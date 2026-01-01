Το OpenHands είναι μια open-source πλατφόρμα για την εκτέλεση AI agents που ολοκληρώνουν αυτόνομα εργασίες μηχανικής λογισμικού. Υποστηριζόμενο από ένα sandboxed execution environment, διαβάζει και γράφει αρχεία, εκτελεί terminal commands, εκτελεί test suites, εγκαθιστά packages και περιηγείται στο διαδίκτυο — όλα αυτά χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση μεταξύ των βημάτων. Κάθε συνεδρία εκτελείται σε ένα απομονωμένο container, ώστε ο agent να μπορεί να εκτελεί αυθαίρετες λειτουργίες με ασφάλεια χωρίς να επηρεάζει τον VPS host σας.

Η πλατφόρμα υποστηρίζει κάθε μεγάλο LLM provider μέσω του LiteLLM, επιτρέποντάς σας να διαμορφώσετε OpenAI, Anthropic, Google, Ollama ή οποιοδήποτε OpenAI-compatible endpoint ως το reasoning backend. Το self-hosting διατηρεί το codebase και το task history σας σε υποδομή που ελέγχετε, χωρίς χρεώσεις ανά εργασία πέρα από αυτές που χρεώνει ο LLM provider σας.