Αναπτύξτε το Jellyfin με την εγκατάσταση ενός κλικ.
Δωρεάν και ανοιχτού κώδικα media server για streaming της προσωπικής σας βιβλιοθήκης ταινιών, τηλεοπτικών εκπομπών και μουσικής σε οποιαδήποτε συσκευή.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Jellyfin
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Jellyfin
Το Jellyfin είναι ο κορυφαίος δωρεάν και ανοιχτού κώδικα media server — μια εναλλακτική λύση που βασίζεται στην κοινότητα έναντι των Plex και Emby, χωρίς premium πακέτα, παρακολούθηση και δέσμευση σε προμηθευτή. Μεταδίδει τη συλλογή των προσωπικών σας πολυμέσων σε τηλέφωνα, tablet, υπολογιστές, smart TV και ειδικές εφαρμογές σε Roku, Android TV, Apple TV και Fire TV με αυτόματη ανάκτηση μεταδεδομένων και επιτάχυνση transcoding μέσω hardware.
Η φιλοξενία του Jellyfin σε ένα VPS σάς δίνει 24/7 πρόσβαση στη βιβλιοθήκη πολυμέσων σας από οπουδήποτε στον κόσμο, με αποκλειστικό εύρος ζώνης για ταυτόχρονες ροές και χωρίς εξάρτηση από την οικιακή σας σύνδεση στο διαδίκτυο. Τα πολυμέσα, το ιστορικό παρακολούθησης και οι προτιμήσεις χρήστη παραμένουν εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας, χωρίς ποτέ συνδρομές.
Βασικά χαρακτηριστικά του Jellyfin
Μετακωδικοποίηση υλικού
Η επιτάχυνση Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC και VA-API επιτρέπει την ομαλή μετακωδικοποίηση σε πραγματικό χρόνο για συσκευές που δεν μπορούν να αναπαράγουν την αρχική μορφή εγγενώς.
Ζωντανή τηλεόραση και DVR
Συνδέστε δέκτες δικτύου όπως HDHomeRun ή πηγές M3U για να παρακολουθείτε και να εγγράφετε ζωντανές μεταδόσεις απευθείας μέσω της διεπαφής του Jellyfin.
Εφαρμογές πολλαπλών πλατφορμών
Εγγενείς εφαρμογές για Android, iOS, Roku, Android TV, Fire TV και Apple TV επιτρέπουν σε οποιαδήποτε οικιακή συσκευή να έχει πρόσβαση στη βιβλιοθήκη πολυμέσων χωρίς browser.
Άδειες πολλαπλών χρηστών
Δημιουργήστε ξεχωριστούς λογαριασμούς για μέλη της οικογένειας με ξεχωριστές βιβλιοθήκες, γονικούς ελέγχους και φίλτρα αξιολόγησης περιεχομένου ανά χρήστη.
SyncPlay συνεδρίες
Παρακολουθήστε το ίδιο περιεχόμενο ταυτόχρονα με απομακρυσμένους φίλους ή οικογένεια, με συγχρονισμένη αναπαραγωγή και κοινή ουρά.
Γιατί να τρέξω Jellyfin στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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