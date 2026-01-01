Το Cap είναι μια ελαφριά εναλλακτική λύση CAPTCHA ανοιχτού κώδικα που προστατεύει φόρμες και API από bots χρησιμοποιώντας απόδειξη εργασίας αντί για οπτικά παζλ. Αντί να ζητά από τους χρήστες να αναγνωρίσουν φανάρια ή διαβάσεις πεζών, το Cap εκτελεί μια αθόρυβη πρόκληση SHA-256 σε WebAssembly - επιλύοντας σε χιλιοστά του δευτερολέπτου για πραγματικούς χρήστες, ενώ καθιστά την αυτοματοποιημένη υποβολή υπολογιστικά δαπανηρή για τα bots. Δεν ορίζονται cookies, δεν συλλέγονται δεδομένα συμπεριφοράς και κανένα αίτημα δεν φεύγει από τον δικό σας server.

Η αυτο-φιλοξενία του Cap στο δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο της προστασίας σας από bots, χωρίς χρεώσεις ανά επαλήθευση και χωρίς εξάρτηση από υπηρεσίες όπως το Google reCAPTCHA ή το Cloudflare Turnstile. Ένα admin dashboard παρέχει αναλύσεις προκλήσεων και διαχείριση κλειδιών ιστοτόπου.