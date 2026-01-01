Αναπτύξτε το Cap με εγκατάσταση ενός κλικ.
Εναλλακτική CAPTCHA ανοιχτού κώδικα με προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα, που χρησιμοποιεί απόδειξη εργασίας αντί για οπτικά παζλ — χωρίς παρακολούθηση, χωρίς cookies, χωρίς εξωτερικές κλήσεις.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Cap
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Cap
Το Cap είναι μια ελαφριά εναλλακτική λύση CAPTCHA ανοιχτού κώδικα που προστατεύει φόρμες και API από bots χρησιμοποιώντας απόδειξη εργασίας αντί για οπτικά παζλ. Αντί να ζητά από τους χρήστες να αναγνωρίσουν φανάρια ή διαβάσεις πεζών, το Cap εκτελεί μια αθόρυβη πρόκληση SHA-256 σε WebAssembly - επιλύοντας σε χιλιοστά του δευτερολέπτου για πραγματικούς χρήστες, ενώ καθιστά την αυτοματοποιημένη υποβολή υπολογιστικά δαπανηρή για τα bots. Δεν ορίζονται cookies, δεν συλλέγονται δεδομένα συμπεριφοράς και κανένα αίτημα δεν φεύγει από τον δικό σας server.
Η αυτο-φιλοξενία του Cap στο δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο της προστασίας σας από bots, χωρίς χρεώσεις ανά επαλήθευση και χωρίς εξάρτηση από υπηρεσίες όπως το Google reCAPTCHA ή το Cloudflare Turnstile. Ένα admin dashboard παρέχει αναλύσεις προκλήσεων και διαχείριση κλειδιών ιστοτόπου.
Βασικά χαρακτηριστικά του Cap
Proof-of-Work Προκλήσεις
Ο υπολογισμός SHA-256 εκτελείται αθόρυβα στο WebAssembly, καθιστώντας την προστασία bot αόρατη στους πραγματικούς χρήστες, ενώ αυξάνει το κόστος των αυτοματοποιημένων επιθέσεων.
Μηδενική Παρακολούθηση
Δεν ορίζονται cookies, δεν συλλέγονται αποτυπώματα συμπεριφοράς και δεν αποστέλλονται δεδομένα σε διακομιστές τρίτων — πλήρως συμβατό με τον GDPR εκ σχεδιασμού.
Πίνακας ελέγχου διαχειριστή
Παρακολουθήστε τα ποσοστά ολοκλήρωσης των προκλήσεων, διαχειριστείτε τα κλειδιά site και ελέγξτε τα μετρικά δραστηριότητας bot μέσω του ενσωματωμένου analytics dashboard.
Ελαφρύ Widget
Το client-side widget είναι μόνο ~20KB, προσθέτοντας αμελητέο page weight σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή εφαρμογή που το ενσωματώνει.
Σχεδιασμός με προτεραιότητα το API
Η επαλήθευση των challenge tokens από την πλευρά του server μέσω ενός απλού REST API, καθιστά το Cap ενσωματώσιμο με οποιαδήποτε γλώσσα ή framework.
Γιατί να τρέχω Cap στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.