μέσω της ενσωματωμένης λειτουργίας LiteLLM.
Περιήγηση web και αναζήτηση
Περιηγηθείτε στην τεκμηρίωση, αναζητήστε στον ιστό και ανακτήστε ζωντανά δεδομένα ως μέρος πολυσταδιακής έρευνας και εργασιών υλοποίησης.
Ενσωμάτωση GitHub
Αυθεντικοποιηθείτε με το GitHub για να επιτρέψετε στον πράκτορα να διαβάζει αποθετήρια, να δημιουργεί κλάδους, να δεσμεύει αλλαγές και να ανοίγει αιτήματα έλξης αυτόνομα.
Πρόσβαση αρχείων Workspace
Προσαρτήστε τον κατάλογο του έργου σας ώστε ο agent να διαβάζει και να τροποποιεί τα αρχεία πηγής σας κατά τη διάρκεια κάθε συνεδρίας προγραμματισμού.
Διατήρηση συνόδου
Το ιστορικό συνομιλιών και η μνήμη του πράκτορα διατηρούνται μεταξύ των περιόδων λειτουργίας, ώστε οι εργασίες μακράς διάρκειας να μπορούν να συνεχιστούν ακριβώς από εκεί που σταμάτησαν.
Γιατί να τρέξω OpenHands στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.