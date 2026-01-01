Το Apache Solr είναι μια δοκιμασμένη στην πράξη πλατφόρμα αναζήτησης ανοιχτού κώδικα, βασισμένη στο Apache Lucene, που χρησιμοποιείται από χιλιάδες οργανισμούς παγκοσμίως. Χειρίζεται αναζήτηση πλήρους κειμένου, πλοήγηση με φίλτρα, επισήμανση αποτελεσμάτων, χωρική αναζήτηση και χειρισμό πλούσιων εγγράφων — όλα μέσω ενός REST API που λειτουργεί με οποιαδήποτε γλώσσα ή framework.

Η αυτο-φιλοξενία του Solr στον δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο επί της υποδομής αναζήτησής σας, της ιδιωτικότητας των δεδομένων και της βελτιστοποίησης απόδοσης, χωρίς χρεώσεις ανά ερώτημα ή εξάρτηση από προμηθευτή. Είτε χρειάζεστε αναζήτηση ιστοτόπου, ανακάλυψη προϊόντων ηλεκτρονικού εμπορίου ή ανάκτηση εταιρικών εγγράφων, το ώριμο οικοσύστημα του Solr και το επεκτάσιμο σχήμα του το καθιστούν μια αποδεδειγμένη βάση.