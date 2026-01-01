Έκπτωση έως 69% για jfa-go

Αναπτύξτε το jfa-go με εγκατάσταση ενός κλικ.

Διαχείριση χρηστών βάσει προσκλήσεων για το Jellyfin με προφίλ, επαναφορές κωδικών πρόσβασης και ειδοποιήσεις πολλαπλών καναλιών.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το jfa-go με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για jfa-go

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με jfa-go

Το jfa-go είναι ένα self-hosted συνοδευτικό διαχείρισης χρηστών για το Jellyfin (με δευτερεύουσα υποστήριξη Emby) που αντικαθιστά τη χειροκίνητη δημιουργία λογαριασμών με κοινόχρηστους συνδέσμους πρόσκλησης. Κάθε πρόσκληση μπορεί να εφαρμόσει ένα προφίλ Jellyfin που ελέγχει την πρόσβαση στη βιβλιοθήκη, τα όρια μετακωδικοποίησης και άλλες ρυθμίσεις server, ενώ οι επιλογές για όρια χρήσης, ημερομηνίες λήξης, κανόνες κωδικών πρόσβασης και CAPTCHA δίνουν στους διαχειριστές αυστηρό έλεγχο για το ποιος εγγράφεται και πώς.

Το self-hosting του jfa-go παράλληλα με το Jellyfin αφαιρεί την τριβή της ενσωμάτωσης οικογένειας, φίλων ή επί πληρωμή υποστηρικτών, προσθέτει ροές επαναφοράς κωδικού πρόσβασης που λειτουργούν με την εγγενή λειτουργία "Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης" του Jellyfin, και συνδέει τις ειδοποιήσεις χρηστών με το Discord, το Telegram, το Matrix και το email χωρίς να δίνει δεδομένα σε υπηρεσίες τρίτων.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του jfa-go

Εγγραφή με πρόσκληση

Δημιουργήστε κοινόχρηστους συνδέσμους πρόσκλησης με όρια χρήσης, ημερομηνίες λήξης και προφίλ Jellyfin ανά σύνδεσμο, ώστε κάθε επισκέπτης να αποκτά αυτόματα τη σωστή πρόσβαση.

Αυτοεξυπηρέτηση επαναφοράς κωδικού πρόσβασης

Ενσωματώστε τη διαδικασία «Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης» του Jellyfin ή διαθέστε μια σελίδα «Ο λογαριασμός μου» ώστε οι χρήστες να επαναφέρουν τα διαπιστευτήρια χωρίς να επικοινωνήσουν με διαχειριστή.

Ειδοποιήσεις πολλαπλών καναλιών

Επικοινωνήστε με τους χρήστες μέσω Discord, Telegram, Matrix ή email για προειδοποιήσεις λήξης, ανακοινώσεις και συμβάντα λογαριασμού χρησιμοποιώντας πρότυπα Markdown.

Μαζική διαχείριση χρηστών

Δείτε κάθε λογαριασμό Jellyfin σε ένα dashboard και ενεργοποιήστε, απενεργοποιήστε, διαγράψτε ή επαναδιαμορφώστε χρήστες μαζικά αντί για έναν κάθε φορά.

Κανόνες λήξης λογαριασμού

Εφαρμόστε χρονικά περιορισμένη λήξη στις προσκλήσεις, ώστε οι δοκιμαστικές ή επί πληρωμή συνδρομές να απενεργοποιούνται ή να διαγράφονται αυτόματα μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Ombi και Jellyseerr sync

Διατηρήστε συγχρονισμένα τα ονόματα χρήστη, τους κωδικούς πρόσβασης και τα στοιχεία επικοινωνίας μεταξύ των jfa-go, Ombi και Jellyseerr, ώστε τα αιτήματα να παραμένουν συνδεδεμένα με τον σωστό λογαριασμό.

Γιατί να τρέξω jfa-go στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀

Noel
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Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.

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Omkar

Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.

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Sylvain

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Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.

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