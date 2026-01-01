Αναπτύξτε το GitIngest με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Εργαλείο προγραμματιστών που μετατρέπει αποθετήρια Git σε βελτιστοποιημένες μορφές κειμένου έτοιμες για ανάλυση AI και LLM.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για GitIngest
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με GitIngest
Το GitIngest γεφυρώνει τις παραδοσιακές βάσεις κώδικα και τις ροές εργασίας ανάπτυξης με τεχνητή νοημοσύνη (AI) μετατρέποντας ολόκληρα αποθετήρια Git σε δομημένο, αποδοτικό σε tokens κείμενο που τα γλωσσικά μοντέλα μπορούν να επεξεργαστούν αποτελεσματικά. Εξάγει κώδικα με έξυπνη μορφοποίηση, σέβεται τα μοτίβα gitignore και παρέχει εκτιμήσεις πλήθους tokens ώστε οι προγραμματιστές να μπορούν να προγραμματίσουν το κόστος API πριν υποβάλουν μεγάλες εξαγωγές.
Η αυτο-φιλοξενία του GitIngest διασφαλίζει ότι ο ιδιόκτητος πηγαίος κώδικας δεν περνά ποτέ από εξωτερικούς servers. Σε αντίθεση με τη δημόσια υπηρεσία, η δική σας εγκατάσταση δεν επιβάλλει όρια ρυθμού, επιτρέποντας απεριόριστη επεξεργασία αποθετηρίων για ομάδες με μεγάλες ανάγκες ανάπτυξης με υποστήριξη AI.
Βασικά χαρακτηριστικά του GitIngest
Μετατροπή Repository σε LLM
Μετατρέπει ολόκληρα Git repositories σε δομημένο κείμενο βελτιστοποιημένο για γλωσσικά μοντέλα, διατηρώντας το πλαίσιο του κώδικα χωρίς χειροκίνητη αντιγραφή-επικόλληση.
Εκτίμηση πλήθους Token
Εμφανίζει τις μετρήσεις των tokens και τα στατιστικά μεγέθους εξαγωγής πριν υποβάλετε σε ένα LLM API, βοηθώντας στην εκτίμηση του κόστους εκ των προτέρων.
Υποστήριξη ιδιωτικού repo
Η ενσωμάτωση του GitHub personal access token επιτρέπει την ασφαλή επεξεργασία ιδιωτικών και ιδιόκτητων repositories.
Επιλεκτική εξαγωγή
Εξαγάγετε συγκεκριμένους καταλόγους ή ενότητες για εστιασμένη ανάλυση AI, αντί να στέλνετε ολόκληρη μια μεγάλη βάση κώδικα.
Έξυπνο φιλτράρισμα
Αυτόματα εξαιρεί δυαδικά αρχεία και λαμβάνει υπόψη τα gitignore patterns για να παράγει καθαρή, σχετική έξοδο κειμένου.
Γιατί να τρέξω GitIngest στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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