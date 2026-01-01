Το Jellyfin είναι ο κορυφαίος δωρεάν και ανοιχτού κώδικα media server — μια εναλλακτική λύση που βασίζεται στην κοινότητα έναντι των Plex και Emby, χωρίς premium πακέτα, παρακολούθηση και δέσμευση σε προμηθευτή. Μεταδίδει τη συλλογή των προσωπικών σας πολυμέσων σε τηλέφωνα, tablet, υπολογιστές, smart TV και ειδικές εφαρμογές σε Roku, Android TV, Apple TV και Fire TV με αυτόματη ανάκτηση μεταδεδομένων και επιτάχυνση transcoding μέσω hardware.

Η φιλοξενία του Jellyfin σε ένα VPS σάς δίνει 24/7 πρόσβαση στη βιβλιοθήκη πολυμέσων σας από οπουδήποτε στον κόσμο, με αποκλειστικό εύρος ζώνης για ταυτόχρονες ροές και χωρίς εξάρτηση από την οικιακή σας σύνδεση στο διαδίκτυο. Τα πολυμέσα, το ιστορικό παρακολούθησης και οι προτιμήσεις χρήστη παραμένουν εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας, χωρίς ποτέ συνδρομές.