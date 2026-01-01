Αναπτύξτε το Bionic GPT με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη στις εγκαταστάσεις εναλλακτική λύση ChatGPT με ομαδική συνομιλία, βοηθούς με τεχνολογία RAG και έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων για επιχειρήσεις.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Bionic GPT
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Bionic GPT
Το Bionic GPT είναι μια open-source on-premise αντικατάσταση του ChatGPT, σχεδιασμένο για οργανισμούς που χρειάζονται παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη (AI) διατηρώντας παράλληλα τα δεδομένα αυστηρά εμπιστευτικά. Κατασκευασμένο γύρω από έναν πυρήνα Rust υψηλής απόδοσης, συνδυάζει μια οικεία διεπαφή τύπου ChatGPT με λειτουργίες επιπέδου επιχείρησης, όπως χώρους εργασίας ομάδων, έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων, ίχνη ελέγχου και αγωγούς Retrieval-Augmented Generation (RAG) με δυνατότητα πρακτόρων για οποιαδήποτε μορφή εγγράφου.
Η αυτο-φιλοξενία του Bionic GPT στον VPS σας διατηρεί τις προτροπές, το ιστορικό συνομιλιών, τα embeddings και τα ανεβασμένα έγγραφα εντός υποδομής που ελέγχετε, χωρίς χρεώσεις ανά θέση χρήστη ή κοινή χρήση δεδομένων από τρίτους. Η πλατφόρμα συνδέεται με οποιοδήποτε μοντέλο συμβατό με το OpenAI — τοπικές παρουσίες Ollama ή απομακρυσμένους παρόχους — και περιλαμβάνει PostgreSQL με pgvector για σημασιολογική αναζήτηση, καθώς και μια αποκλειστική μηχανή RAG για την εισαγωγή εγγράφων και τη δημιουργία embeddings.
Βασικά χαρακτηριστικά του Bionic GPT
Οικεία εμπειρία συνομιλίας
Ένα εξελιγμένο περιβάλλον εργασίας τύπου ChatGPT με ιστορικό συνομιλιών και πλήρη προσαρμογή εμφάνισης επιτρέπει στις ομάδες να υιοθετήσουν το εργαλείο χωρίς επανεκπαίδευση, ενώ ένα γρήγορο UI της Rust διατηρεί τις αλληλεπιδράσεις άμεσες.
Agentic RAG βοηθοί
Δημιουργήστε βοηθούς βασισμένους στα δικά σας έγγραφα - PDF, HTML, CSV, PPTX και άλλα - με no-code chunking, embeddings και system prompts, διαμορφωμένους μέσω του web UI.
Ομάδες και RBAC
Οργανώστε χρήστες σε απομονωμένους χώρους εργασίας ομάδων, διαχειριστείτε την πρόσβαση σε λειτουργίες μέσω ρόλων από το SSO σας, και επιβάλετε όρια χρήσης token ανά ρόλο για να μοιράζεστε δίκαια την χωρητικότητα του μοντέλου.
Φέρτε οποιοδήποτε LLM
Συνδεθείτε σε τοπικά μοντέλα μέσω του Ollama ή απομακρυσμένους παρόχους χρησιμοποιώντας API συμβατά με το OpenAI, και αφήστε τους χρήστες να εναλλάσσονται μεταξύ των μοντέλων χωρίς να εγκαταλείπουν τη συνομιλία.
Ιδιωτικότητα εξ ορισμού
Έγγραφα, embeddings και το ιστορικό συνομιλιών παραμένουν εντός του VPS σας, με ασφάλεια σε επίπεδο γραμμής Postgres και ελάχιστα containers κατασκευασμένα από το μηδέν, παρέχοντας άμυνα σε βάθος.
Γιατί να τρέχω Bionic GPT στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.