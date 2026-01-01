Το phpIPAM είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη, βασισμένη στο διαδίκτυο εφαρμογή διαχείρισης διευθύνσεων IP (IPAM) που προσφέρει στους διαχειριστές δικτύου έναν δομημένο τρόπο για την παρακολούθηση και οργάνωση του χώρου διευθύνσεων IPv4 και IPv6. Αντί να διατηρούν υπολογιστικά φύλλα ή να βασίζονται σε ιδιόκτητο λογισμικό διαχείρισης δικτύου, το phpIPAM παρέχει μια διεπαφή που υποστηρίζεται από βάση δεδομένων για τον σχεδιασμό υποδικτύων, την παρακολούθηση κατανομής IP, τη διαχείριση VLAN και την αυτοματοποιημένη ανακάλυψη δικτύου.

Η εκτέλεση του phpIPAM στη δική σας υποδομή σημαίνει ότι τα δεδομένα διευθύνσεων IP σας — υποδίκτυα, εκχωρήσεις VLAN, αντιστοιχίσεις NAT και αρχεία συσκευών — παραμένουν σε διακομιστές που ελέγχετε χωρίς εξάρτηση από το cloud ή κόστος αδειοδότησης. Ο ενσωματωμένος σαρωτής δικτύου κάνει ping σε hosts σε ένα διαμορφώσιμο χρονοδιάγραμμα για να διατηρεί την κατάσταση IP ενημερωμένη, και το REST API σάς επιτρέπει να ενσωματώσετε τη διαχείριση IP σε διαδικασίες προμήθειας και ροές εργασίας αυτοματισμού.