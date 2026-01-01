Αναπτύξτε RomM με εγκατάσταση ενός κλικ.
Self-hosted διαχειριστής ROM που οργανώνει συλλογές ρετρό παιχνιδιών με μεταδεδομένα, εξώφυλλα και gameplay βασισμένο σε browser.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για RomM
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με RomM
Το RomM είναι μια ολοκληρωμένη self-hosted πλατφόρμα διαχείρισης ROM που μετατρέπει τα διάσπαρτα αρχεία παιχνιδιών σε μια οργανωμένη, με δυνατότητα αναζήτησης βιβλιοθήκη. Εμπλουτίζει αυτόματα τη συλλογή σας με εξώφυλλα, στιγμιότυπα οθόνης και περιγραφές από τα IGDB και MobyGames, υποστηρίζοντας εκατοντάδες πλατφόρμες, από κλασικά arcade έως σύγχρονες κονσόλες.
Το self-hosting του RomM σημαίνει ότι η συλλογή παιχνιδιών σας παραμένει στη δική σας υποδομή — χωρίς ανησυχίες για τους όρους παροχής υπηρεσιών του cloud storage, χωρίς περιορισμούς στο bandwidth throttling και χωρίς μηνιαίες χρεώσεις. Εσείς ελέγχετε ποιος έχει πρόσβαση, και η βιβλιοθήκη σας μεγαλώνει χωρίς όρια καθώς προσθέτετε νέες πλατφόρμες ή ολοκληρωμένα σύνολα συλλογών.
Βασικά χαρακτηριστικά του RomM
Αυτόματα Metadata
Ανακτά εξώφυλλα, στιγμιότυπα οθόνης και περιγραφές από το IGDB και το MobyGames, εξαλείφοντας ώρες χειροκίνητης καταλογογράφησης για μεγάλες συλλογές.
Gameplay μέσω browser
Παίξτε παιχνίδια απευθείας στον browser μέσω EmulatorJS και RuffleRS χωρίς να εγκαταστήσετε emulators σε κάθε συσκευή.
Πολυπλατφορμική υποστήριξη
Οργανώνει συλλογές που καλύπτουν NES, SNES, PlayStation, arcade, και εκατοντάδες άλλες πλατφόρμες κάτω από ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας.
Δικαιώματα χρήστη
Οι λεπτομερείς έλεγχοι πρόσβασης σάς επιτρέπουν να μοιράζεστε τη βιβλιοθήκη σας με την οικογένεια ή τους φίλους σας, διατηρώντας παράλληλα περιορισμένες τις λειτουργίες διαχείρισης.
Ομαδοποίηση παιχνιδιών πολλών αρχείων
Ανιχνεύει και ομαδοποιεί αυτόματα τίτλους πολλαπλών δίσκων, περιφερειακές παραλλαγές και αναθεωρήσεις, ώστε κάθε παιχνίδι να εμφανίζεται ως μία ενιαία καταχώριση.
Γιατί να τρέξω RomM στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.