Το Bionic GPT είναι μια open-source on-premise αντικατάσταση του ChatGPT, σχεδιασμένο για οργανισμούς που χρειάζονται παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη (AI) διατηρώντας παράλληλα τα δεδομένα αυστηρά εμπιστευτικά. Κατασκευασμένο γύρω από έναν πυρήνα Rust υψηλής απόδοσης, συνδυάζει μια οικεία διεπαφή τύπου ChatGPT με λειτουργίες επιπέδου επιχείρησης, όπως χώρους εργασίας ομάδων, έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων, ίχνη ελέγχου και αγωγούς Retrieval-Augmented Generation (RAG) με δυνατότητα πρακτόρων για οποιαδήποτε μορφή εγγράφου.

Η αυτο-φιλοξενία του Bionic GPT στον VPS σας διατηρεί τις προτροπές, το ιστορικό συνομιλιών, τα embeddings και τα ανεβασμένα έγγραφα εντός υποδομής που ελέγχετε, χωρίς χρεώσεις ανά θέση χρήστη ή κοινή χρήση δεδομένων από τρίτους. Η πλατφόρμα συνδέεται με οποιοδήποτε μοντέλο συμβατό με το OpenAI — τοπικές παρουσίες Ollama ή απομακρυσμένους παρόχους — και περιλαμβάνει PostgreSQL με pgvector για σημασιολογική αναζήτηση, καθώς και μια αποκλειστική μηχανή RAG για την εισαγωγή εγγράφων και τη δημιουργία embeddings.