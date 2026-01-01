Το GitIngest γεφυρώνει τις παραδοσιακές βάσεις κώδικα και τις ροές εργασίας ανάπτυξης με τεχνητή νοημοσύνη (AI) μετατρέποντας ολόκληρα αποθετήρια Git σε δομημένο, αποδοτικό σε tokens κείμενο που τα γλωσσικά μοντέλα μπορούν να επεξεργαστούν αποτελεσματικά. Εξάγει κώδικα με έξυπνη μορφοποίηση, σέβεται τα μοτίβα gitignore και παρέχει εκτιμήσεις πλήθους tokens ώστε οι προγραμματιστές να μπορούν να προγραμματίσουν το κόστος API πριν υποβάλουν μεγάλες εξαγωγές.

Η αυτο-φιλοξενία του GitIngest διασφαλίζει ότι ο ιδιόκτητος πηγαίος κώδικας δεν περνά ποτέ από εξωτερικούς servers. Σε αντίθεση με τη δημόσια υπηρεσία, η δική σας εγκατάσταση δεν επιβάλλει όρια ρυθμού, επιτρέποντας απεριόριστη επεξεργασία αποθετηρίων για ομάδες με μεγάλες ανάγκες ανάπτυξης με υποστήριξη AI.