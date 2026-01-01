Αναπτύξτε το changedetection.io μέσω εγκατάστασης με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενο εργαλείο παρακολούθησης αλλαγών ιστοσελίδων που σας ειδοποιεί όταν ενημερώνονται το περιεχόμενο, οι τιμές ή τα στοιχεία σελίδας.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για changedetection.io
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με changedetection.io
Το changedetection.io είναι μια πλατφόρμα παρακολούθησης ιστοσελίδων self-hosted που εντοπίζει και σας ειδοποιεί για αλλαγές σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα — από ενημερώσεις περιεχομένου και διακυμάνσεις τιμών έως ανανεώσεις αποθεμάτων και ρυθμιστικές τροποποιήσεις. Ξεπερνά τους απλούς ελέγχους διαθεσιμότητας επιτρέποντάς σας να στοχεύετε συγκεκριμένα στοιχεία σελίδας με επιλογείς CSS, XPath, JSONPath ή οπτική επιλογή, και χρησιμοποιεί έναν ενσωματωμένο browser Playwright Chrome για την παρακολούθηση σελίδων που αποδίδονται με JavaScript και ιστοσελίδων που απαιτούν σύνδεση.
Το self-hosting διατηρεί τους στόχους παρακολούθησης, την ανταγωνιστική πληροφόρηση και τα δεδομένα ειδοποιήσεων σας εντελώς ιδιωτικά, χωρίς χρεώσεις ανά σελίδα ή ανά έλεγχο, ανεξάρτητα από το πόσες ιστοσελίδες ή πόσο συχνά τις παρακολουθείτε.
Βασικά χαρακτηριστικά του changedetection.io
Υποστήριξη σελίδων JavaScript
Το ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης Playwright αποδίδει δυναμικές εφαρμογές single-page και χειρίζεται ροές σύνδεσης που τα βασικά εργαλεία παρακολούθησης HTTP δεν μπορούν να προσεγγίσουν.
Ακριβής στοχοποίηση στοιχείων
Οι επιλογείς CSS, το XPath, το JSONPath και η οπτική επιλογή σάς επιτρέπουν να παρακολουθείτε ακριβώς το περιεχόμενο που έχει σημασία, αντί για ολόκληρη τη σελίδα.
Ειδοποιήσεις τιμής και αναπλήρωσης αποθέματος
Ορίστε όρια τιμών και εναύσματα λέξεων-κλειδιών ώστε να ειδοποιείστε μόνο όταν ένα προϊόν πέσει κάτω από την τιμή-στόχο ή επανέλθει σε απόθεμα.
70+ Κανάλια Ειδοποιήσεων
Στείλτε ειδοποιήσεις σε Discord, Slack, Telegram, email, webhooks και δεκάδες άλλες υπηρεσίες μέσω της Apprise library χωρίς πρόσθετη ρύθμιση.
Ιστορικό αλλαγών με προβολή διαφορών
Κάθε εντοπισμένη αλλαγή αποθηκεύεται και επισημαίνεται οπτικά, ώστε να μπορείτε να ελέγξετε ακριβώς τι άλλαξε και πότε, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτείτε ξανά την αρχική σελίδα.
Γιατί να τρέχω changedetection.io στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.