Το jfa-go είναι ένα self-hosted συνοδευτικό διαχείρισης χρηστών για το Jellyfin (με δευτερεύουσα υποστήριξη Emby) που αντικαθιστά τη χειροκίνητη δημιουργία λογαριασμών με κοινόχρηστους συνδέσμους πρόσκλησης. Κάθε πρόσκληση μπορεί να εφαρμόσει ένα προφίλ Jellyfin που ελέγχει την πρόσβαση στη βιβλιοθήκη, τα όρια μετακωδικοποίησης και άλλες ρυθμίσεις server, ενώ οι επιλογές για όρια χρήσης, ημερομηνίες λήξης, κανόνες κωδικών πρόσβασης και CAPTCHA δίνουν στους διαχειριστές αυστηρό έλεγχο για το ποιος εγγράφεται και πώς.

Το self-hosting του jfa-go παράλληλα με το Jellyfin αφαιρεί την τριβή της ενσωμάτωσης οικογένειας, φίλων ή επί πληρωμή υποστηρικτών, προσθέτει ροές επαναφοράς κωδικού πρόσβασης που λειτουργούν με την εγγενή λειτουργία "Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης" του Jellyfin, και συνδέει τις ειδοποιήσεις χρηστών με το Discord, το Telegram, το Matrix και το email χωρίς να δίνει δεδομένα σε υπηρεσίες τρίτων.