Αναπτύξτε το SENAITE LIMS με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Σύστημα διαχείρισης πληροφοριών εργαστηρίου ανοιχτού κώδικα που καλύπτει την πλήρη αναλυτική ροή εργασιών, από την παραλαβή δειγμάτων έως τη δημοσίευση αναφορών.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για SENAITE LIMS
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με SENAITE LIMS
Το SENAITE είναι ένα δωρεάν και ανοιχτού κώδικα Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Εργαστηρίου, βασισμένο στον διακομιστή εφαρμογών Plone και χρησιμοποιείται από διαγνωστικά εργαστήρια, βιοτράπεζες, ερευνητικά κέντρα και προγράμματα δημόσιας υγείας παγκοσμίως. Διαχειρίζεται τον πλήρη αναλυτικό κύκλο ζωής, συμπεριλαμβανομένης της καταχώρισης δειγμάτων, του σχεδιασμού φύλλων εργασίας, της καταχώρισης αποτελεσμάτων, της επαλήθευσης, της δημοσίευσης και της δημιουργίας πιστοποιητικών.
Η αυτο-φιλοξενία του SENAITE σε ένα VPS διατηρεί ευαίσθητα εργαστηριακά δεδομένα, ενσωματώσεις οργάνων και αρχεία ασθενών υπό τον άμεσο οργανωτικό έλεγχο. Δεν υπάρχουν χρεώσεις αδειών ανά θέση, κανένα κλείδωμα προμηθευτή και πλήρης πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα για έλεγχο, προσαρμογή και εργασίες συμμόρφωσης με κανονισμούς, όπως η διαπίστευση ISO/IEC 17025.
Βασικά χαρακτηριστικά του SENAITE LIMS
Αναλυτικό workflow
Διαχείριση δειγμάτων, φύλλων εργασίας, αναλύσεων, επαλήθευσης και δημοσίευσης μέσω μιας διαμορφώσιμης μηχανής καταστάσεων, σχεδιασμένης για εργαστηριακές λειτουργίες.
Ενσωμάτωση οργάνων
Εισαγάγετε αποτελέσματα απευθείας από εργαστηριακά όργανα μέσω ενσωματωμένων διεπαφών, εξαλείφοντας τα σφάλματα χειροκίνητης μεταγραφής.
Ιχνηλασιμότητα ελέγχου
Κάθε αλλαγή σε μια ηλεκτρονική εγγραφή δημιουργεί ένα αμετάβλητο στιγμιότυπο, με τον χρήστη, τη διεύθυνση IP και τη χρονική σήμανση να καταγράφονται αυτόματα.
ISO 17025 έτοιμο
Οι έλεγχοι διαδικασιών, τα δικαιώματα βάσει ρόλου και οι ηλεκτρονικές υπογραφές υποστηρίζουν τα εργαστήρια που επιδιώκουν διαπίστευση κατά ISO/IEC 17025.
REST JSON API
Συνδέστε εξωτερικούς πίνακες ελέγχου, εργαλεία BI και πύλες ασθενών στο SENAITE μέσω του ενσωματωμένου REST JSON API.
Επεκτάσιμα πρόσθετα
Επεκτείνετε τη λειτουργικότητα με επίσημα add-ons για αποθήκευση, διαχείριση ασθενών, εργαστήρια παραπομπών και αναφορές impress.
Γιατί να τρέξω SENAITE LIMS στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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