Το SENAITE είναι ένα δωρεάν και ανοιχτού κώδικα Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Εργαστηρίου, βασισμένο στον διακομιστή εφαρμογών Plone και χρησιμοποιείται από διαγνωστικά εργαστήρια, βιοτράπεζες, ερευνητικά κέντρα και προγράμματα δημόσιας υγείας παγκοσμίως. Διαχειρίζεται τον πλήρη αναλυτικό κύκλο ζωής, συμπεριλαμβανομένης της καταχώρισης δειγμάτων, του σχεδιασμού φύλλων εργασίας, της καταχώρισης αποτελεσμάτων, της επαλήθευσης, της δημοσίευσης και της δημιουργίας πιστοποιητικών.

Η αυτο-φιλοξενία του SENAITE σε ένα VPS διατηρεί ευαίσθητα εργαστηριακά δεδομένα, ενσωματώσεις οργάνων και αρχεία ασθενών υπό τον άμεσο οργανωτικό έλεγχο. Δεν υπάρχουν χρεώσεις αδειών ανά θέση, κανένα κλείδωμα προμηθευτή και πλήρης πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα για έλεγχο, προσαρμογή και εργασίες συμμόρφωσης με κανονισμούς, όπως η διαπίστευση ISO/IEC 17025.