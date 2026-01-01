Το changedetection.io είναι μια πλατφόρμα παρακολούθησης ιστοσελίδων self-hosted που εντοπίζει και σας ειδοποιεί για αλλαγές σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα — από ενημερώσεις περιεχομένου και διακυμάνσεις τιμών έως ανανεώσεις αποθεμάτων και ρυθμιστικές τροποποιήσεις. Ξεπερνά τους απλούς ελέγχους διαθεσιμότητας επιτρέποντάς σας να στοχεύετε συγκεκριμένα στοιχεία σελίδας με επιλογείς CSS, XPath, JSONPath ή οπτική επιλογή, και χρησιμοποιεί έναν ενσωματωμένο browser Playwright Chrome για την παρακολούθηση σελίδων που αποδίδονται με JavaScript και ιστοσελίδων που απαιτούν σύνδεση.

Το self-hosting διατηρεί τους στόχους παρακολούθησης, την ανταγωνιστική πληροφόρηση και τα δεδομένα ειδοποιήσεων σας εντελώς ιδιωτικά, χωρίς χρεώσεις ανά σελίδα ή ανά έλεγχο, ανεξάρτητα από το πόσες ιστοσελίδες ή πόσο συχνά τις παρακολουθείτε.