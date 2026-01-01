Αναπτύξτε Apache Solr με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα αναζήτησης ανοιχτού κώδικα επιχειρησιακού επιπέδου, που υποστηρίζει αναζήτηση πλήρους κειμένου, πλοήγηση με φίλτρα και ευρετηρίαση σε πραγματικό χρόνο για οποιαδήποτε εφαρμογή.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Apache Solr
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Apache Solr
Το Apache Solr είναι μια δοκιμασμένη στην πράξη πλατφόρμα αναζήτησης ανοιχτού κώδικα, βασισμένη στο Apache Lucene, που χρησιμοποιείται από χιλιάδες οργανισμούς παγκοσμίως. Χειρίζεται αναζήτηση πλήρους κειμένου, πλοήγηση με φίλτρα, επισήμανση αποτελεσμάτων, χωρική αναζήτηση και χειρισμό πλούσιων εγγράφων — όλα μέσω ενός REST API που λειτουργεί με οποιαδήποτε γλώσσα ή framework.
Η αυτο-φιλοξενία του Solr στον δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο επί της υποδομής αναζήτησής σας, της ιδιωτικότητας των δεδομένων και της βελτιστοποίησης απόδοσης, χωρίς χρεώσεις ανά ερώτημα ή εξάρτηση από προμηθευτή. Είτε χρειάζεστε αναζήτηση ιστοτόπου, ανακάλυψη προϊόντων ηλεκτρονικού εμπορίου ή ανάκτηση εταιρικών εγγράφων, το ώριμο οικοσύστημα του Solr και το επεκτάσιμο σχήμα του το καθιστούν μια αποδεδειγμένη βάση.
Βασικά χαρακτηριστικά του Apache Solr
Αναζήτηση πλήρους κειμένου
Η ανάλυση κειμένου με Lucene, με tokenization, stemming, συνώνυμα και ρύθμιση συνάφειας, παρέχει ακριβή αποτελέσματα σε μεγάλες συλλογές εγγράφων.
Πλοήγηση με φίλτρα
Το εγγενές πολυδιάστατο φιλτράρισμα επιτρέπει στους χρήστες να εμβαθύνουν ανά κατηγορία, τιμή, ημερομηνία ή οποιοδήποτε ευρετηριασμένο πεδίο - την τυπική μηχανή πίσω από τις διεπαφές e-commerce και φιλτραρίσματος περιεχομένου.
Άμεση ευρετηρίαση
Έγγραφα που έχουν καταχωριστεί στο ευρετήριο γίνονται αναζητήσιμα μέσα σε δευτερόλεπτα, υποστηρίζοντας αναζήτηση σχεδόν σε πραγματικό χρόνο για εφαρμογές που απαιτούν άμεσα αποτελέσματα.
Πλούσια Διαχείριση Εγγράφων
Η ενσωματωμένη ενσωμάτωση Apache Tika εξάγει και ευρετηριάζει αυτόματα κείμενο από PDF, έγγραφα Word, HTML και πάνω από χίλιες άλλες μορφές αρχείων.
REST API
Αναζητήστε και ενημερώστε το ευρετήριο μέσω HTTP με αποκρίσεις JSON, XML ή CSV - δεν απαιτείται ειδική client library για Solr για ενσωμάτωση με οποιοδήποτε stack.
Γιατί να τρέχω Apache Solr στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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