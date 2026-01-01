Αναπτύξτε το jfa-go με εγκατάσταση ενός κλικ.
Διαχείριση χρηστών βάσει προσκλήσεων για το Jellyfin με προφίλ, επαναφορές κωδικών πρόσβασης και ειδοποιήσεις πολλαπλών καναλιών.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με jfa-go
Το jfa-go είναι ένα self-hosted συνοδευτικό διαχείρισης χρηστών για το Jellyfin (με δευτερεύουσα υποστήριξη Emby) που αντικαθιστά τη χειροκίνητη δημιουργία λογαριασμών με κοινόχρηστους συνδέσμους πρόσκλησης. Κάθε πρόσκληση μπορεί να εφαρμόσει ένα προφίλ Jellyfin που ελέγχει την πρόσβαση στη βιβλιοθήκη, τα όρια μετακωδικοποίησης και άλλες ρυθμίσεις server, ενώ οι επιλογές για όρια χρήσης, ημερομηνίες λήξης, κανόνες κωδικών πρόσβασης και CAPTCHA δίνουν στους διαχειριστές αυστηρό έλεγχο για το ποιος εγγράφεται και πώς.
Το self-hosting του jfa-go παράλληλα με το Jellyfin αφαιρεί την τριβή της ενσωμάτωσης οικογένειας, φίλων ή επί πληρωμή υποστηρικτών, προσθέτει ροές επαναφοράς κωδικού πρόσβασης που λειτουργούν με την εγγενή λειτουργία "Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης" του Jellyfin, και συνδέει τις ειδοποιήσεις χρηστών με το Discord, το Telegram, το Matrix και το email χωρίς να δίνει δεδομένα σε υπηρεσίες τρίτων.
Βασικά χαρακτηριστικά του jfa-go
Εγγραφή με πρόσκληση
Δημιουργήστε κοινόχρηστους συνδέσμους πρόσκλησης με όρια χρήσης, ημερομηνίες λήξης και προφίλ Jellyfin ανά σύνδεσμο, ώστε κάθε επισκέπτης να αποκτά αυτόματα τη σωστή πρόσβαση.
Αυτοεξυπηρέτηση επαναφοράς κωδικού πρόσβασης
Ενσωματώστε τη διαδικασία «Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης» του Jellyfin ή διαθέστε μια σελίδα «Ο λογαριασμός μου» ώστε οι χρήστες να επαναφέρουν τα διαπιστευτήρια χωρίς να επικοινωνήσουν με διαχειριστή.
Ειδοποιήσεις πολλαπλών καναλιών
Επικοινωνήστε με τους χρήστες μέσω Discord, Telegram, Matrix ή email για προειδοποιήσεις λήξης, ανακοινώσεις και συμβάντα λογαριασμού χρησιμοποιώντας πρότυπα Markdown.
Μαζική διαχείριση χρηστών
Κανόνες λήξης λογαριασμού
Εφαρμόστε χρονικά περιορισμένη λήξη στις προσκλήσεις, ώστε οι δοκιμαστικές ή επί πληρωμή συνδρομές να απενεργοποιούνται ή να διαγράφονται αυτόματα μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Ombi και Jellyseerr sync
Διατηρήστε συγχρονισμένα τα ονόματα χρήστη, τους κωδικούς πρόσβασης και τα στοιχεία επικοινωνίας μεταξύ των jfa-go, Ombi και Jellyseerr, ώστε τα αιτήματα να παραμένουν συνδεδεμένα με τον σωστό λογαριασμό.
Γιατί να τρέξω jfa-go στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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