Αναπτύξτε phpIPAM με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ανοιχτού κώδικα εργαλείο διαχείρισης διευθύνσεων IP για την παρακολούθηση και οργάνωση υποδικτύων IPv4/IPv6 και πόρων δικτύου.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για phpIPAM
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με phpIPAM
Το phpIPAM είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη, βασισμένη στο διαδίκτυο εφαρμογή διαχείρισης διευθύνσεων IP (IPAM) που προσφέρει στους διαχειριστές δικτύου έναν δομημένο τρόπο για την παρακολούθηση και οργάνωση του χώρου διευθύνσεων IPv4 και IPv6. Αντί να διατηρούν υπολογιστικά φύλλα ή να βασίζονται σε ιδιόκτητο λογισμικό διαχείρισης δικτύου, το phpIPAM παρέχει μια διεπαφή που υποστηρίζεται από βάση δεδομένων για τον σχεδιασμό υποδικτύων, την παρακολούθηση κατανομής IP, τη διαχείριση VLAN και την αυτοματοποιημένη ανακάλυψη δικτύου.
Η εκτέλεση του phpIPAM στη δική σας υποδομή σημαίνει ότι τα δεδομένα διευθύνσεων IP σας — υποδίκτυα, εκχωρήσεις VLAN, αντιστοιχίσεις NAT και αρχεία συσκευών — παραμένουν σε διακομιστές που ελέγχετε χωρίς εξάρτηση από το cloud ή κόστος αδειοδότησης. Ο ενσωματωμένος σαρωτής δικτύου κάνει ping σε hosts σε ένα διαμορφώσιμο χρονοδιάγραμμα για να διατηρεί την κατάσταση IP ενημερωμένη, και το REST API σάς επιτρέπει να ενσωματώσετε τη διαχείριση IP σε διαδικασίες προμήθειας και ροές εργασίας αυτοματισμού.
Βασικά χαρακτηριστικά του phpIPAM
Subnet οπτικοποίηση
Δείτε τον χώρο διευθύνσεων IPv4 και IPv6 γραφικά, με παρακολούθηση ελεύθερου χώρου και ιεραρχία subnet να εμφανίζονται με μια ματιά.
Αυτοματοποιημένη σάρωση δικτύου
Το ενσωματωμένο network discovery κάνει ping σε hosts σε ένα διαμορφώσιμο πρόγραμμα και ενημερώνει το IP status αυτόματα χωρίς χειροκίνητη εισαγωγή.
Διαχείριση VLAN και VRF
Παρακολουθήστε τα VLAN και τα VRF παράλληλα με τις διευθύνσεις IP για να διατηρήσετε μια πλήρη εικόνα της τμηματοποίησης του δικτύου σας.
Πρόσβαση REST API
Προγραμματική διαχείριση IP μέσω REST API σάς επιτρέπει να ενσωματώσετε το phpIPAM σε ροές εργασιών προμήθειας και αυτοματοποίηση υποδομών.
Ενσωμάτωση PowerDNS
Συγχρονίστε τις εγγραφές hostname και IP απευθείας με το PowerDNS για να διατηρείτε τα δεδομένα DNS και IPAM συνεπή χωρίς μη αυτόματες ενημερώσεις.
Γιατί να τρέξω phpIPAM στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Εξερευνήστε περισσότερες εφαρμογές για ανάπτυξη
Atlas CMMS
Self-hosted CMMS για εντολές εργασίας, προληπτική συντήρηση και παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων