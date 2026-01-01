Το RomM είναι μια ολοκληρωμένη self-hosted πλατφόρμα διαχείρισης ROM που μετατρέπει τα διάσπαρτα αρχεία παιχνιδιών σε μια οργανωμένη, με δυνατότητα αναζήτησης βιβλιοθήκη. Εμπλουτίζει αυτόματα τη συλλογή σας με εξώφυλλα, στιγμιότυπα οθόνης και περιγραφές από τα IGDB και MobyGames, υποστηρίζοντας εκατοντάδες πλατφόρμες, από κλασικά arcade έως σύγχρονες κονσόλες.

Το self-hosting του RomM σημαίνει ότι η συλλογή παιχνιδιών σας παραμένει στη δική σας υποδομή — χωρίς ανησυχίες για τους όρους παροχής υπηρεσιών του cloud storage, χωρίς περιορισμούς στο bandwidth throttling και χωρίς μηνιαίες χρεώσεις. Εσείς ελέγχετε ποιος έχει πρόσβαση, και η βιβλιοθήκη σας μεγαλώνει χωρίς όρια καθώς προσθέτετε νέες πλατφόρμες ή ολοκληρωμένα σύνολα συλλογών.