Το Silex είναι η open-source εναλλακτική λύση του Webflow - ένας οπτικός, no-code website builder που λειτουργεί εξ ολοκλήρου στον browser και παράγει τυπικά αρχεία HTML και CSS. Σε αντίθεση με τους εμπορικούς website builders που κλειδώνουν τα σχέδια και το περιεχόμενό σας στην πλατφόρμα τους, το Silex αποθηκεύει τα πάντα ως απλά αρχεία στον δικό σας server. Συνδέεται με headless CMS για δυναμικό περιεχόμενο, ενσωματώνεται με static site generators όπως το 11ty, και μπορεί να επεκταθεί μέσω ενός plugin system.

Το self-hosting του Silex σε ένα VPS δίνει σε web designers και πρακτορεία έναν χώρο εργασίας απεριόριστων project με σταθερό κόστος server, χωρίς χρεώσεις ανά site και χωρίς εξάρτηση από μια πλατφόρμα τρίτου μέρους που παραμένει online ή προσιτή.