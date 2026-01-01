Αναπτύξτε το Silex με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ανοιχτού κώδικα no-code οπτικό website builder που παράγει καθαρά, φορητά αρχεία HTML και CSS.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Silex
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Silex
Το Silex είναι η open-source εναλλακτική λύση του Webflow - ένας οπτικός, no-code website builder που λειτουργεί εξ ολοκλήρου στον browser και παράγει τυπικά αρχεία HTML και CSS. Σε αντίθεση με τους εμπορικούς website builders που κλειδώνουν τα σχέδια και το περιεχόμενό σας στην πλατφόρμα τους, το Silex αποθηκεύει τα πάντα ως απλά αρχεία στον δικό σας server. Συνδέεται με headless CMS για δυναμικό περιεχόμενο, ενσωματώνεται με static site generators όπως το 11ty, και μπορεί να επεκταθεί μέσω ενός plugin system.
Το self-hosting του Silex σε ένα VPS δίνει σε web designers και πρακτορεία έναν χώρο εργασίας απεριόριστων project με σταθερό κόστος server, χωρίς χρεώσεις ανά site και χωρίς εξάρτηση από μια πλατφόρμα τρίτου μέρους που παραμένει online ή προσιτή.
Βασικά χαρακτηριστικά του Silex
Οπτικός επεξεργαστής drag-and-drop
Δημιουργήστε σελίδες οπτικά χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή που βασίζεται στο GrapesJS με στοιχεία, στυλ και εργαλεία διάταξης - δεν απαιτείται γνώση HTML ή CSS.
Στατική έξοδος HTML
Κάθε ιστοσελίδα που παράγει η Silex είναι καθαρό, τυπικό HTML και CSS - χωρίς εξαρτήσεις runtime, λειτουργεί σε οποιονδήποτε πάροχο hosting, και είναι πλήρως φορητή.
Δέσμευση δεδομένων CMS
Συνδέστε τα σχέδια σελίδων με το WordPress (GraphQL), το Strapi, το Squidex και άλλα headless CMS, ώστε οι μη προγραμματιστές να μπορούν να ενημερώνουν το περιεχόμενο χωρίς να επεμβαίνουν στον σχεδιασμό.
Πίνακας ελέγχου πολλαπλών ιστοσελίδων
Διαχειριστείτε απεριόριστα έργα ιστοσελίδων από μία μόνο εγκατάσταση Silex, οργανωμένα σε έναν ενιαίο χώρο εργασίας για πρακτορεία και ελεύθερους επαγγελματίες με πολλούς πελάτες.
Plugin επεκτασιμότητα
Επεκτείνετε το Silex με προσαρμοσμένα στοιχεία, συνδέσεις δεδομένων και ενσωματώσεις υπηρεσιών τρίτων μέσω του συστήματος plugin χωρίς να κάνετε fork τον πυρήνα.
Γιατί να τρέξω Silex στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.